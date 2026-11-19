di Redazione ZON

In sintesi. Marcello Mastroianni e Sophia Loren sono gli unici due italiani nella classifica dei cento più grandi divi del cinema di tutti i tempi, pubblicata dalla rivista Variety il 18 novembre 2026. Mastroianni è al 49esimo posto, Loren al 60esimo. Al primo posto Variety ha collocato Marilyn Monroe.

I punti chiave Marcello Mastroianni è al 49esimo posto della top 100 dei divi di tutti i tempi di Variety.

Sophia Loren è al 60esimo posto della top 100 dei divi di tutti i tempi di Variety.

Variety ha pubblicato la classifica il 18 novembre 2026, con Marilyn Monroe al primo posto e Henry Fonda al centesimo.

Marcello Mastroianni e Sophia Loren hanno recitato insieme in 14 film, tra il 1950 e il 1994.

Sophia Loren ha vinto due Oscar e ha ricevuto un terzo premio alla carriera, mentre Marcello Mastroianni ha ottenuto tre candidature senza vincere.

Marcello Mastroianni e Sophia Loren sono gli unici italiani nella top 100 dei divi di tutti i tempi di Variety, pubblicata il 18 novembre 2026: lui è al 49esimo posto, lei al 60esimo.

Dove si collocano Mastroianni e Loren nella classifica

La classifica di Variety elenca le cento più grandi star della storia del cinema. Al primo posto c’è Marilyn Monroe, all’ultimo Henry Fonda, mentre la figlia Jane Fonda si trova a metà strada.

Divo Posizione nella top 100 di Variety Marilyn Monroe 1 Marcello Mastroianni 49 Sophia Loren 60 Henry Fonda 100

Come Variety ha scelto le cento star di tutti i tempi

La selezione di Variety pesca in larghissima parte nella vecchia e nella nuova Hollywood. Tra i nomi citati ci sono John Wayne, Marlon Brando, Zendaya e Robert Pattinson.

Variety spiega di aver cercato la fusione tra talento artistico e popolarità, tra prestigio storico e attualità. La rivista scrive che “non tutte le star del cinema sono grandi attori, così come non tutti i grandi attori sono star”.

“Misurare la grandezza di una star è un po’ come cercare di catturare un fulmine in una bottiglia.” (Variety)

Per scegliere, Variety dichiara di essersi affidata “alla ragione, al cuore, all’istinto e alla fantasia”.

Quattordici film insieme tra il 1950 e il 1994

Mastroianni e Loren hanno recitato insieme in 14 film, tra il 1950 e il 1994. Molti di questi titoli hanno la regia di Vittorio De Sica e di Ettore Scola.

La loro ultima apparizione insieme è in Prêt-à-Porter, diretto da Robert Altman.

Gli Oscar: due statuette più una alla carriera per Loren, nessuna per Mastroianni

Sophia Loren ha vinto due Oscar e ha ricevuto un terzo premio alla carriera. Marcello Mastroianni non ne ha vinto nessuno, nonostante tre candidature.

Una giornata particolare di Ettore Scola, uno dei film più belli girati dalla coppia, è valso a Mastroianni nel 1978 la seconda candidatura all’Oscar.

Domande frequenti Quali italiani ci sono nella top 100 dei divi di Variety? Nella top 100 dei divi di tutti i tempi di Variety ci sono solo due italiani: Marcello Mastroianni e Sophia Loren. Mastroianni è al 49esimo posto, Loren al 60esimo. In che posizione è Sophia Loren nella classifica di Variety? Sophia Loren è al 60esimo posto nella top 100 dei divi di tutti i tempi di Variety, pubblicata il 18 novembre 2026. Marcello Mastroianni, l’altro italiano in classifica, è al 49esimo posto. Chi è al primo posto nella classifica dei divi di Variety? Al primo posto della top 100 dei divi di Variety c’è Marilyn Monroe. All’ultimo posto, il centesimo, c’è Henry Fonda. Quanti film hanno fatto insieme Sophia Loren e Marcello Mastroianni? Sophia Loren e Marcello Mastroianni hanno recitato insieme in 14 film, tra il 1950 e il 1994. Molti di questi titoli hanno la regia di Vittorio De Sica e di Ettore Scola, e la loro ultima apparizione insieme è in Prêt-à-Porter di Robert Altman. Quanti Oscar ha vinto Sophia Loren? Sophia Loren ha vinto due Oscar e ha ricevuto un terzo premio alla carriera. Marcello Mastroianni non ne ha vinto nessuno, nonostante tre candidature.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA.it