di Redazione ZON

In sintesi. Brad Pitt si è proposto da solo come cattivo del prossimo film di James Bond diretto da Denis Villeneuve, parlando sul tappeto rosso di The Further Mis-Adventures Of Cliff Booth. Al 18 novembre 2026 non risulta annunciata alcuna trattativa. Per il mercato di predizione Kalshi il favorito per il ruolo è Cillian Murphy.

I punti chiave Brad Pitt si è candidato da solo al ruolo del cattivo nel prossimo 007 diretto da Denis Villeneuve, ma nessuna trattativa è stata annunciata.

Il mercato di predizione Kalshi indica Cillian Murphy in testa per il ruolo del cattivo, seguito da Barry Keoghan e Idris Elba.

Robert Pattinson è stato annunciato come erede di Daniel Craig nel ruolo di James Bond.

Variety ha stilato una lista di 19 possibili candidate per il ruolo di Bond Girl nel ventiseiesimo film della saga.

Amazon MGM ha acquistato nel 2025 da Barbara Broccoli e Michael Wilson il controllo creativo della saga, che la famiglia Broccoli deteneva dal 1962.

Brad Pitt si è candidato da solo al ruolo del cattivo nel prossimo 007 diretto da Denis Villeneuve, ma nessuna trattativa è stata annunciata.

L’attore ha lanciato l’autocandidatura sul tappeto rosso del suo ultimo film, The Further Mis-Adventures Of Cliff Booth. Nel film Pitt torna nel ruolo di Cliff Booth, che gli è valso l’Oscar come miglior attore non protagonista in C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino.

Cosa ha detto Brad Pitt sul ruolo del villain

«Arruolatemi per il ruolo del villain. Mettete Villeneuve al telefono»

Con queste parole Brad Pitt si è autopromosso per la parte del cattivo. L’attore ha aggiunto che il suo amico Javier Bardem l’ha «interpretata così bene» in Skyfall (2012), dove era il cyberterrorista Raoul Silva accanto al 007 di Daniel Craig.

Chi è in testa nei mercati di predizione per il cattivo

Per il mercato di predizione Kalshi il favorito è Cillian Murphy, premio Oscar per Oppenheimer. Seguono Barry Keoghan e Idris Elba, poi più in basso Peter Dinklage, Adam Driver e Rosamund Pike.

Attore Posizione secondo Kalshi Cillian Murphy In testa Barry Keoghan Dietro Murphy Idris Elba Dietro Keoghan Peter Dinklage Più in basso Adam Driver Più in basso Rosamund Pike Più in basso

Rosamund Pike entra nel toto-nomi solo nel caso in cui Villeneuve e lo sceneggiatore Steven Knight, già autore di Peaky Blinders, scelgano una donna come antagonista.

Chi decide il cast e chi è già stato scelto

Robert Pattinson è stato annunciato come erede di Daniel Craig nel ruolo di James Bond. La scelta del resto del cast spetta a Villeneuve e alla direttrice del casting Nina Gold, premio Oscar per Hamnet.

Il film nasce sotto la guida di Amazon MGM. Nel 2025 lo studio ha acquistato da Barbara Broccoli e dal fratellastro Michael Wilson il controllo creativo della saga, che la famiglia Broccoli deteneva dal 1962, anno di uscita di Licenza di uccidere.

Le 19 candidate per la nuova Bond Girl elencate da Variety

Variety ha stilato una lista di 19 possibili candidate per il ruolo di Bond Girl nel ventiseiesimo film della saga. Tra i nomi figurano Zendaya, Florence Pugh, Margot Robbie, Sydney Sweeney, Anya Taylor-Joy, Emily Blunt, Marion Cotillard, Lupita Nyong’o, Chase Infiniti e Margaret Qualley.

Nella lista c’è anche Hunter Schafer, che potrebbe diventare la prima Bond Girl transgender della saga. Si tratta di illazioni mediatiche: non sono candidate ufficialmente prese in considerazione da Amazon MGM.

Josh O’Connor, il favorito che avrebbe rinunciato a 007

Josh O’Connor, che ha interpretato Re Carlo da giovane nella serie The Crown, era il favorito per la parte di 007. Secondo il giornalista di spettacolo Matthew Belloni, era la prima scelta di Villeneuve e avrebbe esitato più volte prima di sottoporsi al provino.

Sempre secondo Belloni, O’Connor avrebbe poi ritirato la candidatura, spianando la strada a Pattinson. Alla base della rinuncia ci sarebbero forti riserve sul «peso» del personaggio sulla sua vita e sulla sua carriera, tra esposizione mediatica, pressioni della celebrità e impegni a lungo termine.

Domande frequenti Brad Pitt sarà il cattivo del nuovo film di 007? Al momento no: nessuna trattativa è stata annunciata. Brad Pitt si è candidato da solo sul tappeto rosso di The Further Mis-Adventures Of Cliff Booth, chiedendo di mettere al telefono il regista Denis Villeneuve. Chi è il favorito per fare il cattivo nel prossimo 007? Per il mercato di predizione Kalshi il favorito è Cillian Murphy, premio Oscar per Oppenheimer. Dietro di lui ci sono Barry Keoghan e Idris Elba, poi più in basso Peter Dinklage, Adam Driver e Rosamund Pike. Chi sarà il nuovo James Bond? Robert Pattinson è stato annunciato come erede di Daniel Craig nel ruolo di James Bond. Il resto del cast lo sceglieranno il regista Denis Villeneuve e la direttrice del casting Nina Gold. Chi sono le possibili Bond Girl del nuovo 007? Variety ha elencato 19 possibili candidate per il ruolo di Bond Girl, tra cui Zendaya, Florence Pugh, Margot Robbie, Sydney Sweeney e Anya Taylor-Joy. Sono illazioni mediatiche: Amazon MGM non le ha prese in considerazione ufficialmente. Perché Josh O’Connor non sarà il nuovo James Bond? Secondo il giornalista di spettacolo Matthew Belloni, Josh O’Connor avrebbe ritirato la candidatura, spianando la strada a Robert Pattinson. Alla base della rinuncia ci sarebbero forti riserve sul «peso» del personaggio sulla sua vita e sulla sua carriera.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA