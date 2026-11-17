di Redazione ZON

In sintesi. La miniserie Blade Runner 2099 debutta il 25 novembre 2026 in esclusiva su Prime Video, in oltre 240 Paesi e territori. La serie ha otto episodi ambientati cinquant’anni dopo Blade Runner 2049 a Los Angeles, con Michelle Yeoh nel ruolo della Replicante Olwen e Hunter Schafer in quello di Cora, una fuggitiva diventata Blade Runner.

I punti chiave Blade Runner 2099 debutta il 25 novembre 2026 in esclusiva su Prime Video, in oltre 240 Paesi e territori.

La miniserie Blade Runner 2099 è composta da otto episodi.

Gli eventi di Blade Runner 2099 iniziano cinquant’anni dopo quelli del film Blade Runner 2049.

Michelle Yeoh interpreta Olwen, una Replicante con pochi giorni ancora da vivere, e Hunter Schafer interpreta Cora, una fuggitiva diventata Blade Runner.

La creatrice e showrunner Silka Luisa ha chiarito che Blade Runner 2099 è una storia autonoma e non una prosecuzione diretta del film del 2017.

La miniserie Blade Runner 2099 debutta il 25 novembre 2026 in esclusiva su Prime Video, in oltre 240 Paesi e territori. Sono otto episodi ambientati nell’universo fantascientifico nato dal romanzo di Philip K. Dick, con Michelle Yeoh e Hunter Schafer protagoniste.

Di cosa parla Blade Runner 2099

La storia si svolge a Los Angeles, una città rinata dopo la distruzione. Cora, una fuggitiva interpretata da Hunter Schafer, assume una nuova identità per smettere di scappare e diventa una Blade Runner.

Cora è costretta a collaborare con Olwen, una Replicante interpretata da Michelle Yeoh che ha pochi giorni ancora da vivere. Il loro obiettivo è dare la caccia a un fuggitivo che nasconde una verità capace di far crollare una città ancora fragile.

Nell’ultimo trailer di Blade Runner 2099 si sentono due battute: «Sei un umano buono o malvagio?» e «Io c’ero quando i replicanti presero Los Angeles! Quando l’abbiamo ceduta».

Che legame ha la serie con i film di Blade Runner

Gli eventi di Blade Runner 2099 iniziano cinquant’anni dopo quelli di Blade Runner 2049, il sequel con Ryan Gosling e Harrison Ford del film cult del 1982 diretto da Ridley Scott. La serie si riallaccia al finale di Blade Runner 2049.

La creatrice e showrunner Silka Luisa ha chiarito che gli otto episodi non sono una prosecuzione diretta della storia raccontata nel film del 2017. L’obiettivo fin dall’inizio era costruire una storia autonoma, accessibile anche a chi non ha mai visto i due film precedenti.

Rispetto ai film, i rapporti di forza sono invertiti. Al New York Comic Con dell’11 ottobre 2026 Silka Luisa ha descritto il mondo di Blade Runner 2099 come un futuro in cui l’insurrezione dei Replicanti è riuscita e gli esseri umani hanno perso.

La miniserie torna ai temi centrali del franchise: memoria, mortalità, identità e confine tra vita biologica e artificiale. Il personaggio di Olwen ricorda per certi versi Rick Deckard, interpretato da Harrison Ford, ma ha anche tratti riconducibili a Roy Batty, il Replicante del film del 1982 interpretato da Rutger Hauer.

Cosa hanno detto Michelle Yeoh e Hunter Schafer sui loro personaggi

Michelle Yeoh, premio Oscar per Everything Everywhere All at Once, ha raccontato al Comic-Con la sua fonte di ispirazione per Olwen:

«Ho tratto molta ispirazione dal Blade Runner originale, in particolare da Rutger Hauer.»

Hunter Schafer ha parlato della costruzione visiva di Cora. Ha spiegato che «ci sono volute diverse sedute per trovare l’aspetto giusto» per il personaggio e che l’obiettivo era restituire il fatto che Cora sia un’umana che finge di essere una Replicante, facendo intuire una crepa in quella maschera.

Chi c’è nel cast di Blade Runner 2099

Nel cast principale, accanto a Michelle Yeoh e Hunter Schafer (Euphoria), figurano Dimitri Abold (Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente) e Lewis Gribben (Somewhere Boy).

Le guest star sono Katelyn Rose Downey (The Nun II), Daniel Rigby (Nell – Rinnegata), Johnny Harris (Un gentiluomo a Mosca), Amy Lennox (Only Child), Sheila Atim (The Woman King), Matthew Needham (House of the Dragon), Tom Burke (Furiosa: A Mad Max Saga) e Maurizio Lombardi (Ripley).

Ridley Scott, regista del primo film del 1982, è tra i produttori esecutivi della serie insieme ad Andrew Kosove.

Domande frequenti Quando esce Blade Runner 2099 su Prime Video? Blade Runner 2099 debutta il 25 novembre 2026 in esclusiva su Prime Video. La miniserie è disponibile in oltre 240 Paesi e territori. Quanti episodi ha Blade Runner 2099? Blade Runner 2099 è una miniserie di otto episodi. È ambientata nell’universo fantascientifico nato dal romanzo di Philip K. Dick. Chi c’è nel cast di Blade Runner 2099? Il cast principale di Blade Runner 2099 comprende Michelle Yeoh, Hunter Schafer, Dimitri Abold e Lewis Gribben. Tra le guest star ci sono Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim, Matthew Needham, Tom Burke e Maurizio Lombardi. Di cosa parla Blade Runner 2099? Blade Runner 2099 si svolge a Los Angeles, una città rinata dopo la distruzione. Cora, una fuggitiva, assume una nuova identità e diventa una Blade Runner. Deve collaborare con Olwen, una Replicante con pochi giorni ancora da vivere, per dare la caccia a un fuggitivo che nasconde una verità capace di far crollare la città. Bisogna aver visto i film per guardare Blade Runner 2099? No. Secondo la creatrice e showrunner Silka Luisa, gli otto episodi di Blade Runner 2099 non sono una prosecuzione diretta del film Blade Runner 2049. L’obiettivo fin dall’inizio era costruire una storia autonoma, accessibile anche a chi non ha mai visto i due film precedenti.