Smashing Pumpkins in Italia il 25 giugno 2027: concerto a Lido di Camaiore con i Foals

di Redazione ZON

In sintesi. Gli Smashing Pumpkins di Billy Corgan tornano in Italia il 25 giugno 2027 con un concerto al Parco Bussola di Lido di Camaiore, in Toscana. In apertura ci sono i Foals, gruppo indie rock inglese formatosi a Oxford nel 2005. I biglietti sono in vendita su Ticketone e VivaTicket. Gli orari del concerto non sono ancora stati comunicati.

I punti chiave Gli Smashing Pumpkins suonano il 25 giugno 2027 al Parco Bussola di Lido di Camaiore, in Toscana.

I Foals, gruppo indie rock inglese formatosi a Oxford nel 2005, aprono il concerto degli Smashing Pumpkins.

I biglietti per il concerto degli Smashing Pumpkins e dei Foals sono in vendita su Ticketone e VivaTicket.

Nel tour 2026 il concerto degli Smashing Pumpkins è durato più di tre ore, con 31 brani in scaletta.

L’inizio del concerto di Lido di Camaiore è stimato alle 20.30 e la fine oltre le 23.30, ma gli orari non sono ancora stati comunicati.

Gli Smashing Pumpkins di Billy Corgan tornano in Italia il 25 giugno 2027 con un concerto al Parco Bussola di Lido di Camaiore, in Toscana. I biglietti sono in vendita su Ticketone e VivaTicket.

Il concerto del 25 giugno 2027 a Lido di Camaiore

La data italiana degli Smashing Pumpkins è fissata il 25 giugno 2027 al Parco Bussola di Lido di Camaiore. Il ritorno arriva a tre anni dall’ultima tappa italiana della band, al Lucca Summer nel 2024, e ancora una volta in Toscana.

Artista Data Luogo Smashing Pumpkins 25 giugno 2027 Lido di Camaiore, Parco Bussola Foals (in apertura) 25 giugno 2027 Lido di Camaiore, Parco Bussola

I biglietti per il concerto degli Smashing Pumpkins si acquistano sui circuiti Ticketone e VivaTicket.

I Foals aprono la serata degli Smashing Pumpkins

I Foals, gruppo indie rock inglese formatosi a Oxford nel 2005, tornano in Italia nel 2027 con un appuntamento in apertura al concerto degli Smashing Pumpkins. La data è la stessa, il 25 giugno 2027 al Parco Bussola di Lido di Camaiore.

Nell’ultimo tour, quello del 2024, il concerto dei Foals è durato circa un’ora e 20 minuti. Anche per i Foals i biglietti si trovano su Ticketone e VivaTicket.

Quanto può durare il concerto e a che ora potrebbe iniziare

Nell’ultimo tour, quello del 2026, il concerto degli Smashing Pumpkins è durato più di tre ore. Su quella base l’inizio del live di Lido di Camaiore potrebbe essere alle 20.30, con la fine oltre le 23.30.

Si tratta di stime costruite sull’ultimo tour, non di orari comunicati per la data del 25 giugno 2027.

La scaletta del tour 2026 per capire cosa aspettarsi

La scaletta degli Smashing Pumpkins nel tour 2026 comprende 31 brani. Tra questi ci sono «1979», «Bullet With Butterfly Wings», «Tonight, Tonight», «Disarm», «Cherub Rock», «Today» e «Mayonaise».

Il repertorio 2026 pesca anche da «Mellon Collie And The Infinite Sadness», «Ava Adore», «Zero» e «Superchrist». È la scaletta dell’ultimo tour, non quella già confermata per il concerto del 2027.

Domande frequenti Quando suonano gli Smashing Pumpkins in Italia nel 2027? Gli Smashing Pumpkins suonano in Italia il 25 giugno 2027. Il concerto si tiene al Parco Bussola di Lido di Camaiore, in Toscana. Dove si comprano i biglietti per gli Smashing Pumpkins a Lido di Camaiore? I biglietti per il concerto degli Smashing Pumpkins al Parco Bussola di Lido di Camaiore sono in vendita sui circuiti Ticketone e VivaTicket. Sugli stessi circuiti si trovano anche i biglietti per i Foals, che aprono la serata. Chi apre il concerto degli Smashing Pumpkins a Lido di Camaiore? Il concerto del 25 giugno 2027 è aperto dai Foals. Sono un gruppo indie rock inglese formatosi a Oxford nel 2005. Quanto dura il concerto degli Smashing Pumpkins e a che ora inizia? Nel tour 2026 il concerto degli Smashing Pumpkins è durato più di tre ore. Per Lido di Camaiore l’inizio potrebbe essere alle 20.30 e la fine oltre le 23.30. Sono stime basate sull’ultimo tour, non orari comunicati per il 25 giugno 2027. Quali canzoni hanno suonato gli Smashing Pumpkins nel tour 2026? La scaletta del tour 2026 comprende 31 brani, tra cui «1979», «Bullet With Butterfly Wings», «Tonight, Tonight», «Disarm», «Cherub Rock», «Today» e «Mayonaise». Non è la scaletta già confermata per il concerto del 2027.

Fonte: Radiomusik Tv Blog · Radiomusik