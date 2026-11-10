My Sweet Lie, anticipazioni del 10 novembre: nell’episodio 72 Aylin porta Kayra dal padre
In sintesi. Nell’episodio 72 di My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım), disponibile il 10 novembre 2026 in streaming su Mediaset Infinity, Aylin accetta di portare la piccola Kayra a trovare il padre per un’intera giornata dopo un capriccio della bambina. Nejat, informato della visita a sorpresa, decide di restare a casa.
I punti chiave
- Nell’episodio 72 di My Sweet Lie, disponibile il 10 novembre 2026, Aylin porta la piccola Kayra a trovare il padre per un’intera giornata.
- Nejat viene informato della visita a sorpresa e decide di restare a casa.
- Secondo la sinossi dell’episodio 72, Nejat non partecipa alla sfilata della Kayra Occhiali.
- My Sweet Lie esce con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
- Furkan Palali e Asli Bekiroglu sono tra i protagonisti di My Sweet Lie.
Attenzione: spoiler. Nell’episodio 72 di My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım), disponibile il 10 novembre 2026 in streaming su Mediaset Infinity, Aylin accetta di portare la piccola Kayra a trovare il padre per un’intera giornata.
Che cosa succede nell’episodio 72 di My Sweet Lie
Dopo un capriccio di Kayra, Aylin decide di accontentare la bambina e di portarla dal padre per un giorno intero.
Nejat viene informato della visita a sorpresa e decide di restare a casa.
La sinossi dell’episodio precisa anche che Nejat non partecipa alla sfilata della Kayra Occhiali.
Come si è arrivati all’affidamento temporaneo di Kayra
La visita dell’episodio 72 nasce da una vicenda iniziata pochi giorni prima, con l’affidamento temporaneo di Kayra ad Aylin. Gli episodi precedenti, in sintesi:
|Episodio
|Data
|Che cosa accade
|69
|5 novembre 2026
|Nejat, sconvolto dall’affidamento temporaneo di Kayra ad Aylin, decide di scappare con la bambina e con Suna.
|70
|6 novembre 2026
|Nejat deve dire a Kayra che il giorno dopo la porterà a casa di Aylin.
|72
|10 novembre 2026
|Aylin porta Kayra dal padre per un’intera giornata, mentre Nejat resta a casa.
Le anticipazioni diffuse il 9 novembre 2026 confermavano la stessa trama per la puntata del 10 novembre.
Dove vedere My Sweet Lie e che cosa prevede la settimana dal 9 al 13 novembre
My Sweet Lie ha tra i protagonisti Furkan Palali e Asli Bekiroglu. La serie esce con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Le trame della settimana dal 9 al 13 novembre 2026 prevedono una sfilata promozionale in azienda per salvare la Kayra Occhiali con un budget ridotto.
Nella stessa settimana il piano di Serkan e Nejat per scoprire cosa trama Hande viene disturbato da un intervento maldestro di Burcu.
Domande frequenti
Cosa succede nell’episodio 72 di My Sweet Lie?
Dopo un capriccio di Kayra, Aylin decide di accontentare la bambina e di portarla dal padre per un giorno intero. Nejat viene informato della visita a sorpresa e decide di restare a casa. Secondo la sinossi, Nejat non partecipa alla sfilata della Kayra Occhiali.
Dove vedere My Sweet Lie in streaming?
My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. L’episodio 72 è disponibile dal 10 novembre 2026.
Ogni quanto esce un nuovo episodio di My Sweet Lie?
My Sweet Lie esce con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Mediaset Infinity. L’episodio 72 è uscito il 10 novembre 2026.
Cosa è successo negli episodi 69 e 70 di My Sweet Lie?
Nell’episodio 69, del 5 novembre 2026, Nejat decide di scappare con Kayra e con Suna, sconvolto dall’affidamento temporaneo della bambina ad Aylin. Nell’episodio 70, del 6 novembre 2026, Nejat deve dire a Kayra che il giorno dopo la porterà a casa di Aylin.
Cosa succede in My Sweet Lie dal 9 al 13 novembre 2026?
Le trame della settimana dal 9 al 13 novembre 2026 prevedono una sfilata promozionale in azienda per salvare la Kayra Occhiali con un budget ridotto. Nella stessa settimana il piano di Serkan e Nejat per scoprire cosa trama Hande viene disturbato da un intervento maldestro di Burcu.
Fonte: Mediaset Infinity (puntata 10 novembre in streaming) · Mediaset Infinity (anticipazioni 10 novembre) · Mediaset Infinity (scheda serie) · Europesays / TV
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