Multa per eccesso di velocità: il nuovo Codice la calcola per ogni km/h oltre il limite

di Redazione ZON

In sintesi. Il nuovo Codice della strada, con il primo via libera del Consiglio dei ministri, calcola la multa per eccesso di velocità moltiplicando i km/h oltre il limite per una tariffa da 5 a 40 euro per le automobili, secondo la strada. L’entrata in vigore è prevista il 1° aprile 2027, l’efficacia il 1° gennaio 2028.

I punti chiave Il nuovo Codice della strada calcola la multa per ogni km/h oltre il limite, non più per fasce.

Per le automobili la tariffa va da 5 a 40 euro per ogni km/h oltre il limite; per mezzi pesanti e merci pericolose di classe 1 su autostrade ed extraurbane va da 15 a 60 euro.

Fuori dai centri abitati il divieto di guida dura 15 giorni oltre i 20 km/h sopra il limite, 30 giorni oltre i 40 km/h e 90 giorni oltre i 60 km/h.

La decurtazione di punti prevista dal nuovo Codice della strada va da 2 a 10, e lo sconto del 30% resta per chi paga entro cinque giorni.

Il nuovo Codice della strada entrerà in vigore il 1° aprile 2027 e diventerà efficace il 1° gennaio 2028, con possibile slittamento al 1° aprile 2028.

Il nuovo Codice della strada, con il primo via libera del Consiglio dei ministri, calcola la multa per eccesso di velocità per ogni km/h oltre il limite, non più per fasce.

Secondo il testo ufficiale, il provvedimento punta a “una generale diminuzione delle multe” e a un arrotondamento al ribasso degli importi rispetto alla legge attuale.

Come si calcola la multa: si moltiplicano i km/h di troppo per una tariffa

Il nuovo Codice della strada lega l’importo alla velocità rilevata e al tipo di strada. Si conta di quanti km/h si supera il limite e si moltiplica il numero per la tariffa della Tabella 1, l’allegato che fissa gli importi.

Un esempio: un’auto che supera di 15 km/h il limite di 50 in un centro abitato paga almeno 75 euro. Oggi, per la fascia tra 11 e 40 km/h oltre il limite, la multa è di 173 euro.

Per i rilevatori elettronici resta una tolleranza del 5%, con un minimo di 5 km/h.

Cosa si paga oggi: quattro fasce con importi minimi

La legge attuale prevede quattro livelli di gravità, in base ai km/h oltre il limite. Gli importi indicati sono i minimi.

Eccesso di velocità Multa minima oggi Fino a 10 km/h 42 euro Tra 11 e 40 km/h 173 euro Fino a 60 km/h 543 euro Oltre 60 km/h 845 euro

Quanto costa ogni km/h in più con le nuove tariffe

La tariffa per ogni km/h oltre il limite dipende dal tipo di strada e dal veicolo. Per i mezzi pesanti e per i veicoli che trasportano merci pericolose di classe 1, cioè materie e oggetti esplosivi, in autostrada e sulle extraurbane l’importo è più alto.

Strada Automobili (euro per km/h) Mezzi pesanti e merci pericolose di classe 1 (euro per km/h) Autostrade ed extraurbane da 10 a 40 da 15 a 60 Centri abitati, fino a 20 km/h oltre il limite da 5 a 20 da 5 a 20 Centri abitati, oltre 20 km/h oltre il limite da 10 a 40 da 10 a 40

Sospensione della patente e punti: le soglie previste

Il nuovo Codice della strada ridisegna anche le sanzioni accessorie, legandole alla gravità dello sforamento. Fuori dai centri abitati, su autostrade e strade extraurbane, il divieto di guida dura:

15 giorni oltre i 20 km/h sopra il limite;

30 giorni oltre i 40 km/h;

90 giorni oltre i 60 km/h.

In città lo stop scatta più tardi, da 40 km/h oltre il limite. La decurtazione va da 2 a 10 punti, secondo il tipo di strada e l’entità dell’infrazione.

Resta lo sconto del 30% per chi paga entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica.

Gli aumenti che si aggiungono agli importi

L’articolo 123 prevede maggiorazioni. La multa cresce di un decimo per chi ripete la stessa violazione entro cinque anni e per chi guida un’auto con più di 150 kW di potenza.

I neopatentati, per i primi tre anni, perdono il doppio dei punti.

L’articolo 50 conferma la possibilità di alzare il limite a 150 km/h. Vale sulle autostrade a tre corsie più quella d’emergenza, dotate di sistemi per misurare la velocità media, dove il gestore decide di aumentarlo.

Quando cambiano le regole: il 1° gennaio 2028, forse il 1° aprile

Secondo il testo ufficiale, il nuovo Codice della strada entrerà in vigore il 1° aprile 2027, ma le disposizioni diventeranno efficaci il 1° gennaio 2028.

Questa data potrebbe slittare al 1° aprile 2028. Tra l’entrata in vigore del regolamento di attuazione e l’operatività delle nuove regole devono passare almeno 180 giorni.

Domande frequenti Come si calcola la multa per eccesso di velocità con il nuovo Codice della strada? Si conta di quanti km/h si supera il limite e si moltiplica il numero per la tariffa della Tabella 1, che dipende dal tipo di strada e dal veicolo. Per esempio, un’auto che supera di 15 km/h il limite di 50 in un centro abitato paga almeno 75 euro. Quanto costa ogni km/h oltre il limite di velocità? Per le automobili costa da 10 a 40 euro su autostrade ed extraurbane. Nei centri abitati costa da 5 a 20 euro fino a 20 km/h oltre il limite e da 10 a 40 euro oltre i 20 km/h. Per mezzi pesanti e merci pericolose di classe 1 su autostrade ed extraurbane la tariffa va da 15 a 60 euro. Quando scatta la sospensione della patente per eccesso di velocità? Fuori dai centri abitati il divieto di guida dura 15 giorni oltre i 20 km/h sopra il limite, 30 giorni oltre i 40 km/h e 90 giorni oltre i 60 km/h. In città lo stop scatta più tardi, da 40 km/h oltre il limite. La decurtazione va da 2 a 10 punti. Quanto si paga oggi per eccesso di velocità? Con la legge attuale le multe minime sono quattro: 42 euro fino a 10 km/h oltre il limite, 173 euro tra 11 e 40 km/h, 543 euro fino a 60 km/h e 845 euro oltre i 60 km/h. Quando entra in vigore il nuovo Codice della strada? Secondo il testo ufficiale, il nuovo Codice della strada entrerà in vigore il 1° aprile 2027, ma le disposizioni diventeranno efficaci il 1° gennaio 2028. Quest’ultima data potrebbe slittare al 1° aprile 2028, perché tra l’entrata in vigore del regolamento di attuazione e l’operatività delle nuove regole devono passare almeno 180 giorni.

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Fonte: Geopop