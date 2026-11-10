Olio sul mare in tempesta: perché calmava davvero le onde

di Redazione ZON

In sintesi. Un velo d’olio versato sul mare in tempesta calma le onde perché il tensioattivo insolubile forma una pellicola che toglie al vento la presa sull’acqua, per effetto Marangoni. L’effetto è documentato dall’osservazione di Benjamin Franklin del 1757 e da studi in vasca del 2019 e del 2023. Non ferma però l’acqua in movimento.

I punti chiave Benjamin Franklin versò olio d’oliva su uno stagno mosso dal vento: una piccola quantità d’olio livellò circa 2.000 metri quadrati di superficie.

L’esperimento in vasca del 2019, pubblicato su Ocean Science, ha mostrato che l’olio di pesce riduce del 95% lo stress aerodinamico del vento, simulato a circa 22 km/h.

Il 15 novembre 1883 il capitano Thomas Greenbank versò circa 19 litri di olio di pesce in mare e la Martha Cobb salvò i dieci uomini dell’equipaggio della Grecian.

Con onde lunghe simili a quelle del mare aperto, l’olio continua a ridurre le piccole onde generate dal vento ma in modo molto meno efficace.

Gli Stati Uniti hanno abolito nel 1983 l’obbligo di tenere 3,8 litri di olio per tempeste sulle scialuppe di salvataggio, introdotto nel 1952.

Un velo d’olio versato sul mare in tempesta calma davvero le onde: lo “storm oil”, usato dai marinai per secoli, toglie al vento la presa sull’acqua e frena le onde che si frangono.

Perché un velo d’olio toglie al vento la presa sull’acqua

Le onde grandi nascono da minuscole rughe della superficie, chiamate onde capillari e alte pochi millimetri. Il vento si aggrappa a queste rugosità e trasferisce la sua energia all’acqua, gonfiando onde sempre più alte.

L’olio di pesce, molto usato all’epoca, e gli oli vegetali sono sostanze tensioattive e insolubili. Le gocce non affondano e non si mescolano con l’acqua: si allargano e formano una pellicola elastica e invisibile.

Quando le onde comprimono e allargano questo strato di molecole, nella tensione superficiale dell’acqua si creano differenze locali. In fisica si chiama effetto Marangoni: sono forze microscopiche che contrastano il movimento e “stirano” le piccole increspature.

Gli effetti sono tre:

la superficie del mare torna liscia;

il vento perde la presa e trasferisce molta meno energia;

le onde smettono di frangersi, anche se la massa d’acqua continua a muoversi.

L’olio non blocca fisicamente una muraglia d’acqua. Cambia il modo in cui vento e mare si scambiano energia.

Da Plinio a Franklin: la storia di un metodo antico

Il naturalista romano Plinio il Vecchio descrisse la pratica nel I secolo d.C. I subacquei rilasciavano dalla bocca un po’ d’olio per levigare la superficie e far arrivare più luce sul fondo.

Nel 1757 Benjamin Franklin attraversava l’Atlantico con una flotta di velieri e notò che l’acqua dietro ad alcune navi era calma, mentre il mare intorno era increspato. Gli spiegarono che i rifiuti grassi gettati in mare potevano produrre quell’effetto.

Franklin, inizialmente scettico, versò olio d’oliva su uno stagno mosso dal vento. La prima volta il vento spinse l’olio verso riva e non accadde nulla. Dall’altra sponda, quella da cui soffiava il vento, una piccola quantità d’olio livellò circa 2.000 metri quadrati. Franklin ne parlò nelle Philosophical Transactions, pubblicate nel 1774.

Come l’olio di pesce salvò l’equipaggio della Grecian nel 1883

Il 15 novembre 1883 la nave Grecian era in balia della tempesta e i dieci uomini dell’equipaggio si erano già dati per morti. La vicina Martha Cobb non poteva soccorrerla, a causa delle onde altissime.

Il capitano della Martha Cobb, Thomas Greenbank, versò circa 19 litri di olio di pesce in mare. Dopo una ventina di minuti le creste erano scomparse nell’area intorno alle due navi. La Martha Cobb calò una scialuppa e salvò tutto l’equipaggio della Grecian.

