di Redazione ZON

In sintesi. La seconda stagione di 3 Body Problem (in italiano Il problema dei 3 corpi) uscirà su Netflix giovedì 14 gennaio 2027. La data è stata annunciata da Netflix al Texas Book Festival di Austin, svoltosi il 14 e 15 novembre 2026. Il primo teaser trailer è previsto per il 17 novembre 2026.

I punti chiave Netflix farà uscire la seconda stagione de Il problema dei 3 corpi giovedì 14 gennaio 2027.

Netflix ha comunicato la data al Texas Book Festival di Austin, che si è svolto il 14 e 15 novembre 2026.

Il primo teaser trailer della seconda stagione de Il problema dei 3 corpi è previsto per il 17 novembre 2026.

Secondo The Hollywood Reporter la seconda stagione ha sei episodi, contro gli otto della prima, ma Netflix non ha confermato il numero.

Netflix ha rinnovato Il problema dei 3 corpi per la seconda e la terza stagione a maggio 2024.

Netflix ha annunciato che la seconda stagione de Il problema dei 3 corpi (3 Body Problem) uscirà giovedì 14 gennaio 2027. La data è stata comunicata al Texas Book Festival di Austin, che si è svolto il 14 e 15 novembre 2026.

Per Netflix era la prima partecipazione al festival, dove ha presentato adattamenti da libri, tra cui 3 Body Problem e The Innocent di Harlan Coben.

Quando arrivano il teaser e la nuova stagione

Il primo teaser trailer della seconda stagione de Il problema dei 3 corpi è previsto per il 17 novembre 2026. Netflix ha diffuso anche un nuovo poster con la scritta “They Are Here” e quella che sembra una navicella a forma di goccia d’acqua in discesa verso la Terra.

In origine l’uscita della seconda stagione era attesa per la fine del 2026. Netflix non ha fornito una motivazione ufficiale per lo slittamento a gennaio 2027.

Le riprese della seconda stagione sono concluse, mentre quelle della terza sono in fase di chiusura.

Stagione Uscita su Netflix Episodi Stagione 1 21 marzo 2024 8 Stagione 2 14 gennaio 2027 6 (indiscrezione)

Il numero di episodi della seconda stagione è indicato come sei, contro gli otto della prima, da The Hollywood Reporter. Altre testate lo definiscono un’indiscrezione non confermata da Netflix.

Cosa racconta la seconda stagione secondo la sinossi di Netflix

Secondo la sinossi ufficiale di Netflix, l’invasione aliena si avvicina e l’umanità si prepara ad affrontarla, sulla Terra e oltre. Una flotta spaziale parte per una missione che dura secoli.

Sempre secondo Netflix, un segreto custodito nella mente di un uomo potrebbe essere l’unica speranza di sopravvivenza dell’umanità.

Gli showrunner David Benioff, D.B. Weiss e Alexander Woo hanno dichiarato a Tudum, il sito di Netflix, che il tono cambia molto dalla seconda stagione. Aggiungono che, una volta vista sullo schermo, si capirà perché sono così entusiasti proprio di questa stagione.

Netflix aveva rinnovato la serie per la seconda e la terza stagione a maggio 2024, con l’obiettivo di adattare tutti e tre i libri della trilogia di Liu Cixin.

Chi torna nel cast e chi si aggiunge

Nel cast della seconda stagione de Il problema dei 3 corpi tornano Jess Hong, Benedict Wong, Jovan Adepo, Eiza González, Liam Cunningham e Marlo Kelly.

Tra i nuovi ingressi, Claudia Doumit ed Ellie de Lange sono personaggi regular. Alfie Allen, David Yip e Jordan Sunshine hanno invece ruoli ricorrenti.