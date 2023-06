Limen Salerno Festival 2023, annunciati i main artists

di Redazione ZON

Ad aprire la quarta edizione del Limen Salerno Festival, che si terrà dal 25 al 27 agosto, nella cornice del Parco dell’Irno, il duo rapper Morfuco e Tonico70, punto di riferimento della scena hip hop salernitana e non solo. È del 2014 “Gold School”, l’album che sancisce la maturità artistica dei due rapper: 16 tracce intense, caratterizzate da un mix di sonorità rap, reggae e funk. Il brano più cliccato del disco è “Salvm l’anm”, simpatica rivisitazione del brano “Just two of us” di Bill Withers.

Il Limen Salerno Festival è l’evento dedicato ai giovani e alla cultura che giunge quest’anno alla sua quarta edizione. Tre giorni di musica live, con due palchi dedicati ad artisti nazionali ed emergenti, mostre, workshop, varie performance artistiche, laboratori di moda e design, momenti di condivisione tra letteratura, cinema e teatro e tante altre attività tutte da scoprire.

Come ogni anno, grande protagonista sarà la musica, con il ricco e variegato parterre di ospiti d’eccezione che accompagneranno i tre giorni di LimenSafe2023. Si parte il 25 agosto con i “local heroes” Morfuco e Tonico70, un binomio perfetto: due stili e due percorsi diversi accomunati da un’energia unica e contagiosa. Sarà poi il turno di un artista rivelazione degli ultimi anni, Lucio Corsi, giovane cantautore toscano, che si esibirà il 26 agosto in un live ricco di emozioni, con il suo ultimo album, dal crescente successo, “La gente che sogna”. A chiudere il festival ci saranno i Bnkr44, giovane collettivo di cantanti toscani che porterà sul palco un rock-pop tutto italiano, con una potenza straordinaria e una presenza scenica fuori dal comune. Tanti altri artisti avranno la possibilità di farsi conoscere ed esibirsi sui due palchi del Limen Festival 2023: le principali aperture dei concerti saranno Studio Murena, band capostipite di un sound che attinge dal jazz all’elettronica, Mazzariello, giovane cantante e musicista campano, e Tripolare, cantautore e produttore attraversato dalla musica sin dall’età di 4 anni; inoltre, negli intermezzi dei vari artisti, la folla verrà intrattenuta da fantastici DJ set, con l’alternarsi di Indieman e Domenico Greco del Caffè delle Cinque. Ci saranno tantissime altre attività tutte da scoprire, inclusa una coinvolgente jam session, dove si potrà suonare e cantare a squarciagola. Sarà un’occasione da non farsi sfuggire, che andrà ad arricchire il bagaglio culturale e umano di ciascuno e ricorderà a tutti che Salerno è una città viva, piena di energia e passione!

INFO UTILI Sono disponibili sul circuito Go2 i biglietti delle tre giornate. È possibile effettuare l’acquisto anche attraverso 18app-Bonus Cultura.

Per scoprire maggiori dettagli sulla nuova edizione del Festival e sulle tante attività organizzate dall’associazione, si possono consultare i profili instagram limensalerno(https://www.instagram.com/limensalerno/) e facebook Limen (https://www.facebook.com/Limensalerno) e il sitoweb www.limensalerno.com.