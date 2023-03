Bono Vox: il frontman degli U2 sarà a Napoli a maggio 2023

di Tiara Operno

Napoli si prepara ad accogliere una delle personalità più importanti nella storia della musica. Infatti, è prevista la presenza di Bono Vox, il cantante degli U2, al Teatro San Carlo il 12 e 13 maggio 2023, per presentare la sua autobiografia “Surrender. 40 canzoni, una storia”, pubblicata lo scorso anno.

Per l’evento previsto a Napoli, l’unica tappa italiana del suo tour per presentare il libro, Bono Vox farà una lettura di alcuni passaggi dell’autobiografia, per poi esibirsi con alcuni brani del repertorio della band, suonati in chiave acustica. Per lo spettacolo Bono sarà accompagnato dalle musiciste Kate Ellis e Gemma Doherty, insieme al polistrumentista Jacknife Lee.

Il libro aveva anticipato e in parte ispirato il nuovo album degli U2 “Songs of Surrender”, uscito lo scorso 17 marzo, e che è andato a chiudere il cerchio iniziato con “Song of Innocence” e poi proseguito con “Song of Experience“.

Al momento è stata solo rivelata la location dell’evento, il Teatro San Carlo di Napoli, per l’appunto, ma non è stato ancora detto quando e dove sarà possibile acquistare i biglietti. Ulteriori notizie verranno sicuramente date nel corso delle prossime settimane.

Resta da domandarsi se gli U2 decideranno di fare un ulteriore ritorno in Italia, in occasione di un ipotetico tour dopo la release di “Songs of Surrender”. L’ultimo loro concerto qui da noi risale al 2018, in occasione del tour di Songs of Experience, tenutosi al Mediolanum Forum d’Assago.