The Take, il film Netflix con Denzel Washington e Robert Pattinson: trama e cast
In sintesi. «The Take» è un thriller diretto da Fernando Meirelles con Denzel Washington, Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones, disponibile in esclusiva su Netflix dal 15 gennaio 2027. Il film racconta di Noah, ex capitano dell’esercito, reclutato dal maestro del crimine Christian Carter per rapinare la banca più ricca di Manhattan, dove lavora la sua fidanzata Rose.
I punti chiave
- Il film «The Take» esce in esclusiva su Netflix il 15 gennaio 2027.
- Fernando Meirelles, candidato all’Oscar per «I due papi», dirige «The Take».
- Simon Kinberg, candidato all’Oscar per «Mr. & Mrs. Smith», firma la sceneggiatura di «The Take».
- Robert Pattinson interpreta Noah, Denzel Washington interpreta Christian Carter e Daisy Edgar-Jones interpreta Rose.
- Rose, fidanzata di Noah, lavora come cassiera nella banca di Manhattan che la banda di Christian Carter vuole rapinare.
“The Take”, il nuovo film con Denzel Washington, Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones, esce solo su Netflix il 15 gennaio 2027. Sono state diffuse le prime immagini del thriller sulla rapina a una banca di Manhattan.
Di cosa parla The Take: una rapina da record e un intoppo sentimentale
Il protagonista di “The Take” è Noah, un ex capitano dell’esercito appena congedato. Noah cerca di ritrovare l’equilibrio nella vita da civile.
Il carismatico maestro del crimine Christian Carter recluta Noah nella sua banda per il colpo della vita: rapinare la banca più ricca di Manhattan.
Il piano di Christian Carter è impeccabile, tranne che per un dettaglio. Rose, la fidanzata di Noah, lavora come cassiera proprio in quella banca.
Con l’amore in gioco, Noah deve capire di chi può fidarsi se vuole uscire vivo dalla rapina.
Chi sono i protagonisti e chi c’è nel cast del film
I tre ruoli principali di “The Take” sono affidati a Robert Pattinson, Denzel Washington e Daisy Edgar-Jones.
|Attore
|Personaggio
|Robert Pattinson
|Noah, ex capitano dell’esercito
|Denzel Washington
|Christian Carter, maestro del crimine
|Daisy Edgar-Jones
|Rose, fidanzata di Noah e cassiera della banca
Nel cast di “The Take” ci sono anche Danai Gurira, Sean Harris, Moisés Arias e Justin Kirk.
Chi ha diretto e scritto il film in uscita a gennaio 2027
La regia di “The Take” è di Fernando Meirelles, candidato al premio Oscar per “I due papi”.
La sceneggiatura è di Simon Kinberg, anche lui candidato all’Oscar, per “Mr. & Mrs. Smith”.
Quando esce The Take su Netflix
“The Take” è disponibile in esclusiva su Netflix dal 15 gennaio 2027. Il film non è previsto in altre piattaforme.
Domande frequenti
Quando esce The Take su Netflix?
«The Take» esce su Netflix il 15 gennaio 2027. Il film è disponibile in esclusiva sulla piattaforma.
Di cosa parla The Take?
«The Take» racconta di Noah, un ex capitano dell’esercito appena congedato, reclutato dal maestro del crimine Christian Carter per rapinare la banca più ricca di Manhattan. Il piano ha un solo intoppo: Rose, la fidanzata di Noah, lavora come cassiera proprio in quella banca.
Chi sono gli attori di The Take?
I tre ruoli principali di «The Take» sono affidati a Robert Pattinson (Noah), Denzel Washington (Christian Carter) e Daisy Edgar-Jones (Rose). Nel cast ci sono anche Danai Gurira, Sean Harris, Moisés Arias e Justin Kirk.
Chi ha diretto The Take?
La regia di «The Take» è di Fernando Meirelles, candidato al premio Oscar per «I due papi». La sceneggiatura è di Simon Kinberg, candidato all’Oscar per «Mr. & Mrs. Smith».
The Take è disponibile su altre piattaforme oltre a Netflix?
No, «The Take» è disponibile in esclusiva su Netflix dal 15 gennaio 2027. Il film non è previsto su altre piattaforme.
Immagine di repertorio
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