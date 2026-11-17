di Redazione ZON

In sintesi. Il 20 novembre 2026 escono “Dreamers”, decimo album in studio dei Take That, e “Il fiore del futuro”, nuovo album di Cosmo. Nello stesso giorno Margherita Vicario pubblica “Un tripudio di pelle e di baci” e Ditonellapiaga e Tony Pitony pubblicano l’album di Natale “Natale con Ditony”, in cd e vinile dal 4 dicembre 2026.

I punti chiave I Take That pubblicano “Dreamers”, il loro decimo album in studio, il 20 novembre 2026, a tre anni dal disco precedente.

Cosmo pubblica l’album “Il fiore del futuro” il 20 novembre 2026, a sette mesi da “La fonte”.

Ditonellapiaga e Tony Pitony pubblicano “Natale con Ditony” il 20 novembre 2026; la versione in cd e vinile esce il 4 dicembre 2026.

Mille, nome d’arte di Elisa Pucci, ha annunciato un concerto all’Alcatraz di Milano il 14 aprile 2027, insieme al singolo “Superclub” uscito il 13 novembre 2026.

Nel 2027 i Fall Out Boy suonano a Milano il 21 maggio e i Take That tengono tre concerti in Italia a luglio.

Il 20 novembre 2026 escono due album molto attesi, “Dreamers” dei Take That e “Il fiore del futuro” di Cosmo. Lo stesso giorno Margherita Vicario torna con “Un tripudio di pelle e di baci”.

Le uscite della settimana in una tabella

Artista Titolo Data di uscita Mille “Superclub” (singolo) 13 novembre 2026 Take That “Dreamers” (album) 20 novembre 2026 Cosmo “Il fiore del futuro” (album) 20 novembre 2026 Ditonellapiaga e Tony Pitony “Natale con Ditony” (album) 20 novembre 2026; cd e vinile il 4 dicembre 2026 Margherita Vicario “Un tripudio di pelle e di baci” 20 novembre 2026

Take That e Cosmo pubblicano un nuovo album il 20 novembre

I Take That pubblicano il 20 novembre 2026 “Dreamers”, il decimo disco in studio della band inglese. Il titolo significa “sognatori” e arriva a tre anni dall’album precedente. Il trio è formato da Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald.

Cosmo pubblica il 20 novembre 2026 l’album “Il fiore del futuro”, a soli sette mesi da “La fonte”. Il disco nasce come lavoro “complementare” al precedente e si concentra sul lato più notturno, fisico ed estroverso dell’artista.

Margherita Vicario torna il 20 novembre 2026 con “Un tripudio di pelle e di baci”.

Un album di Natale firmato da due artisti visti insieme a Sanremo

Ditonellapiaga e Tony Pitony pubblicano il 20 novembre 2026 “Natale con Ditony”, un album di Natale nato dal duo che il pubblico ha visto sul palco di Sanremo. La versione fisica, in cd e in vinile, esce il 4 dicembre 2026.

Mille, nome d’arte di Elisa Pucci, ha pubblicato il 13 novembre 2026 il singolo “Superclub”. Con l’uscita ha annunciato anche un concerto all’Alcatraz di Milano il 14 aprile 2027.

Tre appuntamenti live in Italia nel 2027

Le date annunciate per il 2027 riguardano i Take That, Mille e i Fall Out Boy. Questo è il quadro, con i dati disponibili.

Artista Data Luogo Mille 14 aprile 2027 Alcatraz, Milano Fall Out Boy 21 maggio 2027 Milano Take That luglio 2027 Tre concerti in Italia

Gli altri brani da ascoltare, da Brunori Sas a Gianna Nannini

Brunori Sas firma “Il rumore delle cose nuove”, scritta con Riccardo Sinigallia. È la canzone ufficiale del film omonimo, già nelle sale.

Gianna Nannini propone “Ricominciassimo”, una ballata che porta anche la firma di Gazzelle. Lo stesso Gazzelle ha pubblicato nel giro di pochi giorni due brani, “Livia” e “Ogni volta che sei qui”, che raccontano due lati diversi dell’amore.

Claudio Baglioni è tra i protagonisti con “Che notte è questa!”. Sayf porta “Bombe”. Francesco Gabbani pubblica un brano che si intitola come lui, “Francesco Gabbani”, con un taglio riflessivo ma ironico.

I Fall Out Boy tornano con “Aces” dopo tre anni. Cate Lumina, ex allieva di “Amici”, gioca con le influenze latine in “Mi primer amor”. Johnson Righeira riporta agli anni Ottanta con “SuperSabato”, a ridosso della serie sugli 883.

Il pop napoletano di Francesco Da Vinci

Francesco Da Vinci, figlio di Sal, pubblica “Amore senza fine”, un brano che mescola pop e tradizione napoletana. È l’uscita della settimana con un legame diretto con la Campania.