Cosa dicono gli esperimenti moderni sull’olio e sulle onde

Nel 2019 ricercatori dell’ISMAR-CNR e dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, insieme al First Institute of Oceanography di Qingdao, in Cina, hanno pubblicato su Ocean Science un esperimento in vasca. Hanno simulato un vento di circa 22 km/h, pari a 6 metri al secondo.

Sull’acqua pulita si sono formate onde ben definite. Con un sottile strato di olio di pesce la formazione delle onde è stata quasi azzerata, con fluttuazioni residue dell’ordine di un millimetro. Lo stress aerodinamico del vento sulla superficie oleosa è sceso del 95%.

L’esperimento del 2019 ha però mostrato un limite. Con l’aggiunta di onde più lunghe, simili al mare lungo del mare aperto, l’olio ha continuato a ridurre le piccole onde generate dal vento, ma in modo molto meno efficace.

Nel 2023 uno studio sul Journal of Fluid Mechanics ha esaminato le onde frangenti, quelle ripide la cui cresta si arriccia in avanti e collassa. I ricercatori hanno lavorato in vasca con il tensioattivo solubile Triton X-100 in piccole quantità. In una seconda serie di prove hanno lasciato l’acqua esposta all’aria fino a 21 ore.

In entrambi i casi poche tracce di tensioattivo hanno cambiato il comportamento dell’onda. Il getto d’acqua perdeva la forma tipica e cambiava il modo in cui l’onda intrappolava l’aria all’impatto. Per i ricercatori conta meno l’abbassamento uniforme della tensione superficiale che le differenze continue di tensione lungo il profilo dell’onda.

Quando lo storm oil è diventato inutile sulle navi

Per decenni lo storm oil è stato un salvavita obbligatorio su piroscafi e scialuppe di molti Paesi occidentali. Le date degli obblighi sono queste:

Anno Paese Cosa è successo 1894 Regno Unito Il Merchant Shipping Act impone alle navi di portare a bordo l’olio “per l’uso in caso di tempesta” 1952 Stati Uniti Le norme federali impongono a determinate scialuppe di salvataggio 3,8 litri di olio per tempeste 1983 Stati Uniti Il requisito viene abolito

Negli Stati Uniti il requisito è stato abolito perché le scialuppe chiuse, autoraddrizzanti e motorizzate sono progettate per resistere a capovolgimenti e allagamenti. Non hanno bisogno di calmare l’acqua intorno.

La navigazione moderna si affida a radar, rotte satellitari e scafi in acciaio con geometrie studiate per fendere il mare grosso. Questi strumenti riducono le situazioni in cui una nave resta in balia delle onde.

Domande frequenti L’olio calma davvero le onde del mare? Sì, un velo d’olio sul mare in tempesta toglie al vento la presa sull’acqua e frena le onde che si frangono. La massa d’acqua però continua a muoversi: l’olio non blocca fisicamente le onde, cambia il modo in cui vento e mare si scambiano energia. Perché l’olio calma le onde? L’olio di pesce e gli oli vegetali sono tensioattivi insolubili: si allargano sull’acqua e formano una pellicola elastica. Quando le onde comprimono e allargano questo strato, nella tensione superficiale si creano differenze locali, chiamate effetto Marangoni, che stirano le piccole increspature da cui il vento trae energia. L’olio funziona anche in mare aperto? Funziona meno. L’esperimento del 2019 di ISMAR-CNR, Università Ca’ Foscari di Venezia e First Institute of Oceanography di Qingdao ha mostrato che, con onde lunghe simili a quelle del mare aperto, l’olio riduce ancora le piccole onde generate dal vento ma in modo molto meno efficace. Chi ha scoperto che l’olio calma le onde? Il naturalista romano Plinio il Vecchio descrisse la pratica nel I secolo d.C. Nel 1757 Benjamin Franklin notò l’acqua calma dietro ad alcune navi, poi sperimentò con olio d’oliva su uno stagno e ne scrisse nelle Philosophical Transactions, pubblicate nel 1774. Perché le navi non portano più l’olio per le tempeste? Negli Stati Uniti l’obbligo è stato abolito nel 1983 perché le scialuppe chiuse, autoraddrizzanti e motorizzate sono progettate per resistere a capovolgimenti e allagamenti. La navigazione moderna si affida inoltre a radar, rotte satellitari e scafi in acciaio studiati per il mare grosso.

Fonte: Geopop