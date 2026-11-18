di Redazione ZON

In sintesi. Domenica 16 novembre 2026, nella prima serata, la serie «177 Giorni – Il rapimento di Farouk» su Rai1 ha avuto 3.831.000 spettatori e il 23,8% di share, battendo il Grande Fratello Vip di Canale 5, fermo a 1.920.000 spettatori e al 16,7%. Terza Italia 1 con le ATP Finals: 1.228.000 spettatori.

I punti chiave «177 Giorni – Il rapimento di Farouk» su Rai1 ha avuto 3.831.000 spettatori e il 23,8% di share il 16 novembre 2026.

Il Grande Fratello Vip su Canale 5 ha avuto 1.920.000 spettatori e il 16,7% di share il 16 novembre 2026.

La differenza tra Rai1 e Canale 5 è di 1.911.000 spettatori e di 7,1 punti di share.

La partita delle ATP Finals tra Cobolli e Medvedev su Italia 1 ha avuto 1.228.000 spettatori e il 6,2% di share.

Farouk Kassam aveva sette anni quando fu rapito a Porto Cervo il 15 gennaio 1992 ed è tornato libero il 10 luglio 1992, dopo 177 giorni.

Nella prima serata di domenica 16 novembre 2026 «177 Giorni – Il rapimento di Farouk» su Rai1 ha avuto 3.831.000 spettatori e il 23,8% di share, davanti al Grande Fratello Vip.

Quanto ha distanziato Rai1 il Grande Fratello Vip su Canale 5

Il Grande Fratello Vip su Canale 5 ha raccolto 1.920.000 spettatori, con il 16,7% di share. La serie di Rai1 con Marco Bocci ha quindi quasi doppiato il reality.

La differenza tra i due programmi è di 1.911.000 spettatori e di 7,1 punti di share.

Come sono andate le altre reti nella prima serata del 16 novembre 2026

Al terzo posto c’è Italia 1, dove la partita delle ATP Finals tra Cobolli e Medvedev ha totalizzato 1.228.000 spettatori e il 6,2% di share. Seguono Rai2 con Innamorato Perso e Rai3 con Lo stato delle cose.

Rete Programma Spettatori Share Rai1 177 Giorni – Il rapimento di Farouk 3.831.000 23,8% Canale 5 Grande Fratello Vip 1.920.000 16,7% Italia 1 ATP Finals – Cobolli-Medvedev 1.228.000 6,2% Rai2 Innamorato Perso 921.000 5,6% Rai3 Lo stato delle cose 836.000 5,9% Tv8 GialappaShow 756.000 5,1% Rete 4 Quarta Repubblica 560.000 4,4% Nove Little Big Italy 530.000 3% La7 The Apprentice 489.000 2,9%

Che cosa racconta la serie di Rai1 sul sequestro di Farouk Kassam

«177 Giorni – Il rapimento di Farouk» è la fiction di Rai1 con Marco Bocci e Antonia Desplat. Racconta la battaglia dei genitori Fateh Kassam e Marion Bleriot e il dolore della sorella minore Nour. Bocci interpreta Fateh Kassam.

Farouk Kassam aveva sette anni quando, il 15 gennaio 1992, tre uomini armati e mascherati entrarono nella villa di famiglia a Porto Cervo e lo portarono via. È tornato libero il 10 luglio 1992, dopo 177 giorni di prigionia.

Secondo gli investigatori, i sequestratori abbandonarono il bambino durante la fuga, dopo le ricerche nelle campagne sarde tra Oliena e Dorgali. Lo Stato sostenne che non era stato pagato alcun riscatto.

Perché sul ruolo di Graziano Mesina le versioni non coincidono

Nel 1998, davanti alla Commissione parlamentare antimafia, il magistrato Mauro Mura riferì che la famiglia Kassam aveva incaricato l’ex bandito Graziano Mesina di occuparsi della trattativa. Fateh Kassam, già nel 1993, aveva negato di avergli affidato un incarico.

Negli anni successivi sono circolate ipotesi su un possibile pagamento e su un coinvolgimento dei servizi segreti. Nessuna ha trovato una conferma giudiziaria definitiva.

In un’intervista a Famiglia Cristiana, pubblicata il 16 novembre 2026, Fateh Kassam ha raccontato di trascorrere ancora circa quattro mesi all’anno in Sardegna, dove molte persone lo riconoscono e lo salutano con affetto.

Domande frequenti Quanti spettatori ha avuto 177 Giorni su Rai1? «177 Giorni – Il rapimento di Farouk» ha avuto 3.831.000 spettatori e il 23,8% di share nella prima serata del 16 novembre 2026. È il dato più alto tra le reti elencate nella tabella degli ascolti. Chi ha vinto gli ascolti tv il 16 novembre 2026? Nella prima serata del 16 novembre 2026 Rai1 con «177 Giorni – Il rapimento di Farouk» ha battuto il Grande Fratello Vip di Canale 5. La serie ha avuto 3.831.000 spettatori e il 23,8% di share, il reality 1.920.000 spettatori e il 16,7%. Quanti spettatori ha avuto il Grande Fratello Vip il 16 novembre 2026? Il Grande Fratello Vip su Canale 5 ha raccolto 1.920.000 spettatori, con il 16,7% di share, nella prima serata del 16 novembre 2026. Rai1 con «177 Giorni» ha avuto 1.911.000 spettatori in più. Di cosa parla la serie 177 Giorni – Il rapimento di Farouk? La fiction di Rai1, con Marco Bocci e Antonia Desplat, racconta il sequestro di Farouk Kassam. Mostra la battaglia dei genitori Fateh Kassam e Marion Bleriot e il dolore della sorella minore Nour. Marco Bocci interpreta Fateh Kassam. Quanto è durato il sequestro di Farouk Kassam? Il sequestro di Farouk Kassam è durato 177 giorni. Il bambino, che aveva sette anni, fu portato via dalla villa di famiglia a Porto Cervo il 15 gennaio 1992 e tornò libero il 10 luglio 1992.

Fonte: TV Sorrisi e Canzoni · BadTaste · BadTaste