Screen mirroring: come condividere lo smartphone su altri device

Condividere è diventato uno dei verbi più utilizzati nella nostra quotidianità, con un significato un po’ diverso da quello che aveva in origine.

Se un tempo lo si utilizzava per insegnare ai bambini il piacere di utilizzare in gruppo i proprio giochi o fare insieme esperienze, oppure nell’ambito della coppia diventava progetto comune di ripartizione di diritti e doveri, oggi il suo significato principale riguarda il mondo del web.

Così il verbo condividere, traduzione dell’inglese to share, indica quell’atto con cui foto, video e post dei social diventano virali, ma anche l’azione che ci permette di inviare ai nostri contatti file, documenti e contenuti digitali che vogliamo mostrare loro.

E c’è un altro ambito in cui si utilizza questo verbo, questo davvero di introduzione recente e piuttosto tecnico: quando dobbiamo condividere lo schermo del nostro devide.

E’ una prassi divenuta comune con la diffusione delle call e delle videoconferenze, che hanno permesso di mettere in collegamento persone lontanissime fra loro parlando come se fossero nella medesima stanza.

Riunioni e corsi si possono seguire in streaming anche da casa, ma a volte c’è necessità di mostrare grafici, presentazioni e slide. Ecco che condividere lo schermo permette di mostrare alle persone collegate ciò che c’è sul nostro computer.

Ma se i contenuti multimediali fossero su smartphone e li si volesse collegare a un pc? Nessun problema, basta un cavo USB oppure una connessione wifi, oltre allo strumento adatto.

Il software da utilizzare è Dr.Fone di Wondershare, marchio leader nel settore della creazione di programmi sia per la creatività digitale che per la risoluzione di problematiche informatiche.

Dr.Fone permette di sbloccare lo schermo, recuperare i dati cancellati o persi, trasferire il backup di Whatsapp e anche di effettuare il mirroring dello schermo del proprio cellulare.

Dallo smartphone a qualsiasi altro dispositivo

Oggi sui nostri cellulari c’è davvero di tutto, dai filmati delle vacanze e dei saggi dei figli fino a documenti importanti e presentazioni di lavoro. Le app di messaggistica poi, come Whatsapp, permettono di condividere qualsiasi cosa in tempo reale e averla subito a portata di mano.

Questa rapidità ha diminuito l’utilizzo di chiavette USB, perché si preferisce trasferire i file da un dispositivo a un altro o sotto forma di allegato o con i servizi di cloud.

Ma ora c’è un’altra possibilità che rende questa azione ancora più immediata: il mirroring, ovvero la proiezione dello schermo del cellulare su pc o tv.

Per esempio, è un meccanismo utile quando si vuole trasmettere sullo schermo televisivo un film o una serie dal proprio account Netflix o di qualsiasi altra pay tv.

Se non si è a casa propria non ci sarà bisogno di installare la app e le proprie credenziali: si potrà fare tutto dal proprio telefono per poi vedere il film sul televisore.

Oppure è molto utile durante una conferenza, da remoto o in presenza, per mostrare foto, documenti o slide che al momento si trovano sul nostro cellulare. Non ci sarà bisogno di trasferire fisicamente il file e aprirlo da un altro device, ma basterà farlo partire sullo smartphone e proiettarlo sul pc. Come? Con Dr.Fone naturalmente.

Usare il telefono da pc

C’è da sottolineare che il mirroring funziona anche “al contrario”, ovvero permette di utilizzare le principali funzioni del telefono da computer. Inviare sms, scrivere messaggi e gestire rubrica e app sarà ancora più semplice.

Come funziona Dr.Fone

Come tutti i programmi di casa Wondershare, una delle principali caratteristiche di Dr.Fone è quella di essere molto semplice da utilizzare.

Per prima cosa è sufficiente andare sul sito ufficiale del brand e scaricare l’applicazione sul proprio smartphone.

Dr.Fone è compatibile con quasi tutti i modelli in commercio; è possibile utilizzarlo per fare uno screen mirroring iphone oppure con altri tipi di sistemi operativi, quindi funziona anche per trasmettere android su pc

Una volta lanciata, bisogna collegare il cellulare al dispositivo su cui si vuole trasmettere lo schermo. E’ possibile farlo o tramite wifi o anche con un cavo USB; quindi se avete un televisore che non si connette alla rete avrete una opzione per effettuare la condivisione.

Infine, l’ultimo semplicissimo passaggio: fare click sull’opzione “screen mirroring” e tutto ciò che c’è sul vostro cellulare comparirà sull’altro dispositivo.