di Redazione ZON

In sintesi. L’ultima puntata della miniserie 177 Giorni, il rapimento di Farouk va in onda su Rai 1 lunedì 23 novembre 2026. Con Marco Bocci e Antonia Desplat, racconta il sequestro di Farouk Kassam, rapito dall’Anonima Sarda in Costa Smeralda nel 1992. Farouk viene ritrovato salvo dopo 177 giorni e riabbraccia Marion, Fateh e Nour.

I punti chiave La puntata finale della miniserie 177 Giorni va in onda su Rai 1 lunedì 23 novembre 2026.

La miniserie 177 Giorni, con Marco Bocci e Antonia Desplat, è cominciata su Rai 1 lunedì 16 novembre 2026.

I rapitori di Farouk Kassam chiedono un riscatto di dieci miliardi di lire.

Farouk Kassam viene ritrovato salvo dopo 177 giorni di sequestro.

L’Hotel Luci di la Muntagna di Porto Cervo, inaugurato nel 1966 con 53 camere, è stato venduto a Danilo Iervolino nell’ottobre 2026.

Attenzione: spoiler. Lunedì 23 novembre 2026 va in onda su Rai 1 l’ultima puntata di 177 Giorni, il rapimento di Farouk, miniserie con Marco Bocci e Antonia Desplat sul sequestro di Farouk Kassam.

La miniserie ricostruisce il sequestro del piccolo Farouk, messo in atto dall’Anonima Sarda in Costa Smeralda nel 1992. I tre appuntamenti in prima serata su Rai 1 sono cominciati lunedì 16 novembre 2026.

Cosa succede nel quinto episodio di 177 Giorni

Nel quinto episodio i Servizi Segreti entrano nel caso. Chiedono a Sonia Morandi di convincere Matteo Boe a rilasciare il bambino, ma lei continua a negare il coinvolgimento del compagno.

Graziano Mesina fa recapitare una foto di Farouk. Poi comunica a Fateh e a Pierpaolo Parodi la richiesta di riscatto: dieci miliardi di lire, una cifra impossibile per i Kassam.

Marco Uras e Valeria Loi arrivano in caserma con una lettera dei rapitori. Il termine per il pagamento è il 15 giugno, poi i sequestratori minacciano di tagliare l’orecchio al bambino.

La famiglia Kassam raccoglie una parte del denaro grazie a un accordo con un importante giornalista televisivo e all’aiuto di amici e conoscenti. La somma resta lontana dalla richiesta. Graziano Mesina si ritira dalla trattativa e il 16 giugno i rapitori fanno trovare un pezzo dell’orecchio di Farouk.

Come finisce il sequestro nel sesto episodio

Nel sesto episodio di 177 Giorni cresce in tutta Italia la mobilitazione per la liberazione del bambino. Il giornalista Sergio Zavoli lancia un appello: chiede agli italiani di esporre lenzuoli bianchi alle finestre.

Graziano Mesina riprende la trattativa con i rapitori e ottiene un ribasso del riscatto. Lo Stato però non può permettere il pagamento di alcuna somma e blocca ogni iniziativa.

Tra i sequestratori emergono tensioni: i Kassam non sono ricchi come pensavano e le informazioni del basista erano sbagliate.

Durante il rilascio regna per alcuni minuti la massima confusione. Una telefonata di Mesina fa annunciare in anticipo, in diretta televisiva, la liberazione di Farouk, mentre le forze dell’ordine lo cercano ancora sul campo.

Farouk viene ritrovato stremato ma salvo. Dopo 177 giorni Marion, Fateh e Nour possono riabbracciarlo.

Qual è l’albergo della famiglia Kassam e chi lo possiede oggi

Nella miniserie l’albergo dei Kassam si chiama Luci di la Baia. Il nome reale è Hotel Luci di la Muntagna, uno dei simboli storici di Porto Cervo.

L’hotel è stato inaugurato nel 1966 su progetto dell’architetto Michele Busiri Vici. È una struttura a quattro stelle con quattro piani e 53 camere, in Via Sa Conca, affacciata sulla marina e sul porto vecchio.

All’epoca del sequestro Fateh Kassam, padre di Farouk, dirigeva l’albergo. La famiglia viveva in Sardegna da una decina d’anni e abitava in una villa a Pantogia, sulle colline di Porto Cervo.

Nel 2013 i Kassam hanno affidato la gestione alla società Temussi Srl di Andrea Temussi, che se n’è occupata fino al 2025. Nell’ottobre 2026 lo storico albergo è stato venduto all’imprenditore Danilo Iervolino, dopo oltre sessant’anni di legame con la famiglia Kassam.

Domande frequenti Quando va in onda l’ultima puntata di 177 Giorni? L’ultima puntata di 177 Giorni va in onda su Rai 1 lunedì 23 novembre 2026. La miniserie è cominciata lunedì 16 novembre 2026 e prevede tre appuntamenti in prima serata. Come finisce 177 Giorni? Nel sesto episodio di 177 Giorni Farouk Kassam viene ritrovato stremato ma salvo. Dopo 177 giorni di sequestro Marion, Fateh e Nour possono riabbracciarlo. Durante il rilascio una telefonata di Graziano Mesina fa annunciare in anticipo la liberazione in diretta televisiva, mentre le forze dell’ordine cercano ancora il bambino. Quanto chiedevano di riscatto i rapitori di Farouk Kassam? Nella miniserie 177 Giorni i rapitori di Farouk Kassam chiedono dieci miliardi di lire, una cifra impossibile per la famiglia Kassam. Nel sesto episodio Graziano Mesina riprende la trattativa e ottiene un ribasso del riscatto, ma lo Stato blocca ogni pagamento. Qual è l’hotel della famiglia Kassam a Porto Cervo? Nella miniserie l’albergo dei Kassam si chiama Luci di la Baia, mentre il nome reale è Hotel Luci di la Muntagna. È una struttura a quattro stelle con 53 camere in Via Sa Conca a Porto Cervo, inaugurata nel 1966 su progetto dell’architetto Michele Busiri Vici. Chi possiede oggi l’Hotel Luci di la Muntagna di Porto Cervo? Nell’ottobre 2026 l’Hotel Luci di la Muntagna è stato venduto all’imprenditore Danilo Iervolino, dopo oltre sessant’anni di legame con la famiglia Kassam. Dal 2013 al 2025 la gestione era stata affidata alla società Temussi Srl di Andrea Temussi.

Fonte: Davide Maggio · Davide Maggio