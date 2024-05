Le criptovalute come principale metodo sicuro per depositi e prelievi

di Redazione ZON

Scopri perché le criptovalute sono la scelta migliore per depositare e prelevare denaro dai casinò. Esploriamo le migliori criptovalute e le tecnologie dietro di esse.

Le monete digitali sono apparse nel 2009 con il Bitcoin. Usano la tecnologia blockchain per garantire transazioni sicure. Si possono usare per risparmi, pagamenti di beni e servizi, e per l’intrattenimento. Oggi queste valute sono il metodo più moderno per pagare su internet. Bitcoin ed Ethereum sono accettati su molti siti come Overstock, Shopify e Newegg. Anche Microsoft e Expedia le accettano per i pagamenti. Tra questi, transazioni rapide e costi ridotti. Inoltre, garantiscono un alto livello di privacy.

Anche molti casinò online le utilizzano per i pagamenti. Giocare in un casinò senza controlli documentali è una tendenza in crescita. Gli esperti di CasinoSenzaDocumenti.net hanno selezionato i siti che offrono questa possibilità. Questo è particolarmente utile per grandi depositi nei casinò online. Grazie alla tecnologia blockchain, i pagamenti in monete digitali sono sicuri. In questo articolo esploreremo come queste valute possono essere usate come metodo di pagamento online.

Perché le criptovalute sono sicure

Le criptovalute offrono un alto livello di sicurezza grazie all’uso della crittografia. Ogni transazione è protetta da codici complessi. Questo rende difficile qualsiasi tentativo di manomissione. La blockchain registra ogni operazione in un registro condiviso. Questo registro è distribuito, non gestito da una singola entità. Ogni nodo della rete possiede una copia completa del registro. Questo rende quasi impossibile la manipolazione dei dati. Anche la trasparenza è un punto forte della blockchain. Ogni utente può verificare le transazioni, aumentando la fiducia nel sistema​:

● Un altro fattore chiave è l’uso dei portafogli digitali. Ci sono due tipi principali: hot wallet e cold wallet. Gli hot wallet sono connessi a internet. Sono più comodi, ma meno sicuri. I cold wallet sono dispositivi offline, quindi molto più sicuri. Molte persone preferiscono i cold wallet per proteggere le loro valute digitali da attacchi hacker.

● Le criptovalute come Bitcoin ed Ethereum utilizzano la proof-of-work per validare le transazioni. I miner risolvono problemi matematici complessi e aggiungono le transazioni alla blockchain. Questo processo rende difficile alterare il sistema​​.

● Le transazioni in criptovalute sono irreversibili. Una volta confermate, non possono essere annullate. Questo aspetto protegge dalle frodi, garantendo pagamenti definitivi. Anche se sembra un limite, aumenta la sicurezza delle transazioni​.

Vantaggi dell’uso delle criptovalute per i depositi e prelievi

L’uso delle criptovalute per depositi e prelievi ha molti vantaggi. La velocità delle transazioni è uno dei principali benefici. Le operazioni si concludono in pochi minuti. Non importa la distanza geografica. Questo è utile per chi deve trasferire denaro rapidamente. Inoltre, le commissioni sono più basse rispetto ai metodi tradizionali.

La privacy è un altro aspetto importante. Le criptovalute garantiscono un alto livello di riservatezza. La tecnologia della crittografia protegge l’identità degli utenti. Questo riduce il rischio di furto di dati personali. L’uso delle criptovalute è sempre più comune nei casinò online. Questi offrono spesso la possibilità di giocare senza controlli documentali.

Per i prelievi, le criptovalute offrono ulteriori vantaggi. La protezione contro le frodi è uno dei principali. I fondi sono disponibili immediatamente dopo la conferma della transazione. Non è necessario aspettare i tempi delle banche o altri intermediari. Questo rende il processo molto più veloce e conveniente.

