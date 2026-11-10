Stray Kids a San Siro il 31 luglio 2027: dove comprare i biglietti

di Redazione ZON

In sintesi. Gli Stray Kids, gruppo musicale sudcoreano di 8 membri, suonano allo Stadio San Siro di Milano il 31 luglio 2027. È la terza volta in Italia. I biglietti del concerto sono in vendita su Ticketone e VivaTicket, le due piattaforme indicate per la data milanese, e risultano disponibili su entrambe al 10 novembre 2026.

I punti chiave Gli Stray Kids suonano allo Stadio San Siro di Milano il 31 luglio 2027.

I biglietti per il concerto degli Stray Kids a San Siro sono in vendita su Ticketone e VivaTicket al 10 novembre 2026.

Il concerto degli Stray Kids nell’ultimo tour, quello del 2026, è durato circa un’ora e 40 minuti.

La scaletta del tour 2026 degli Stray Kids contava 31 brani.

San Siro è l’unica data italiana in calendario al momento per il tour 2027 degli Stray Kids.

Gli Stray Kids suonano allo Stadio San Siro di Milano il 31 luglio 2027, terza volta in Italia per il gruppo sudcoreano. I biglietti sono in vendita su Ticketone e VivaTicket.

Data e luogo del concerto degli Stray Kids in Italia

Il tour 2027 degli Stray Kids ha per ora una sola data italiana: sabato non indicato in calendario, ma fissata al 31 luglio 2027 a Milano, allo Stadio San Siro.

Data Città Luogo Biglietti 31 luglio 2027 Milano Stadio San Siro Ticketone, VivaTicket

Per il pubblico campano, compreso quello salernitano, Milano è l’unica tappa italiana in calendario al momento.

Dove si comprano i biglietti per gli Stray Kids

I biglietti del concerto di San Siro del 31 luglio 2027 si acquistano su due piattaforme: Ticketone e VivaTicket. Al 10 novembre 2026 risultano disponibili su entrambe.

Sono questi i due canali di vendita indicati per la data milanese. Il consiglio pratico è partire da qui e diffidare di qualunque altro sito che offra gli stessi posti.

Quanto dura il concerto e cosa si è sentito nell’ultimo tour

Nell’ultimo tour, quello del 2026, il concerto degli Stray Kids è durato circa un’ora e 40 minuti. Per San Siro l’inizio potrebbe essere alle 21.00, con la conclusione intorno alle 22.40: si tratta di una stima basata su quella durata, non di un orario confermato.

La scaletta del 2026 contava 31 brani. Tra i titoli in programma c’erano “Hall Of Fame”, “Hellevator”, “District 9”, “God’s Menu”, “Chk Chk Boom”, “S-Class”, “Miroh” e “Case 143”, fino al finale con “Fam”. La scaletta del 2027 potrebbe cambiare.

Chi sono gli Stray Kids e perché il ritorno in Italia conta

Gli Stray Kids sono un gruppo musicale sudcoreano di 8 membri, nato nel 2018 attraverso il reality show che porta il loro stesso nome.

In meno di dieci anni di attività la band ha pubblicato venti album, con una media di tre dischi all’anno. Quello del 2027 è il terzo tour italiano del gruppo e la prima volta, in questo percorso, con una data a San Siro.

Domande frequenti Quando suonano gli Stray Kids a San Siro? Gli Stray Kids suonano allo Stadio San Siro di Milano il 31 luglio 2027. È la terza volta del gruppo sudcoreano in Italia. Dove si comprano i biglietti per il concerto degli Stray Kids a Milano? I biglietti per il concerto degli Stray Kids a San Siro si acquistano su Ticketone e VivaTicket, i due canali di vendita indicati per la data milanese. Al 10 novembre 2026 risultano disponibili su entrambe le piattaforme. Quanto dura un concerto degli Stray Kids? Nell’ultimo tour, quello del 2026, il concerto degli Stray Kids è durato circa un’ora e 40 minuti. Per San Siro l’inizio potrebbe essere alle 21.00 e la fine intorno alle 22.40, ma è una stima basata su quella durata e non un orario confermato. Gli Stray Kids fanno altre date in Italia nel 2027? No, per ora il tour 2027 degli Stray Kids ha una sola data italiana: il 31 luglio 2027 allo Stadio San Siro di Milano. Per il pubblico campano, compreso quello salernitano, Milano è l’unica tappa in calendario al momento. Quali canzoni hanno cantato gli Stray Kids nell’ultimo tour? La scaletta del tour 2026 contava 31 brani, tra cui “Hall Of Fame”, “Hellevator”, “District 9”, “God’s Menu”, “Chk Chk Boom”, “S-Class”, “Miroh” e “Case 143”, con il finale affidato a “Fam”. La scaletta del 2027 potrebbe cambiare.

Fonte: Radiomusik