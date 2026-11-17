di Redazione ZON

In sintesi. L’oroscopo di Paolo Fox per il 17 novembre 2026, diffuso da Radio Lattemiele e riassunto da ZON.it, copre tutti i dodici segni dall’Ariete ai Pesci. Le previsioni parlano di amore, lavoro e incontri, con Venere, Luna e le giornate del 18 e 19 novembre tra i riferimenti principali.

I punti chiave Paolo Fox ha diffuso tramite Radio Lattemiele le previsioni del 17 novembre 2026 per i dodici segni zodiacali.

ZON.it riferisce le previsioni di Paolo Fox con parole proprie, in una sintesi redazionale.

Per l’Ariete, secondo la lettura, la Venere contraria porta tensioni in amore superabili da dicembre.

Per il Cancro, il 18 novembre è indicato per avanzare richieste o valutare una mediazione.

Per i Pesci, il 18 e 19 novembre sono giornate molto interessanti per colloqui e richieste.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 17 novembre 2026, segno per segno. Le previsioni riprendono quelle diffuse da Radio Lattemiele; il testo è una sintesi redazionale di ZON.it.

Le previsioni di questa pagina sono di Paolo Fox e sono state diffuse da Radio Lattemiele. ZON.it le riferisce con parole proprie, segno per segno. Come sempre, si tratta di una lettura astrologica da prendere per quello che è: un passatempo.

♈ Ariete

Sul lavoro tornano occasioni nuove e progetti da portare avanti con fiducia. In amore è tempo di revisione: Venere contraria indica tensioni, superabili già da dicembre, quando si profila un weekend favorevole.

♉ Toro

Da tenere d’occhio polemiche e tensioni, magari già nate ieri sera. Il segno è tollerante, ma solo fino a un certo punto: con chi non lo capisce può diventare polemico. Serve un po’ di distensione.

♊ Gemelli

Luna favorevole a incontri e coppie; Giove e Marte sostengono idee e progetti nuovi. Per alcune persone, anche in coppia, è possibile un cambiamento importante, pure legato alla casa.

♋ Cancro

Attenzione alle parole troppo dirette e alle polemiche: un problema potrebbe essersi già presentato la scorsa settimana, e Saturno tende a far inciampare proprio su questi temi. Il 18 novembre è indicato per avanzare richieste o valutare una mediazione.

♌ Leone

L’invito è a tornare a esprimere i sentimenti in modo più positivo. Per il segno è un anno importante e Giove, Marte e Saturno sostengono una ripartenza significativa. Meglio preservare le energie, con prudenza davanti a eventuali contrattempi e spazio al recupero.

♍ Vergine

Giornata utile per sentimenti e nuove conoscenze, che partono con qualche diffidenza ma dovrebbero migliorare a dicembre. Ciò che si costruisce ora servirà a organizzare il 2027; i liberi professionisti stanno già coltivando un’idea.

♎ Bilancia

Venere nel segno favorisce gli incontri e la partenza è buona. C’è voglia di far valere le proprie idee contro tutto e tutti, anche per la presenza di avversari più o meno nascosti. Prudenza con le polemiche che coinvolgono Ariete e Cancro.

♏ Scorpione

Prospettive interessanti in vista di dicembre, e i sentimenti possono dare soddisfazioni. Buon momento per chi vuole finalmente lasciarsi alle spalle una difficoltà che dura da tempo. Inizio di settimana un po’ agitato, con troppe cose da fare oggi.

♐ Sagittario

Giornata di azione e forza, con la Luna favorevole: incontri, coppie e amicizie possono rimettersi in moto. Meglio muoversi oggi e domani, perché a metà settimana potrebbero arrivare distrazioni e un po’ di stanchezza. Conviene programmare subito qualcosa di piacevole.

♑ Capricorno

L’indicazione è di recuperare il rapporto con il partner. A chi ha dubbi sentimentali il consiglio è di non decidere ora e di attendere dicembre, mese favorevole per superare gli ostacoli in amore. Diverso il lavoro: periodo di risposte e anche di vittorie.

♒ Acquario

Secondo la lettura, le storie più belle sono quelle senza gelosia. Venere favorevole porta occasioni per incontri davvero intriganti e la situazione premia i più curiosi. Sul lavoro è meglio evitare decisioni affrettate.

♓ Pesci

Sensibilità accentuata e qualche piccola tensione da superare. Il 18 e 19 novembre sono giornate molto interessanti per colloqui e richieste, e vale la pena prepararle fin da ora. Per stasera, un po’ di relax.

L’oroscopo è una forma di intrattenimento. Le previsioni non hanno valore predittivo e non sostituiscono in alcun caso un parere medico, legale o finanziario.

Domande frequenti Cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox del 17 novembre 2026? L’oroscopo di Paolo Fox del 17 novembre 2026 offre una previsione per ciascuno dei dodici segni, dall’Ariete ai Pesci. Le indicazioni riguardano soprattutto amore, lavoro e incontri, con riferimenti a Venere, Luna, Giove, Marte e Saturno. ZON.it riprende le previsioni diffuse da Radio Lattemiele in una sintesi redazionale. Cosa prevede Paolo Fox per i Pesci il 17 novembre 2026? Per i Pesci Paolo Fox indica una sensibilità accentuata e qualche piccola tensione da superare. Il 18 e 19 novembre sono giornate molto interessanti per colloqui e richieste, che vale la pena preparare fin da subito. In serata è consigliato un po’ di relax. Quali segni hanno Venere favorevole secondo Paolo Fox? Nell’oroscopo del 17 novembre 2026 Venere è favorevole alla Bilancia, dove è nel segno e favorisce gli incontri, e all’Acquario, dove porta occasioni per incontri intriganti. Per l’Ariete, invece, Paolo Fox indica Venere contraria, con tensioni in amore superabili da dicembre. Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per il Capricorno? Per il Capricorno Paolo Fox consiglia di recuperare il rapporto con il partner. Chi ha dubbi sentimentali non dovrebbe decidere subito e può attendere dicembre, mese favorevole per superare gli ostacoli in amore. Sul lavoro è indicato un periodo di risposte e anche di vittorie. Dove si trovano le previsioni originali di Paolo Fox? Le previsioni di Paolo Fox sono state diffuse da Radio Lattemiele, che le pubblica nella pagina dedicata all’oroscopo ufficiale di Paolo Fox. ZON.it le riferisce con parole proprie, segno per segno, in una sintesi redazionale.

Fonte: Radio Lattemiele