Pro per depositi Pro per prelievi Transazioni rapide Protezione contro le frodi Costi ridotti Accesso immediato ai fondi Privacy migliorata Nessun intermediario necessario

In aggiunta, le criptovalute offrono ampia accessibilità. Chiunque, ovunque nel mondo, può usarle senza conto bancario. Questo è utile in paesi con sistemi bancari poco sviluppati. La decentralizzazione delle criptovalute riduce il rischio di censura governativa. Questo garantisce una maggiore libertà economica per gli utenti.

Metodi di deposito e prelievo nelle piattaforme di exchange

I depositi e i prelievi di criptovalute nelle piattaforme di exchange sono semplici. Prima di tutto, bisogna registrarsi sulla piattaforma. Dopo la registrazione, si crea un portafoglio digitale. Questo portafoglio è unico per ogni utente. Su piattaforme come Coinbase e Binance, i depositi sono immediati. Si possono usare vari network come Bitcoin, Ethereum e altri.

Per depositare, si trasferiscono criptovalute da un altro portafoglio. Ogni transazione ha un costo, chiamato commissione. Le commissioni variano a seconda della rete usata. Bitcoin ha spesso commissioni più alte di Ethereum. La piattaforma calcola e mostra queste commissioni prima della transazione.

I prelievi funzionano in modo simile. Si seleziona la quantità di criptovalute da prelevare. Poi si inserisce l’indirizzo del portafoglio di destinazione. Anche i prelievi hanno commissioni. Queste possono dipendere dalla rete e dal traffico. Ad esempio, nei momenti di alta richiesta, le commissioni possono aumentare.

Le principali piattaforme offrono supporto per diverse criptovalute. Questo permette agli utenti di gestire vari asset in un unico posto. Alcuni exchange supportano anche stablecoin come USDT. Queste monete hanno un valore stabile, legato al dollaro.

La sicurezza è fondamentale. Le piattaforme usano diverse misure di sicurezza. L’autenticazione a due fattori è una di queste. Gli utenti devono verificare ogni operazione. Un codice viene inviato al telefono.

Scegliere la migliore criptovaluta per l’intrattenimento

Bitcoin, creato nel 2009, è la prima criptovaluta. È ancora la più usata nei casinò online. Satoshi Nakamoto ha creato Bitcoin, che è noto per la sua affidabilità. Il valore attuale è circa $28,000 per BTC. Puoi acquistarlo e venderlo su exchange come Coinbase e Binance. I principali vantaggi includono alta sicurezza e ampia accettazione. Tuttavia, ha commissioni elevate e tempi di transazione variabili. Considera altre valute chiave:

Ethereum (ETH)

Lanciato nel 2015, supporta smart contract. È usato nei giochi online. Il suo valore nel 2024 è circa $1,800 per ETH. Puoi acquistarlo e venderlo su exchange come Kraken e Gemini. Le transazioni sono rapide. Le commissioni sono variabili. I costi di gas possono essere elevati. Ha una stabilità inferiore rispetto al Bitcoin.

Litecoin (LTC)

Creato nel 2011, offre transazioni veloci. È più veloce di Bitcoin. Il suo valore è circa $90 per LTC. Puoi comprarlo e venderlo su exchange come eToro e Bitfinex. I suoi vantaggi includono basse commissioni. Tuttavia, è meno accettato rispetto a Bitcoin ed Ethereum.

Tether (USDT)

Lanciato nel 2014, è una stablecoin legata al dollaro USA. Il suo valore è stabile a circa $1 per USDT. Puoi acquistarlo e venderlo su molti exchange come Binance e Bitstamp. I principali vantaggi sono la stabilità del valore. Le transazioni sono rapide. Tuttavia, ci sono dubbi sulla trasparenza delle riserve. Non è adatta per investimenti a lungo termine.

Binance Coin (BNB)

Creato nel 2017, si usa per pagare le commissioni su Binance. Il suo valore è circa $320 per BNB. Puoi acquistare e vendere principalmente su Binance. I suoi vantaggi includono sconti sulle commissioni. Cresce rapidamente. Tuttavia, dipende dalla performance di Binance. È meno accettato altrove.