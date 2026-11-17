di Redazione ZON

In sintesi. Il 17 novembre 2026 Rai1 trasmette il terzo e il quarto episodio della miniserie «177 giorni – Il rapimento di Farouk», con Marco Bocci e Antonia Desplat. La serie ricostruisce il sequestro di Farouk Kassam, rapito a 7 anni a Porto Cervo, in Costa Smeralda, il 15 gennaio 1992: il sequestro è durato 177 giorni.

I punti chiave Rai1 trasmette il 17 novembre 2026 il terzo e il quarto episodio di «177 giorni – Il rapimento di Farouk».

La miniserie «177 giorni – Il rapimento di Farouk» ha sei episodi in tre appuntamenti in prima serata su Rai1; il primo è andato in onda il 16 novembre 2026.

Farouk Kassam è stato rapito a 7 anni la sera del 15 gennaio 1992 a Porto Cervo, intorno alle 20.30.

Il sequestro di Farouk Kassam è durato 177 giorni, tra gennaio e luglio 1992.

Il 18 gennaio 1992 migliaia di persone sono scese in piazza ad Arzachena per chiedere la liberazione di Farouk Kassam.

Attenzione: spoiler. Il 17 novembre 2026 su Rai1 vanno in onda il terzo e il quarto episodio di «177 giorni – Il rapimento di Farouk», la miniserie con Marco Bocci e Antonia Desplat.

La miniserie ricostruisce il sequestro di Farouk Kassam, rapito a 7 anni in Costa Smeralda nel 1992. Ha sei episodi in tre appuntamenti in prima serata: il primo è andato in onda il 16 novembre 2026. Nel cast ci sono anche Rosa Diletta Rossi e Domenico Diele.

Cosa succede nel terzo episodio: la lettera finisce a Marco Uras

Marion, stanca della stampa e delle discussioni con la polizia, si trasferisce a Nizza dalla madre insieme alla figlia Nour, convinta che il fratello sia morto. La madre di Marion si offre di aiutarla e propone di vendere la villa di famiglia.

Fateh, dopo un confronto aperto con Franco Orazi, decide di fidarsi della polizia. Le indagini si concentrano su Matteo Boe, bandito sardo già coinvolto in altri rapimenti, e la chiave per trovarlo potrebbe essere la sua compagna Sonia Morandi.

Una nuova telefonata a casa Kassam apre la pista mediorientale, secondo cui Farouk potrebbe trovarsi in Libano. Marco Uras e Valeria Loi intanto seguono la pista di Boe e scatenano la reazione di Sonia Morandi.

Marion e Fateh promettono di affrontare la situazione insieme, senza più segreti, e lei torna in Sardegna con Nour. Arriva una lettera di Farouk che conferma che è vivo e ridà speranza alla famiglia, ma a sorpresa finisce nelle mani di Marco Uras.

Cosa succede nel quarto episodio: l’appello di Marion a Orgosolo

Marco Uras pubblica la lettera di Farouk sul giornale Retroscena. La polizia dispone il blocco del giornale e scoppia l’ennesimo scontro tra la famiglia e i media.

Marion incontra la famiglia di Floriana Bifulco, un’altra ragazza appena liberata da un sequestro, e si convince della necessità di aprire un dialogo con i rapitori. Marco Uras inizia a mettere in discussione il proprio modo di fare giornalismo e si riavvicina a Valeria Loi.

Le forze dell’ordine seguono Sonia Morandi in Barbagia, ma lei riesce a sfuggire. Raggiunge Matteo Boe e gli porta delle medicine per Farouk, che ha la febbre.

Il giorno di Pasqua Marion lancia un appello nella chiesa di Orgosolo, città considerata baluardo del banditismo. Si rivolge a tutte le mamme della Sardegna, convinta che almeno loro possano capirla. L’appello spinge Graziano Mesina, ex bandito in libertà vigilata nel carcere di Asti, a offrirsi come mediatore.

Cosa è successo davvero a Farouk Kassam nel 1992

Farouk Kassam è nato in Canada il 9 maggio 1984. Il padre, Fateh Kassam, è un imprenditore alberghiero belga-pakistano che gestiva l’Hotel Luci di la Muntagna a Porto Cervo. La madre è Marion Bleriot, discendente di una famiglia di pionieri dell’aviazione francese.

Il rapimento è avvenuto la sera del 15 gennaio 1992 a Porto Cervo, intorno alle 20.30. Uomini dell’Anonima Sarda, armati di mitra e con il volto coperto, hanno fatto irruzione nella villa di famiglia. Hanno legato e imbavagliato Fateh e Marion e chiuso la sorella Nour Marie in un armadio.

Il sequestro è durato 177 giorni, tra gennaio e luglio 1992. Farouk è stato tenuto in una grotta sul Monte Albo, al buio e in condizioni estremamente precarie.

I sequestratori credevano che i Kassam fossero ricchissimi. Il nonno di Farouk, Adjab Ali Pirbhai Kassam, era molto vicino all’Aga Khan, fondatore della Costa Smeralda, e questo alimentò l’equivoco di una parentela con il principe.

Il 18 gennaio 1992 migliaia di persone sono scese in piazza ad Arzachena per chiedere la liberazione del bambino. L’allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga ha inviato un messaggio alla famiglia, mentre papa Giovanni Paolo II ha lanciato un appello durante l’Angelus. Alla famiglia sono stati inoltre congelati i beni, in applicazione della legge antiricatto del 1991.

Domande frequenti Quando vanno in onda il terzo e il quarto episodio di 177 giorni? Il terzo e il quarto episodio di «177 giorni – Il rapimento di Farouk» vanno in onda su Rai1 il 17 novembre 2026. Il primo appuntamento con gli episodi 1 e 2 è andato in onda il 16 novembre 2026. Quanti episodi ha la miniserie 177 giorni su Rai1? La miniserie «177 giorni – Il rapimento di Farouk» ha sei episodi. Rai1 li trasmette in tre appuntamenti in prima serata, di cui il primo il 16 novembre 2026 e il secondo il 17 novembre 2026. Chi sono gli attori di 177 giorni? Nella miniserie «177 giorni – Il rapimento di Farouk» recitano Marco Bocci e Antonia Desplat. Nel cast ci sono anche Rosa Diletta Rossi e Domenico Diele. Chi è Farouk Kassam e quando è stato rapito? Farouk Kassam è nato in Canada il 9 maggio 1984 ed è figlio dell’imprenditore alberghiero Fateh Kassam e di Marion Bleriot. È stato rapito a 7 anni la sera del 15 gennaio 1992 a Porto Cervo, in Costa Smeralda, da uomini dell’Anonima Sarda. Quanto è durato il sequestro di Farouk Kassam? Il sequestro di Farouk Kassam è durato 177 giorni, tra gennaio e luglio 1992. Il bambino è stato tenuto in una grotta sul Monte Albo, al buio e in condizioni estremamente precarie.

Fonte: TV Sorrisi e Canzoni · Davide Maggio · Davide Maggio