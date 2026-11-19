di Redazione ZON

In sintesi. Il vortice polare, l’anello di venti stratosferici attorno all’Artico, ha invertito la direzione dei venti il 10 o l’11 novembre 2026, a seconda della ricostruzione. È il riscaldamento stratosferico improvviso maggiore più precoce mai osservato: gli eventi simili cadono di solito a gennaio e febbraio. Il Met Office colloca l’evento a circa 30 chilometri di quota.

I punti chiave Il vortice polare ha invertito la direzione dei venti il 10 o l’11 novembre 2026, secondo due ricostruzioni diverse.

Il riscaldamento stratosferico del 2026 è il più precoce mai osservato: l’anticipo è di 18 giorni oppure di circa due settimane e mezzo, a seconda della serie storica usata.

Il Met Office indica che gli effetti del riscaldamento stratosferico in superficie arrivano in genere dopo un periodo tra due e sei settimane.

Dopo un riscaldamento stratosferico, la probabilità di temperature sotto la media tende a restare più alta per un periodo tra 30 e 40 giorni.

Il Met Office ha emesso il 17 novembre 2026 un’allerta gialla per neve su Midlands, nord-est e ovest dell’Inghilterra e sud-ovest della Scozia, ma attribuisce quel freddo a schemi diversi della corrente a getto.

Il vortice polare ha invertito la direzione dei venti nel novembre 2026: è il riscaldamento stratosferico improvviso maggiore più precoce mai osservato, un evento che sposta le probabilità di freddo e neve nelle settimane successive.

Che cos’è il vortice polare e cosa succede quando si inverte

Il vortice polare è un anello di venti forti nella stratosfera, tra 10 e 50 chilometri sopra la superficie terrestre. Di norma soffia da ovest verso est attorno all’Artico e fa da barriera tra l’aria fredda vicina al polo e quella più calda a sud.

Quando il vortice si sposta o si divide in due, l’aria fredda dell’alta quota e del polo può scendere sull’Europa settentrionale, sul Nord America, sulla Siberia, sul Giappone e su altre zone dell’Asia orientale.

Perché questo riscaldamento stratosferico è un record

Gli eventi di questo tipo cadono di solito a gennaio e febbraio. Quello del 2026 è avvenuto il 10 novembre secondo una ricostruzione e l’11 novembre secondo un’altra. Le due versioni indicano un anticipo di 18 giorni oppure di circa due settimane e mezzo rispetto ai casi precedenti, a seconda della serie storica usata.

Secondo il Met Office, il servizio meteorologico britannico, l’evento è avvenuto a circa 30 chilometri di quota. Una prima onda planetaria ha indebolito il vortice a fine ottobre. Una seconda, a novembre, lo ha spostato lontano dal Polo Nord. Per il Met Office la forza combinata delle due onde supera quella di ogni evento precoce comparabile dagli anni Quaranta.

In una parte della stratosfera la temperatura sarebbe salita fino a 50 gradi in un paio di giorni, per l’effetto di grandi onde atmosferiche arrivate dalla troposfera.

Che effetti può avere sul meteo delle prossime settimane

Il Met Office precisa che gli effetti in superficie arrivano in genere dopo un periodo tra due e sei settimane. Il riscaldamento stratosferico cambia le probabilità di freddo ma non le garantisce. Dopo l’evento, la probabilità di temperature sotto la media tende a restare più alta per un periodo tra 30 e 40 giorni.

Quando la corrente a getto si indebolisce, l’aria fredda può scendere dall’Artico. In genere porta periodi più freddi e asciutti sull’Europa settentrionale e sul Nord America, mentre l’Europa meridionale tende a diventare più mite, piovosa e ventosa.

Il 17 novembre 2026 il Met Office ha emesso un’allerta gialla per neve su Midlands, nord-est e ovest dell’Inghilterra e sud-ovest della Scozia. Secondo i meteorologi britannici, questo freddo dipende da schemi diversi della corrente a getto e non dal riscaldamento stratosferico. Il vortice, intanto, mostra segni di recupero.

Negli Stati Uniti il freddo artico ha già portato una nevicata nelle zone più alte del Nordest. Judah Cohen, climatologo del Massachusetts Institute of Technology, ha dichiarato di attendersi un ritorno a condizioni più invernali, con intensità ancora da definire. I modelli indicano un nuovo calo delle temperature attorno al fine settimana del Ringraziamento.

Il ruolo di El Niño e del clima resta in discussione

Alcuni studi collegano El Niño a un vortice più debole e a più frequenti riscaldamenti stratosferici. Secondo alcune misure, l’El Niño in corso è già il più forte mai registrato.

Sul legame con i combustibili fossili la comunità scientifica è divisa. Alcuni ricercatori ritengono probabile un collegamento. Altri notano che un evento precoce rientra nella variabilità naturale.

Eventi simili hanno preceduto la tempesta di neve “beast from the east” nel Regno Unito nel 2018 e le tempeste invernali mortali negli Stati Uniti nel 2021. Sono stati osservati anche nel 2009-10 e nel 2013.

Domande frequenti Che cos’è il vortice polare? Il vortice polare è un anello di venti forti nella stratosfera, tra 10 e 50 chilometri sopra la superficie terrestre. Di norma soffia da ovest verso est attorno all’Artico e fa da barriera tra l’aria fredda vicina al polo e quella più calda a sud. Quando si è invertito il vortice polare nel 2026? Il riscaldamento stratosferico improvviso è avvenuto il 10 novembre 2026 secondo una ricostruzione e l’11 novembre 2026 secondo un’altra. Il Met Office, il servizio meteorologico britannico, lo colloca a circa 30 chilometri di quota. Quando arrivano gli effetti del riscaldamento stratosferico sul meteo? Secondo il Met Office, gli effetti in superficie arrivano in genere dopo un periodo tra due e sei settimane. Il riscaldamento stratosferico cambia le probabilità di freddo ma non le garantisce. Il vortice polare invertito porta freddo in Europa meridionale? Quando la corrente a getto si indebolisce, l’aria fredda può scendere dall’Artico e di solito porta periodi più freddi e asciutti sull’Europa settentrionale e sul Nord America. L’Europa meridionale tende invece a diventare più mite, piovosa e ventosa. Il riscaldamento stratosferico del 2026 dipende dal cambiamento climatico? La comunità scientifica è divisa sul legame con i combustibili fossili. Alcuni ricercatori ritengono probabile un collegamento, altri notano che un evento precoce rientra nella variabilità naturale.