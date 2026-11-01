La Promessa, anticipazioni del 1 novembre 2026: Curro spara al padre Alonso per tenerlo lontano da Angela

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata de La Promessa in onda domenica 1 novembre 2026 alle 19.40 su Rete 4, Alonso resta sconvolto dopo che il figlio Curro gli spara per impedirgli di avvicinarsi alla casa dove Curro assiste Angela. Nello stesso episodio Margarita confessa alla figlia Martina di essere molto delusa da Alonso, mentre prosegue lo scontro con Leocadia.

I punti chiave La puntata de La Promessa di domenica 1 novembre 2026 va in onda alle 19.40 su Rete 4.

Nella puntata del 1 novembre 2026 Curro spara al padre Alonso per tenerlo lontano dalla casa dove assiste Angela.

Le anticipazioni diffuse da Mediaset non chiariscono se Alonso resti ferito né perché Curro voglia tenerlo lontano da Angela.

Nella puntata del 1 novembre 2026 Margarita confessa alla figlia Martina di essere molto delusa dal comportamento di Alonso.

Nella puntata del 1 novembre 2026 proseguono gli scontri tra Leocadia e Margarita a palazzo.

Nella puntata de La Promessa di domenica 1 novembre 2026, in onda alle 19.40 su Rete 4, Alonso è profondamente scosso dopo l’incontro con il figlio Curro, che gli ha sparato per impedirgli di avvicinarsi alla casa dove assiste Angela.

Perché Curro arriva a sparare al padre Alonso

Nell’episodio de La Promessa del 1 novembre 2026, Curro non esita a puntare l’arma contro Alonso pur di tenerlo lontano dall’abitazione in cui si sta prendendo cura di Angela. Il gesto lascia Alonso turbato e mette in crisi il rapporto tra padre e figlio.

Le anticipazioni diffuse da Mediaset non chiariscono se Alonso resti ferito nello sparo. Non è stato reso noto nemmeno quali siano le condizioni di Angela né perché Curro voglia impedire a tutti i costi al padre di raggiungerla.

A palazzo Margarita confessa a Martina la delusione per Alonso

Nella puntata del 1 novembre 2026 de La Promessa, a palazzo restano tesi i rapporti tra Leocadia e Margarita. Le due donne continuano a scontrarsi, senza che le anticipazioni precisino il motivo specifico dell’ultimo dissapore.

Margarita, nella stessa puntata, si apre con la figlia Martina. Alla ragazza confessa di essere molto delusa dal comportamento di Alonso, un sentimento che si aggiunge alle tensioni già presenti tra le mura del palazzo.

Quando va in onda La Promessa e di cosa parla

La Promessa è una soap opera spagnola trasmessa tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4. La serie racconta le vicende della famiglia nobile dei De Luján e della servitù che lavora nel loro palazzo.

La puntata con lo scontro tra Curro e Alonso va in onda domenica 1 novembre 2026 alle 19.40 su Rete 4. Gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Domande frequenti Cosa succede a La Promessa il 1 novembre 2026? Nella puntata de La Promessa del 1 novembre 2026 Curro spara al padre Alonso per impedirgli di avvicinarsi alla casa dove assiste Angela, e Alonso resta profondamente scosso. Nello stesso episodio Margarita confessa alla figlia Martina di essere delusa da Alonso. Perché Curro spara ad Alonso ne La Promessa? Nella puntata de La Promessa del 1 novembre 2026 Curro spara ad Alonso per tenerlo lontano dall’abitazione in cui si prende cura di Angela. Le anticipazioni diffuse da Mediaset non spiegano perché Curro voglia impedire al padre di raggiungere Angela. Le anticipazioni non chiariscono nemmeno se Alonso resti ferito. A che ora va in onda La Promessa il 1 novembre? La puntata de La Promessa di domenica 1 novembre 2026 va in onda alle 19.40 su Rete 4. Gli episodi de La Promessa sono disponibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity. Cosa dice Margarita a Martina ne La Promessa? Nella puntata de La Promessa del 1 novembre 2026 Margarita si confida con la figlia Martina. Margarita confessa a Martina di essere molto delusa dal comportamento di Alonso. Di cosa parla la soap La Promessa? La Promessa è una soap opera spagnola trasmessa alle 19.40 su Rete 4. La serie racconta le vicende della famiglia nobile dei De Luján e della servitù che lavora nel loro palazzo.