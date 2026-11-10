Nek, 30 anni di Laura non c’è: tre concerti nel 2027, l’unica data italiana è a Milano

di Redazione ZON

In sintesi. Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, festeggia i 30 anni di «Laura non c’è» con tre concerti nel ciclo «Laura non c’è 30th – Live»: il 17 aprile 2027 a Monaco, il 23 aprile 2027 a Madrid e il 29 aprile 2027 a Milano, ai Magazzini Generali. Le prevendite partono alle 14 del 10 novembre 2026.

I punti chiave Nek festeggia i 30 anni di «Laura non c’è» con il ciclo di concerti «Laura non c’è 30th – Live».

Il ciclo «Laura non c’è 30th – Live» prevede 3 date: Monaco il 17 aprile 2027, Madrid il 23 aprile 2027 e Milano il 29 aprile 2027.

L’unica tappa italiana di «Laura non c’è 30th – Live» è Milano, il 29 aprile 2027 ai Magazzini Generali.

Le prevendite dei biglietti per le 3 date partono alle 14 del 10 novembre 2026.

Le versioni conosciute di «Laura non c’è» sono 9, tra cui quelle in italiano, spagnolo, greco, russo e cantonese.

Nek festeggia i 30 anni di «Laura non c’è» con tre live nel 2027: Monaco il 17 aprile, Madrid il 23 aprile e Milano il 29 aprile, ai Magazzini Generali.

Le tre date di Laura non c’è 30th – Live e i club che le ospitano

Il ciclo di concerti si chiama «Laura non c’è 30th – Live» e prevede tre appuntamenti esclusivi in tre club europei, tra Germania, Spagna e Italia.

Città Data Locale Monaco 17 aprile 2027 Tonhalle München Madrid 23 aprile 2027 Sala Wagon Milano 29 aprile 2027 Magazzini Generali

L’unica tappa italiana è quella di Milano, in programma il 29 aprile 2027 ai Magazzini Generali.

Quando si possono acquistare i biglietti

Le prevendite dei biglietti per le tre date di «Laura non c’è 30th – Live» partono alle 14 del 10 novembre 2026.

I tre concerti di aprile 2027 sono solo l’inizio del programma per i 30 anni del brano. Per Nek sono previsti altri appuntamenti e sorprese ancora da annunciare.

Perché Laura non c’è è uno dei brani italiani più riconoscibili all’estero

Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, presentò «Laura non c’è» al pubblico nel febbraio del 1997. Il brano è diventato una hit internazionale ed è un punto centrale nella carriera dell’artista e nella storia della musica italiana.

Le versioni conosciute di «Laura non c’è» sono 9, comprese quella originale in italiano e quella in spagnolo. Tra le altre lingue ci sono il greco, il russo e il cantonese.

All’estero la canzone ha circolato grazie alla versione originale, agli adattamenti linguistici e stilistici e alle reinterpretazioni di artisti internazionali. Per questo il 2027 viene presentato come un anno di festeggiamenti internazionali.

Cosa aspettarsi dalle serate: non solo la hit del 1997

Le serate sono pensate come un’occasione per incontrare il pubblico in un clima di festa. Il concerto ripercorre un percorso artistico che dal 1997 unisce generazioni diverse.

Accanto a «Laura non c’è» ci sarà spazio anche per gli altri successi di Nek, che ha alle spalle oltre trent’anni di carriera.

Domande frequenti Quando è il concerto di Nek a Milano nel 2027? Nek suona a Milano il 29 aprile 2027 ai Magazzini Generali. È l’unica tappa italiana del ciclo «Laura non c’è 30th – Live». Quando partono le prevendite dei biglietti per i concerti di Nek? Le prevendite per le tre date di «Laura non c’è 30th – Live» partono alle 14 del 10 novembre 2026. Valgono per i concerti di Monaco, Madrid e Milano. Dove suona Nek per i 30 anni di Laura non c’è? Nek suona in tre città europee: a Monaco il 17 aprile 2027 alla Tonhalle München, a Madrid il 23 aprile 2027 alla Sala Wagon e a Milano il 29 aprile 2027 ai Magazzini Generali. In quante lingue esiste Laura non c’è? Le versioni conosciute di «Laura non c’è» sono 9, compresa quella originale in italiano. Tra le altre lingue ci sono lo spagnolo, il greco, il russo e il cantonese. Quando uscì Laura non c’è di Nek? Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, presentò «Laura non c’è» al pubblico nel febbraio del 1997. Nel 2027 il brano compie quindi 30 anni.

Fonte: ANSA · Corriere delle Alpi · Eventi e News · bigodino.it