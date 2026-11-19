di Redazione ZON

In sintesi. Grazia Kendi, ex gieffina, ha commentato sui social la fine della storia con Mattia Scudieri, conosciuto nella casa del Grande Fratello. Nel messaggio, riportato da ZON.it il 19 novembre 2026, definisce «l’estate più brutta della mia vita», invita le follower a non arrendersi e ringrazia i fan.

I punti chiave Grazia Kendi ha parlato sui social della fine della storia con Mattia Scudieri, conosciuto nella casa del Grande Fratello.

Grazia Kendi scrive che si è trattato dell’«estate più brutta della mia vita» e aggiunge «mai più».

Grazia Kendi dice che le critiche «mi stavano uccidendo» e che quello che leggeva come un abbandono la stava logorando.

Grazia Kendi invita le sue follower con le parole «La luce torna sempre, credete nel processo e non arrendetevi a voi stesse!».

Grazia Kendi ringrazia la sua community definendola «la fanbase migliore che io potessi desiderare».

Grazia Kendi ha parlato sui social della fine della storia con Mattia Scudieri, conosciuto nella casa del Grande Fratello: «L’estate più brutta della mia vita ma… mai più».

Il messaggio di Grazia Kendi dopo la fine con Mattia Scudieri

La conclusione del rapporto tra Grazia Kendi e Mattia Scudieri ha scosso i fan del Grande Fratello, che avevano sempre creduto nella coppia. Lei è tornata sull’argomento con un lungo messaggio pubblicato online.

Nel testo Grazia Kendi parla di una promessa fatta ai genitori: «L’ho promesso a mamma… e anche a papà». Poi spiega che cosa l’ha messa più in difficoltà: «Le critiche mi stavano uccidendo e quello che leggevo come un abbandono mi stava logorando».

«La luce torna sempre»: l’invito alle sue follower

Il messaggio di Grazia Kendi non si ferma al racconto del periodo difficile e si rivolge direttamente a chi la segue. Il suo invito è questo: «La luce torna sempre, credete nel processo e non arrendetevi a voi stesse!».

La chiusura è dedicata alla forza personale. Grazia Kendi scrive: «La vera forza sta dentro di voi, non in qualcuno che crediamo sia l’unico spiraglio di speranza che abbiamo!».

Il ringraziamento ai fan: «La fanbase migliore che io potessi desiderare»

Grazia Kendi attribuisce il suo stato d’animo attuale anche al sostegno di chi la segue. Le sue parole sono: «Se oggi sto bene è anche merito vostro e di tutto il supporto che mi date ogni giorno».

Il messaggio si chiude con un saluto alla community: «La fanbase migliore che io potessi desiderare! Vi amo».

Domande frequenti Cosa ha detto Grazia Kendi sulla fine con Mattia Scudieri? Grazia Kendi ha scritto sui social: «L’estate più brutta della mia vita ma… mai più». Ha raccontato che le critiche «mi stavano uccidendo» e che quello che leggeva come un abbandono la stava logorando. Chi è Mattia Scudieri per Grazia Kendi? Mattia Scudieri è la persona con cui Grazia Kendi ha avuto una storia, finita da poco. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello, e la loro conclusione ha scosso i fan del programma che avevano sempre creduto nella coppia. Qual è il messaggio di Grazia Kendi alle sue follower? Grazia Kendi scrive: «La luce torna sempre, credete nel processo e non arrendetevi a voi stesse!». Aggiunge che «la vera forza sta dentro di voi, non in qualcuno che crediamo sia l’unico spiraglio di speranza che abbiamo». Perché Grazia Kendi ringrazia i suoi fan? Grazia Kendi attribuisce il suo stato d’animo attuale anche al sostegno della community. Scrive: «Se oggi sto bene è anche merito vostro e di tutto il supporto che mi date ogni giorno».