Bluvertigo in tour nel 2027: date e biglietti degli otto concerti per i trent’anni di Metallo non metallo

di Redazione ZON

In sintesi. I Bluvertigo suonano in otto concerti nei club dal 5 marzo 2027, all’Urban di Perugia, al 25 marzo 2027, al Viper di Firenze. Il tour celebra i trent’anni di Metallo non metallo, secondo album della band, uscito nel 1997. I biglietti sono in vendita su Vivaticket e Kashmir Music.

I punti chiave I Bluvertigo tengono otto concerti nei club a marzo 2027.

Il tour dei Bluvertigo parte il 5 marzo 2027 dall’Urban di Perugia e si chiude il 25 marzo 2027 al Viper di Firenze.

Il tour festeggia i trent’anni di Metallo non metallo, secondo album dei Bluvertigo pubblicato nel 1997.

Le otto date toccano Perugia, Senigallia, Padova, Milano, Treviso, Nonantola, Roma e Firenze.

I biglietti dei concerti dei Bluvertigo sono in vendita su Vivaticket, su Kashmir Music e nei circuiti autorizzati.

I Bluvertigo tornano in tour nel 2027 con otto concerti a marzo per i trent’anni di Metallo non metallo, il secondo album della band, pubblicato nel 1997.

Il tour dei Bluvertigo parte il 5 marzo 2027 dall’Urban di Perugia e si chiude il 25 marzo 2027 al Viper di Firenze. Le date annunciate sono otto, tutte nei club.

Le otto date del tour di marzo 2027 dei Bluvertigo

Il calendario del tour per i trent’anni di Metallo non metallo tocca sei regioni del Centro e del Nord Italia, con due serate a Roma e Firenze a chiudere il giro. Il Viper di Firenze si trova presso il Tenax.

Data Città Locale 5 marzo 2027 Perugia Urban 6 marzo 2027 Senigallia Mamamia 12 marzo 2027 Padova Hall 16 marzo 2027 Milano Alcatraz 18 marzo 2027 Treviso New Age 20 marzo 2027 Nonantola Vox Club 24 marzo 2027 Roma Atlantico 25 marzo 2027 Firenze Viper, presso il Tenax

Dove acquistare i biglietti dei concerti dei Bluvertigo

I biglietti per le otto date del tour dei Bluvertigo sono in vendita su Vivaticket e su Kashmir Music. Si trovano anche nei circuiti autorizzati.

Perché i Bluvertigo suonano dal vivo Metallo non metallo trent’anni dopo

Metallo non metallo è il secondo album dei Bluvertigo ed è uscito nel 1997. La band lo descrive come un disco che univa elettronica, rock, pop e sperimentazione senza scegliere da che parte stare.

Il nuovo tour arriva dopo quello concluso a settembre 2026. Le otto date di marzo 2027 sono dedicate interamente a Metallo non metallo, che i Bluvertigo indicano come uno dei dischi più rappresentativi della loro carriera.

I Bluvertigo hanno annunciato il tour con una dichiarazione che richiama lo spirito del 1997:

«Nel 1997 abbiamo pubblicato un disco che non aveva intenzione di scegliere da che parte stare. Elettronica, rock, pop, sperimentazione. Metallo e non metallo. Trent’anni dopo, non abbiamo intenzione di scegliere neanche adesso. Torniamo sul palco per riportare dal vivo Metallo non metallo.»