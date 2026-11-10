Forbidden Fruit e Tutto per la mia famiglia su Canale 5 il 10 novembre: orari e riepilogo

di Redazione ZON

In sintesi. Su Canale 5 martedì 10 novembre 2026 vanno in onda due serie turche: Forbidden Fruit alle 14.10 e Tutto per la mia famiglia alle 16.05. In Forbidden Fruit Hasan Ali e Sahika hanno divorziato all’improvviso; in Tutto per la mia famiglia Kaan teme che Nebahat e Susen rivelino la verità.

I punti chiave Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 martedì 10 novembre 2026 alle 14.10.

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 martedì 10 novembre 2026 alle 16.05.

In Forbidden Fruit il divorzio tra Hasan Ali e Sahika è arrivato in modo improvviso e Sahika, rifugiata da Ender e Caner, sta meditando vendetta.

In Forbidden Fruit Yildiz è convinta che Sahika abbia cercato di avvelenare Hasan Ali, ma Hasan Ali e Sedai smentiscono questa ricostruzione.

In Tutto per la mia famiglia Kaan teme che Nebahat vada dagli Eren e che Susen racconti come è morto Kadir.

Forbidden Fruit e Tutto per la mia famiglia tornano su Canale 5 martedì 10 novembre 2026. Forbidden Fruit va in onda alle 14.10, Tutto per la mia famiglia alle 16.05.

Serie Canale Orario del 10 novembre 2026 Forbidden Fruit Canale 5 14.10 Tutto per la mia famiglia Canale 5 16.05

A Forbidden Fruit il divorzio di Hasan Ali e Sahika ha lasciato tutti senza parole

In Forbidden Fruit il divorzio tra Hasan Ali e Sahika è arrivato in modo del tutto improvviso. La notizia ha lasciato senza parole i personaggi della serie.

Yildiz è convinta che Sahika abbia cercato di avvelenare Hasan Ali. Una vicina ha raccontato di aver visto un’ambulanza, ma Hasan Ali e Sedai hanno smentito questa ricostruzione.

Dopo il divorzio Sahika si è rifugiata da Ender e Caner. In quella casa la donna sta meditando vendetta.

A Tutto per la mia famiglia Kaan teme che Nebahat e Susen rivelino la verità

In Tutto per la mia famiglia Kaan ha avvertito Akif che Nebahat vuole andare dagli Eren. Il suo obiettivo è raccontare il coinvolgimento dell’ex marito nella morte dei loro genitori.

Kaan ha un’altra preoccupazione: Susen potrebbe decidere di raccontare come è morto Kadir. Il racconto rientrerebbe nel compito assegnato dalla professoressa Filz.

Dove eravamo rimasti prima delle puntate del 10 novembre

Gli episodi in onda martedì 10 novembre 2026 ripartono da questi nodi: per Forbidden Fruit il divorzio di Hasan Ali e Sahika e la vendetta che Sahika medita; per Tutto per la mia famiglia il timore di Kaan che Nebahat e Susen rivelino fatti legati agli Eren e a Kadir.

Domande frequenti A che ora va in onda Forbidden Fruit il 10 novembre 2026? Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 martedì 10 novembre 2026 alle 14.10. La serie turca precede Tutto per la mia famiglia, in onda alle 16.05 sullo stesso canale. A che ora c’è Tutto per la mia famiglia il 10 novembre 2026? Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 martedì 10 novembre 2026 alle 16.05. Nello stesso giorno Forbidden Fruit va in onda alle 14.10. Cosa è successo tra Hasan Ali e Sahika in Forbidden Fruit? In Forbidden Fruit il divorzio tra Hasan Ali e Sahika è arrivato in modo del tutto improvviso e ha lasciato senza parole i personaggi della serie. Dopo il divorzio Sahika si è rifugiata da Ender e Caner, dove sta meditando vendetta. Di cosa ha paura Kaan in Tutto per la mia famiglia? In Tutto per la mia famiglia Kaan teme che Nebahat vada dagli Eren per raccontare il coinvolgimento dell’ex marito nella morte dei loro genitori. Teme anche che Susen racconti come è morto Kadir, nel compito assegnato dalla professoressa Filz.

Fonte: La Gazzetta dello Sport