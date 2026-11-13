Bluvertigo in tour nel 2027: date e biglietti degli otto concerti per i trent’anni di Metallo non metallo
In sintesi. I Bluvertigo suonano in otto concerti nei club dal 5 marzo 2027, all’Urban di Perugia, al 25 marzo 2027, al Viper di Firenze. Il tour celebra i trent’anni di Metallo non metallo, secondo album della band, uscito nel 1997. I biglietti sono in vendita su Vivaticket e Kashmir Music.
I punti chiave
- I Bluvertigo tengono otto concerti nei club a marzo 2027.
- Il tour dei Bluvertigo parte il 5 marzo 2027 dall’Urban di Perugia e si chiude il 25 marzo 2027 al Viper di Firenze.
- Il tour festeggia i trent’anni di Metallo non metallo, secondo album dei Bluvertigo pubblicato nel 1997.
- Le otto date toccano Perugia, Senigallia, Padova, Milano, Treviso, Nonantola, Roma e Firenze.
- I biglietti dei concerti dei Bluvertigo sono in vendita su Vivaticket, su Kashmir Music e nei circuiti autorizzati.
I Bluvertigo tornano in tour nel 2027 con otto concerti a marzo per i trent’anni di Metallo non metallo, il secondo album della band, pubblicato nel 1997.
Il tour dei Bluvertigo parte il 5 marzo 2027 dall’Urban di Perugia e si chiude il 25 marzo 2027 al Viper di Firenze. Le date annunciate sono otto, tutte nei club.
Le otto date del tour di marzo 2027 dei Bluvertigo
Il calendario del tour per i trent’anni di Metallo non metallo tocca sei regioni del Centro e del Nord Italia, con due serate a Roma e Firenze a chiudere il giro. Il Viper di Firenze si trova presso il Tenax.
|Data
|Città
|Locale
|5 marzo 2027
|Perugia
|Urban
|6 marzo 2027
|Senigallia
|Mamamia
|12 marzo 2027
|Padova
|Hall
|16 marzo 2027
|Milano
|Alcatraz
|18 marzo 2027
|Treviso
|New Age
|20 marzo 2027
|Nonantola
|Vox Club
|24 marzo 2027
|Roma
|Atlantico
|25 marzo 2027
|Firenze
|Viper, presso il Tenax
Dove acquistare i biglietti dei concerti dei Bluvertigo
I biglietti per le otto date del tour dei Bluvertigo sono in vendita su Vivaticket e su Kashmir Music. Si trovano anche nei circuiti autorizzati.
Perché i Bluvertigo suonano dal vivo Metallo non metallo trent’anni dopo
Metallo non metallo è il secondo album dei Bluvertigo ed è uscito nel 1997. La band lo descrive come un disco che univa elettronica, rock, pop e sperimentazione senza scegliere da che parte stare.
Il nuovo tour arriva dopo quello concluso a settembre 2026. Le otto date di marzo 2027 sono dedicate interamente a Metallo non metallo, che i Bluvertigo indicano come uno dei dischi più rappresentativi della loro carriera.
I Bluvertigo hanno annunciato il tour con una dichiarazione che richiama lo spirito del 1997:
«Nel 1997 abbiamo pubblicato un disco che non aveva intenzione di scegliere da che parte stare. Elettronica, rock, pop, sperimentazione. Metallo e non metallo. Trent’anni dopo, non abbiamo intenzione di scegliere neanche adesso. Torniamo sul palco per riportare dal vivo Metallo non metallo.»
Domande frequenti
Quando inizia il tour dei Bluvertigo nel 2027?
Il tour dei Bluvertigo parte il 5 marzo 2027 dall’Urban di Perugia e si chiude il 25 marzo 2027 al Viper di Firenze. Le date annunciate sono otto, tutte nei club.
Dove si comprano i biglietti dei concerti dei Bluvertigo?
I biglietti per le otto date del tour dei Bluvertigo sono in vendita su Vivaticket e su Kashmir Music. Si trovano anche nei circuiti autorizzati.
Quando suonano i Bluvertigo a Milano nel 2027?
I Bluvertigo suonano a Milano il 16 marzo 2027 all’Alcatraz. È una delle otto date del tour di marzo 2027 per i trent’anni di Metallo non metallo.
Perché i Bluvertigo fanno un tour nel 2027?
I Bluvertigo festeggiano i trent’anni di Metallo non metallo, il loro secondo album, pubblicato nel 1997. Le otto date di marzo 2027 sono dedicate interamente a quel disco.
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