Codice della Strada 2024: le nuove regole

di Rita Milione

Nuovo Codice della Strada 2024: con il via libera della Camera il testo passerà alla votazione in Senato che, se dovesse avvenire senza modifiche al testo iniziale, potrebbe portare all’entrata in vigore delle nuove norme già prima dell’estate. A favore hanno votato Fdi, Lega e Forza Italia. Contrari Pd, M5s, Avs e Azione.

Cosa prevede il nuovo Codice della Strada?

Neopatentati

I neopatentati potranno mettersi alla guida di auto più potenti rispetto a ora, ma dovranno rinunciare alle auto di grossa cilindrata per un periodo più lungo. Quindi i neopatentati guadagnano la possibilità di guidare da subito un’auto di media potenza, mentre dovranno aspettare molto più tempo per le auto di grossa cilindrata. Una novità diversa invece riguarda chi prende il foglio rosa: chi sta cercando di prendere la patente AM, A1, A2 e A (moto e motorini) non potrà trasportare un passeggero.

Guida in stato di ebbrezza e sotto stupefacenti

La multa potrà andare fino a 4.300 euro, invece che fino a 3.200 euro come avviene normalmente. Chi manomette l’alcolock, invece potrà ricevere una multa da 1.600 a 6.400 euro. In caso di guida in stato di stupefacenti scatterà la revoca della patente, che potrà essere sospesa fino a tre anni. Per quanto riguarda gli stupefacenti, cambieranno anche le regole per i controlli, infatti con il nuovo codice della strada sarà più semplice, perché basterà che dai test emerga la presenza di sostanze stupefacenti, a prescindere dagli effetti visibili sull’individuo.

Bici e monopattini

Gli autisti dovranno stare a un metro e mezzo di distanza. Tuttavia, questo obbligo sarà valido solo se “le condizioni della strada lo consentono”. Nei centri urbani, i ciclisti dovranno procedere in fila indiana se “le condizioni della circolazione lo richiedono”, mentre fuori dai centri urbani sarà sempre obbligatorio a meno che non si tratti di un bambino piccolo al fianco di un adulto (alla sua destra).

I proprietari di monopattini dovranno invece avere una targa, l’assicurazione Rc e anche indossare il casco durante la guida. In più, potranno circolare solo nei centri urbani. Sarà obbligatorio anche montare le frecce per segnalare le svolte e le frenate. Chi non ha i documenti necessari potrà essere multata fino a 400 euro, mentre senza frecce si andrà fino a 800 euro di sanzioni.

Utilizzo del cellulare alla guida

Le sanzioni per chi usa il cellulare andranno da 250 euro a mille euro. Per chi è recidivo, invece, la sanzione potrà aumentare fino a 1.400 euro. In tutti i casi, la patente potrà essere sospesa per una settimana se ha almeno dieci punti. Se invece i punti sono meno di dieci, invece, la patente sarà sospesa per quindici giorni. Questi tempi possono essere raddoppiati – fino a trenta giorni di sospensione – se il fatto che l’autista fosse al telefono ha causato un incidente, oppure ha mandato fuori strada un’altra auto.

Autovelox e Zone 30

Chi prende più molte nello stesso tratto di strada nel giro di un’ora dovrà pagarne solo una, cioè quella più pesante aumentata di un terzo, a meno che non costi meno pagarle tutte. Non sarà possibile piazzare autovelox fissi nei tratti di strada in cui il limite di velocità è sotto i 50 chilometri all’ora (niente autovelox quindi nelle cosiddette zone 30, mentre sarà sempre possibile che ci siano delle pattuglie mobili che rilevano la velocità).

Le multe per eccesso di velocità a loro volta aumenteranno. Il massimo salirà da 680 euro fino a 1.084 euro. Chi riceve una multa per lo stesso motivo due volte nello stesso anno ci sarà anche la sospensione della patente, per un periodo tra due settimane e un mese di tempo. Se la violazione avviene entrambe le volte in centri abitati, la multa potrà aumentare fino al triplo.

Multe e sanzioni

Cresceranno le sanzioni per guida in stato di ebbrezza (fino a 4.300 euro per i recidivi), per l’uso del cellulare (fino a mille euro) e per eccesso di velocità (fino a 1.084 euro), e ne scatteranno di nuove per chi non è in regola con il proprio monopattino elettrico (fino a 800 euro).

Inoltre, la multa sarà più salata per chi parcheggia nei posteggi riservati a persone con disabilità. Una novità inserita nello stesso testo di legge, che però non riguarda la riforma del codice della strada ma del codice penale, è la possibilità del carcere per chi abbandona animali in strada, con un’aggravante se l’animale abbandonato causa incidenti. Sempre in tema di sanzioni, chi guida contromano e causa la morte o la lesione grave di una persona riceverà la confisca obbligatoria del suo veicolo.

Per quanto riguarda le multe, scatterà anche una novità che riguarda chi non le paga in tempo.