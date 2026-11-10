The Label, la serie Netflix di Luca Miniero su un’etichetta musicale a rischio bancarotta

di Redazione ZON

In sintesi. The Label è una serie Netflix in sei episodi sull’industria musicale italiana, diretta da Luca Miniero e prodotta da Be Water Film. I protagonisti sono Christian De Sica e Claudio Santamaria. La serie racconta una famiglia a capo di un’etichetta indipendente a rischio bancarotta. Al 10 novembre 2026 la data di uscita non è stata ancora annunciata.

I punti chiave The Label è una serie Netflix composta da sei episodi.

La serie The Label è diretta da Luca Miniero e prodotta da Be Water Film.

Christian De Sica interpreta Ade, Claudio Santamaria interpreta Carlo e Sofia Conti interpreta Celeste.

La Label, protagonista della serie, è l’ultima grande etichetta indipendente italiana e rischia la bancarotta.

Al 10 novembre 2026 la data di uscita di The Label su Netflix non è stata ancora annunciata.

The Label è la nuova serie Netflix in sei episodi sull’industria musicale italiana, con Christian De Sica e Claudio Santamaria come protagonisti. La regia è di Luca Miniero, la produzione di Be Water Film. La data di uscita non è stata ancora annunciata.

Di cosa parla The Label: una famiglia e un’etichetta a rischio bancarotta

The Label racconta l’anno più turbolento della Label, l’ultima grande etichetta indipendente italiana. La crisi travolge tre generazioni della stessa famiglia.

L’etichetta rischia la bancarotta e diventa un campo di battaglia tra vecchio e nuovo. Parte così una gara per trovare la canzone, o l’artista, capace di salvarla.

Nella serie la vita quotidiana del lavoro discografico si mescola a relazioni sentimentali e artistiche che si intrecciano e si rompono.

Chi sono i tre protagonisti della famiglia al centro della storia

La storia ruota attorno a tre personaggi, uno per ciascuna generazione della famiglia che guida la Label.

Personaggio Interprete Ruolo nella storia Ade Christian De Sica Patriarca geniale e dispotico, incapace di lasciare il comando Carlo Claudio Santamaria Figlio di Ade, stretto tra le banche e il peso dell’eredità Celeste Sofia Conti Nipote di Ade, porta nella Label la nuova scena musicale

Il cast di The Label: chi recita accanto a De Sica e Santamaria

Nel cast di The Label ci sono anche Cristiana Capotondi, Ornella Muti, Madior Giorgio Fall e Martina Gatti. Alla serie partecipa inoltre Aldo Vitali, direttore di Sorrisi.

Quando esce The Label su Netflix e in che formato

The Label sarà disponibile prossimamente su Netflix, in esclusiva e con tutti e sei gli episodi. La data di uscita ufficiale non è stata ancora annunciata.

La serie è una storia autoconclusiva ambientata nel mondo della discografia italiana. Segue la famiglia al centro dell’etichetta nella sua lotta per evitare il fallimento.

Domande frequenti Quando esce The Label su Netflix? La data di uscita di The Label non è stata ancora annunciata. La serie sarà disponibile prossimamente su Netflix, in esclusiva e con tutti e sei gli episodi. Quanti episodi ha The Label? The Label ha sei episodi. È una storia autoconclusiva e, secondo quanto indicato, tutti e sei gli episodi saranno disponibili su Netflix. Chi sono gli attori di The Label? I protagonisti di The Label sono Christian De Sica, nel ruolo di Ade, e Claudio Santamaria, nel ruolo di Carlo. Nel cast ci sono anche Sofia Conti, Cristiana Capotondi, Ornella Muti, Madior Giorgio Fall e Martina Gatti. Alla serie partecipa inoltre Aldo Vitali, direttore di Sorrisi. Di cosa parla The Label? The Label racconta l’anno più turbolento della Label, l’ultima grande etichetta indipendente italiana. L’etichetta rischia la bancarotta e la crisi travolge tre generazioni della stessa famiglia, in una gara per trovare la canzone o l’artista capace di salvarla.

Immagine di repertorio

Fonte: TV Sorrisi e Canzoni · Tvserial.it · Teleblog