U2, esce Carnaval De Luz: il tour arriva a San Siro a luglio 2027

di Redazione ZON

In sintesi. Gli U2 hanno pubblicato il 13 novembre 2026 Carnaval De Luz, sedicesimo album in studio, per EMI/Universal: il primo disco di inediti in nove anni. Il tour mondiale degli U2 parte il 23 febbraio 2027 da Città del Messico e arriva allo stadio San Siro di Milano il 5, 6 e 9 luglio 2027.

I punti chiave Gli U2 pubblicano Carnaval De Luz, sedicesimo album in studio, il 13 novembre 2026 per EMI/Universal.

Carnaval De Luz contiene dodici brani prodotti da Jacknife Lee.

Il tour mondiale degli U2 parte il 23 febbraio 2027 da Città del Messico.

Gli U2 suonano allo stadio San Siro di Milano il 5, 6 e 9 luglio 2027.

Il brano finale di Carnaval De Luz, “Torn”, è un duetto tra Bono e Dolly Parton.

Gli U2 pubblicano il 13 novembre 2026 Carnaval De Luz, il loro sedicesimo album in studio, per EMI/Universal. È il primo disco di inediti della band in nove anni, il primo dopo Songs of Experience.

Il tour mondiale degli U2 partirà il 23 febbraio 2027 da Città del Messico. In Italia la band suonerà allo stadio San Siro di Milano il 5, 6 e 9 luglio 2027.

Le date del tour: da Città del Messico a San Siro

Data Città Tappa 23 febbraio 2027 Città del Messico Prima data del tour mondiale 5 luglio 2027 Milano Stadio San Siro 6 luglio 2027 Milano Stadio San Siro 9 luglio 2027 Milano Stadio San Siro

Il tour degli U2 porta la band di nuovo negli stadi. Bono lo racconta così: «La nostra musica è sempre stata all’altezza degli occhi del pubblico».

Cosa contiene Carnaval De Luz, dodici brani prodotti da Jacknife Lee

Carnaval De Luz raccoglie dodici canzoni prodotte da Jacknife Lee. I temi sono la spiritualità, l’amicizia, la libertà e la resistenza di fronte a forze oscure e invadenti.

Sul piano musicale, gli U2 si aprono ai ritmi latini e caraibici. Larry Mullen Jr. parla di una sezione ritmica che «affonda profondamente le radici nella soca» e di una vera «sfida»: smontare quei ritmi per capire come farli propri.

Il singolo che ha anticipato il disco si intitola “Silencio”, dura 2 minuti e 35 secondi ed è accompagnato da un video. Rielabora l’insolenza surf-punk dei primi anni della band. Tra gli altri brani ci sono “The Greatest Show On Earth”, “Glorify” e “Midnight Sunshine”.

Tra i collaboratori c’è Brian Eno, coautore e ai sintetizzatori in tre brani: “Go (Carnaval De Luz)”, “The Greatest Show on Earth” e “Can’t Stop Us Now”. Martin Garrix firma insieme alla band “Glorify”, mentre Ryan Tedder cura la produzione aggiuntiva di “Silencio”. In “The Mirror Maker” gli U2 omaggiano Rosalía.

Il brano conclusivo, “Torn”, è un duetto tra Bono e Dolly Parton, scritto da U2, Parton e Johnny McDaid. È l’ultima interpretazione vocale registrata della cantante, e Daniel Lanois suona la pedal steel. Bono ha raccontato: «All’inizio non volevo nemmeno cantarle accanto».

Per Edge l’album è «una raccolta di canzoni caotica, provocatoria e sacra». Ha aggiunto che per la prima volta in una registrazione degli U2 sono state usate corde flat-wound.

Perché Carnaval De Luz chiude il cerchio dei due Ep del 2026

Carnaval De Luz completa un percorso iniziato nel 2026 con due Ep di sei tracce pubblicati a sorpresa: “Days of Ash” ed “Easter Lily”. Le due uscite seguivano il calendario liturgico. Con le dodici tracce dell’album, gli U2 pubblicano nell’anno 24 canzoni nuove.

Il Carnevale è la festa che precede la Quaresima, e la Quaresima precede la Pasqua. Bono spiega: «È una festa religiosa che precede la Quaresima: una sorta di celebrazione della carne prima della rinuncia». L’album arriva dopo gli Ep, ma ne rovescia la cronologia ideale.

Secondo Bono, “Torn” porta direttamente a “American Obituary”, il brano che apre “Days of Ash”. Il cantante definisce il passaggio da un pezzo all’altro il vero punto di svolta del progetto.

L’uscita cade nell’anno dei 50 anni della band. Nel settembre 1976 Larry Mullen Jr. affisse nella bacheca della Mount Temple Comprehensive School, nel quartiere Northside di Dublino, un annuncio per cercare musicisti. Da quel biglietto nacquero gli U2.

The Edge indica il bersaglio del disco: «Credo che ciò a cui dobbiamo resistere sia il cinismo, la sensazione che non ci sia più speranza. Perché se ti arrendi, la partita è finita».

«Queste canzoni hanno peso. Ma anche molta più luce. Perché è contro l’oscurità che la luce risplende più intensamente.» (Bono)