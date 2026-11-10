Blade Runner 2099, il nuovo trailer: dal 25 novembre 2026 su Prime Video con Michelle Yeoh e Hunter Schafer

di Redazione ZON

In sintesi. Blade Runner 2099 è una miniserie in otto episodi di Prime Video, con Michelle Yeoh e Hunter Schafer. Tutti gli episodi escono il 25 novembre 2026 in esclusiva su Prime Video, Italia compresa, in oltre 240 Paesi e territori. La storia si svolge cinquant’anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049.

I punti chiave La miniserie Blade Runner 2099 ha otto episodi e debutta il 25 novembre 2026 su Prime Video, Italia compresa.

Michelle Yeoh interpreta Olwen, una replicante con pochi giorni ancora da vivere; Hunter Schafer interpreta Cora, una fuggitiva che si finge Blade Runner.

La storia di Blade Runner 2099 è ambientata cinquant’anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049.

Silka Luisa è showrunner, creatrice ed executive producer di Blade Runner 2099, mentre Jonathan van Tulleken dirige i primi due episodi.

Blade Runner 2099 è prodotta da Amazon MGM Studios e Alcon Television Group, e in Italia è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e NOW Smart Stick.

Blade Runner 2099, miniserie in otto episodi di Prime Video, ha un nuovo trailer: debutta il 25 novembre 2026 in oltre 240 Paesi e territori, con Michelle Yeoh e Hunter Schafer.

Cosa racconta la serie ambientata cinquant’anni dopo Blade Runner 2049

La storia di Blade Runner 2099 si svolge cinquant’anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049. Los Angeles è rinata, ma non grazie all’umanità.

Cora è una fuggitiva che assume un’ultima identità, quella di una Blade Runner, nel tentativo estremo di smettere di scappare. Costretta a collaborare con Olwen, una replicante con pochi giorni ancora da vivere, dà la caccia a una persona in fuga che nasconde una verità in grado di far crollare la fragile città.

Il trailer si apre con una domanda: “Sei un umano buono o malvagio?”. Nel video compare anche una battuta che richiama il passato della città: “Io c’ero quando i replicanti presero Los Angeles! Quando l’abbiamo ceduta”.

Chi sono Michelle Yeoh e Hunter Schafer nella serie

Hunter Schafer, nota per Euphoria, interpreta Cora, la fuggitiva che si finge Blade Runner. Michelle Yeoh, vista in Everything Everywhere All at Once, interpreta Olwen, la replicante in fin di vita.

Nel cast principale ci sono anche Dimitri Abold (Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente) e Lewis Gribben (Somewhere Boy). Come guest star in ruoli ricorrenti figurano Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim, Matthew Needham, Tom Burke e Maurizio Lombardi (Ripley).

Che legame ha Blade Runner 2099 con i film

Il franchise di Blade Runner si basa sul romanzo Il cacciatore di androidi (1968) di Philip K. Dick. Al cinema comprende due film: Blade Runner (1982) di Ridley Scott e Blade Runner 2049 (2017) di Denis Villeneuve.

Titolo Anno Regia Interpreti citati Blade Runner 1982 Ridley Scott Harrison Ford (Rick Deckard) Blade Runner 2049 2017 Denis Villeneuve Harrison Ford (Rick Deckard), Ryan Gosling (K) Blade Runner 2099 (serie) 2026 Jonathan van Tulleken (primi due episodi) Michelle Yeoh, Hunter Schafer

La serie è ispirata all’immaginario creato dal film di Ridley Scott. Alcuni titoli online parlano però di una serie non direttamente collegata a Blade Runner 2049 o al primo film, e di una spiegazione data dalla showrunner Silka Luisa.

Chi c’è dietro la serie e dove vederla

La miniserie è prodotta da Amazon MGM Studios e Alcon Television Group. Silka Luisa è showrunner, creatrice ed executive producer. Tra gli executive producer figurano Ridley Scott e i co-fondatori di Alcon Entertainment Andrew Kosove e Broderick Johnson.

Jonathan van Tulleken, già regista di Shogun, è executive producer e dirige i primi due episodi. Il primo teaser era stato presentato a luglio nella Hall H del San Diego Comic-Con.

Tutti gli otto episodi arrivano il 25 novembre 2026 in esclusiva su Prime Video, Italia compresa. La serie è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick.

Domande frequenti Quando esce Blade Runner 2099? Blade Runner 2099 esce il 25 novembre 2026. Tutti gli otto episodi arrivano lo stesso giorno in esclusiva su Prime Video, Italia compresa. Di cosa parla Blade Runner 2099? Blade Runner 2099 è ambientata cinquant’anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049, in una Los Angeles rinata non grazie all’umanità. Cora, una fuggitiva che assume l’identità di una Blade Runner, collabora con Olwen, una replicante con pochi giorni ancora da vivere. Insieme danno la caccia a una persona in fuga che nasconde una verità in grado di far crollare la fragile città. Chi sono gli attori di Blade Runner 2099? Hunter Schafer interpreta Cora e Michelle Yeoh interpreta Olwen. Nel cast principale ci sono anche Dimitri Abold e Lewis Gribben. Tra le guest star in ruoli ricorrenti figurano Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim, Matthew Needham, Tom Burke e Maurizio Lombardi. Dove vedere Blade Runner 2099 in Italia? Blade Runner 2099 è disponibile in esclusiva su Prime Video dal 25 novembre 2026. La serie è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick. Blade Runner 2099 è collegata ai film Blade Runner e Blade Runner 2049? La serie è ispirata all’immaginario creato dal film Blade Runner di Ridley Scott, uscito nel 1982, e la sua storia è ambientata cinquant’anni dopo Blade Runner 2049. Alcuni titoli online parlano però di una serie non direttamente collegata ai due film, con una spiegazione data dalla showrunner Silka Luisa.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA · Sky TG24 · Zazoom Social News · Blasting News