Sal Da Vinci, «Sal Da Claus»: album di Natale, singolo, libro e show su Rai 1

di Redazione ZON

In sintesi. Sal Da Vinci pubblica il 27 novembre 2026 «Sal Da Claus – The Christmas Album», il suo primo album di canzoni natalizie, per Atlantic/Warner Music Italy. Il singolo «Oh Happy Day» esce il 13 novembre 2026 in esclusiva su Amazon Music. Il preorder dell’album è attivo dal 9 novembre 2026.

I punti chiave Sal Da Vinci pubblica «Sal Da Claus – The Christmas Album», il suo primo disco di canzoni natalizie, il 27 novembre 2026 per Atlantic/Warner Music Italy.

Il singolo «Oh Happy Day» di Sal Da Vinci esce il 13 novembre 2026 in esclusiva su Amazon Music, come Amazon Music Original.

Rai 1 trasmette lo show «Meravigliosamente» per i cinquant’anni di carriera di Sal Da Vinci in due serate: il 20 e il 27 novembre 2026.

L’autobiografia «Per sempre Sal» di Sal Da Vinci, scritta con la giornalista Carola Carulli, arriva in libreria il 24 novembre 2026 con Mondadori.

Il preorder dell’album «Sal Da Claus – The Christmas Album» è attivo dal 9 novembre 2026 sul link WMI.lnk.to/sal-da-claus.

Sal Da Vinci pubblica il 27 novembre 2026 «Sal Da Claus – The Christmas Album», il suo primo disco di canzoni natalizie, per Atlantic/Warner Music Italy. Il preorder è attivo dal 9 novembre 2026.

Il preorder dell’album di Sal Da Vinci si fa sul link ufficiale Warner Music Italy: WMI.lnk.to/sal-da-claus.

Tutte le date di novembre 2026 di Sal Da Vinci

Il mese di novembre 2026 di Sal Da Vinci prevede quattro appuntamenti tra musica, televisione ed editoria. La tabella li riassume in ordine di data.

Data Cosa esce Dove 9 novembre 2026 Preorder di «Sal Da Claus – The Christmas Album» WMI.lnk.to/sal-da-claus 13 novembre 2026 Singolo «Oh Happy Day» In esclusiva su Amazon Music 20 novembre 2026 Prima serata di «Meravigliosamente» Rai 1 24 novembre 2026 Autobiografia «Per sempre Sal» In libreria (Mondadori) 27 novembre 2026 Album «Sal Da Claus – The Christmas Album» e seconda serata di «Meravigliosamente» Negozi e piattaforme digitali; Rai 1

«Oh Happy Day» apre il nuovo capitolo di Sal Da Vinci

Il primo brano del progetto natalizio di Sal Da Vinci è «Oh Happy Day», in uscita il 13 novembre 2026 come Amazon Music Original. Il singolo è in esclusiva su Amazon Music.

Con questo pezzo Sal Da Vinci entra nella nuova line-up globale di brani natalizi Amazon Music Original. Il progetto riunisce artisti di tutto il mondo e alterna reinterpretazioni di grandi classici a brani originali.

Per «Oh Happy Day» l’artista rende omaggio a uno dei brani più amati della tradizione. La rilettura è affidata alla sua voce intensa e coinvolgente.

Rai 1 celebra i cinquant’anni di carriera tra Napoli e New York

«Meravigliosamente» è lo show-evento con cui Rai 1 festeggia i cinquant’anni di carriera di Sal Da Vinci. Va in onda in due serate, il 20 e il 27 novembre 2026.

Il racconto televisivo si muove tra Napoli e New York e ripercorre la storia e il mondo artistico del cantante. Sono previsti grandi ospiti, momenti inediti e compagni di viaggio d’eccezione, in due serate di varietà.

Con «Per sempre Sal» l’artista racconta la sua vita in un libro

Il 24 novembre 2026 arriva in libreria «Per sempre Sal», pubblicato da Mondadori. L’autobiografia di Sal Da Vinci è scritta insieme alla giornalista Carola Carulli.

Nel libro Sal Da Vinci si racconta attraverso ricordi, esperienze, incontri e momenti significativi della propria vita.

L’album, il singolo, il libro e lo show Rai 1 arrivano dopo un anno di successi e una stagione live da protagonista sui palchi italiani, che precede l’uscita di «Sal Da Claus».

Domande frequenti Quando esce l’album di Natale di Sal Da Vinci? L’album di Natale di Sal Da Vinci si intitola «Sal Da Claus – The Christmas Album» e esce il 27 novembre 2026. È il primo disco di canzoni natalizie dell’artista, pubblicato da Atlantic/Warner Music Italy. Come si fa il preorder di «Sal Da Claus» di Sal Da Vinci? Il preorder dell’album «Sal Da Claus – The Christmas Album» è attivo dal 9 novembre 2026. Si fa sul link ufficiale di Warner Music Italy: WMI.lnk.to/sal-da-claus. Quando esce «Oh Happy Day» di Sal Da Vinci e dove si ascolta? Il singolo «Oh Happy Day» di Sal Da Vinci esce il 13 novembre 2026. È in esclusiva su Amazon Music, come Amazon Music Original, nella nuova line-up globale di brani natalizi della piattaforma. Quando va in onda «Meravigliosamente» di Sal Da Vinci su Rai 1? Lo show-evento «Meravigliosamente» va in onda su Rai 1 in due serate, il 20 novembre 2026 e il 27 novembre 2026. Festeggia i cinquant’anni di carriera di Sal Da Vinci e racconta la sua storia tra Napoli e New York. Quando esce il libro «Per sempre Sal» di Sal Da Vinci? «Per sempre Sal» esce in libreria il 24 novembre 2026, pubblicato da Mondadori. È l’autobiografia di Sal Da Vinci, scritta insieme alla giornalista Carola Carulli.

Fonte: ANSA.it