La Promessa, anticipazioni dell’11 novembre 2026: arriva lo psichiatra voluto da Lorenzo
In sintesi. La puntata della soap opera spagnola La Promessa va in onda mercoledì 11 novembre 2026 alle 19.40 su Rete 4. Nell’episodio arriva a palazzo uno psichiatra voluto da Lorenzo, e la sua presenza insospettisce gli abitanti. La serie racconta le vicende della famiglia De Luján e della servitù del palazzo.
I punti chiave
- La Promessa va in onda mercoledì 11 novembre 2026 alle 19.40 su Rete 4.
- La Promessa è una soap opera spagnola che racconta le vicende della famiglia De Luján e della servitù del palazzo.
- Nella puntata dell’11 novembre 2026 arriva a palazzo uno psichiatra voluto da Lorenzo.
- Gli abitanti del palazzo guardano con sospetto l’arrivo dello psichiatra.
- Curro avvisa Angela del rischio che sente su di sé e teme di subire lo stesso trattamento riservato a Eugenia.
Attenzione: spoiler. Nella puntata de La Promessa di mercoledì 11 novembre 2026 arriva a palazzo uno psichiatra voluto da Lorenzo, e la sua presenza insospettisce gli abitanti.
Quando va in onda La Promessa l’11 novembre 2026
La puntata di La Promessa va in onda mercoledì 11 novembre 2026 alle 19.40 su Rete 4. La soap opera spagnola racconta le vicende della famiglia De Luján e della servitù del palazzo.
Perché lo psichiatra voluto da Lorenzo mette in allarme il palazzo
Lorenzo ha voluto la visita dello psichiatra a La Promessa. Gli abitanti del palazzo guardano all’arrivo del medico con sospetto.
Curro avvisa Angela del rischio che sente su di sé. Il giovane teme di essere sottoposto allo stesso trattamento riservato a Eugenia.
Domande frequenti
A che ora va in onda La Promessa l’11 novembre 2026?
La Promessa va in onda mercoledì 11 novembre 2026 alle 19.40. Il canale è Rete 4.
Cosa succede a La Promessa nella puntata dell’11 novembre 2026?
Nella puntata dell’11 novembre 2026 arriva a palazzo uno psichiatra voluto da Lorenzo. La sua presenza insospettisce gli abitanti. Curro avvisa Angela del rischio che sente su di sé.
Chi ha voluto lo psichiatra a La Promessa?
La visita dello psichiatra a La Promessa è stata voluta da Lorenzo. Gli abitanti del palazzo guardano all’arrivo del medico con sospetto.
Di cosa parla La Promessa?
La Promessa è una soap opera spagnola. Racconta le vicende della famiglia De Luján e della servitù del palazzo. In Italia va in onda su Rete 4 alle 19.40.
Cosa teme Curro a La Promessa?
Curro teme di essere sottoposto allo stesso trattamento riservato a Eugenia. Per questo avvisa Angela del rischio che sente su di sé.
Fonte: Newsroom Italia · Mediaset Infinity
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