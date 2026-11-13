L’Estranea di Paolo Strippoli: New Line prepara il remake americano, mentre il film corre per l’Oscar

di Redazione ZON

In sintesi. New Line Cinema ha acquisito i diritti per realizzare un remake americano di L’Estranea, il thriller psicologico diretto da Paolo Strippoli e scelto il 23 settembre 2026 come candidato italiano all’Oscar per il miglior film internazionale. Lo ha rivelato Deadline. La shortlist dei film internazionali sarà annunciata il 15 dicembre 2026.

I punti chiave New Line Cinema ha acquisito i diritti per un remake americano di L’Estranea; l’accordo comprende anche i diritti di distribuzione in Nordamerica e in Asia.

Paolo Strippoli, regista de L’Estranea, ha 33 anni, è pugliese e ha firmato con l’agenzia di rappresentanza artistica Wme (William Morris Endeavor).

L’Italia ha scelto L’Estranea come candidato all’Oscar per il miglior film internazionale il 23 settembre 2026; secondo Strippoli, il film è stato l’ultimo dei 148 in corsa.

La shortlist dei film internazionali agli Oscar sarà annunciata il 15 dicembre 2026.

Per il mercato nordamericano L’Estranea si intitola The Spiral e l’uscita nelle sale è prevista prima della fine del 2026.

New Line Cinema ha acquisito i diritti per realizzare un remake americano di L’Estranea (The Spiral), il thriller psicologico di Paolo Strippoli scelto dall’Italia come candidato all’Oscar per il miglior film internazionale. Come rivelato da Deadline, l’accordo comprende anche i diritti di distribuzione in Nordamerica e in Asia.

Di cosa parla L’Estranea e chi l’ha scritto

L’Estranea racconta di una madre la cui vita familiare viene sconvolta dall’arrivo di una donna misteriosa. La madre è interpretata da Jasmine Trinca, la donna misteriosa da Valeria Bruni Tedeschi, e la trascina in un patto faustiano.

Il film è scritto da Paolo Strippoli insieme a Salvatore de Chirico e diretto dallo stesso Strippoli. Loredana Commonara, curatrice della rassegna che ha organizzato la proiezione a New York, lo inquadra così: “L’Estranea appartiene a un genere particolare, che in Italia pochi hanno adottato, ma tratta anche temi importantissimi dalla famiglia ai sensi di colpa”.

Chi è Paolo Strippoli, il regista pugliese di 33 anni

Paolo Strippoli ha 33 anni ed è pugliese. A ottobre ha firmato con Wme (William Morris Endeavor), una delle più importanti agenzie di rappresentanza artistica di Hollywood.

Per Commonara, Strippoli è “una delle voci più innovative e promettenti” del cinema italiano contemporaneo. Il Console Generale a New York, Giuseppe Pastorelli, ha sottolineato l’importanza di far conoscere un cinema italiano interpretato da giovani registi.

Il regista ha ricordato che il progetto è partito cinque anni fa. In Italia, ha spiegato, L’Estranea è fuori da sei settimane ed è ancora nella top ten.

Come L’Estranea prova ad arrivare alla shortlist Oscar del 15 dicembre 2026

La candidatura italiana agli Oscar è arrivata il 23 settembre 2026. Strippoli ha spiegato: “Siamo stati gli ultimi dei 148 film in corsa e dobbiamo recuperare terreno rispetto ai rivali”.

Il 15 dicembre 2026 sarà annunciata la shortlist delle produzioni internazionali. Il film è stato presentato a Manhattan, e Strippoli farà tappa a Los Angeles, Bruxelles, Amsterdam, Parigi e Londra.

Marina Marzotto di Propaganda Italia ha accompagnato il film dal set alle sale insieme a Mattia Oddone, passando per Venezia e una decina di altri festival, tra cui Toronto, Busan e il Sitges spagnolo specializzato nel cinema di genere. Marzotto ha spiegato il perché del tour europeo: “L’Oscar per il miglior film straniero si decide in buona parte all’estero, non solo negli Usa”.

Dove uscirà il film nel mondo

Per il mercato nordamericano il film si intitola The Spiral. L’uscita nelle sale è prevista prima della fine del 2026, in tempo per la stagione degli Oscar.

Le Pacte, la società francese che cura le vendite internazionali, ha annunciato accordi per questi territori:

Regno Unito e Irlanda

Germania, Austria e Svizzera

Grecia, Spagna, Polonia e Portogallo

Romania e Turchia

Paesi baltici e Balcani

Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud e India

America Latina

Sulla sfida dell’Oscar Strippoli ha detto: “Abbiamo l’obiettivo di arrivare il più lontano possibile sperando che il film venga riconosciuto, visto e votato”.