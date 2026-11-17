di Redazione ZON

In sintesi. Nell’episodio 78 di My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) di mercoledì 18 novembre 2026, Suna sente la mancanza di Nejat e comincia ad avere delle visioni. L’episodio è il 78 su 95 totali della serie turca, disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Nello stesso episodio Saniye, Burcu, Hayri e Serkan vogliono riconciliare Nejat e Suna.

I punti chiave L’episodio 78 di My Sweet Lie, il 18 novembre 2026, è il 78 su 95 totali della serie turca.

Nell’episodio 78 Suna sente la mancanza di Nejat e comincia ad avere delle visioni.

Saniye, Burcu, Hayri e Serkan sono decisi a far riappacificare Nejat e Suna.

Nell’episodio 76, il 16 novembre 2026, Suna cede al ricatto di Aylin e annulla il matrimonio con Nejat.

My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Attenzione: spoiler. Nella puntata di My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) di mercoledì 18 novembre 2026, Suna sente la mancanza di Nejat e comincia ad avere delle visioni. La serie turca è in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Che cosa succede a Suna nell’episodio 78

La puntata di mercoledì 18 novembre 2026 è l’episodio 78 su 95 totali. In questo episodio Suna non riesce a togliersi Nejat dalla testa, e la nostalgia per lui si trasforma in visioni.

Nel frattempo Saniye, Burcu, Hayri e Serkan sono decisi a far riappacificare Nejat e Suna.

Perché Suna e Nejat sono lontani

Nell’episodio 76, andato in onda lunedì 16 novembre 2026, Suna cede al ricatto di Aylin e annulla il matrimonio con Nejat.

Da quel momento Suna e Nejat sono separati, e la puntata del 18 novembre 2026 parte da questa distanza.

Cosa succede nel resto della settimana fino al 20 novembre

Nella settimana dal 16 al 20 novembre 2026 Hayri e Saniye organizzano un piano per riavvicinare Suna e Nejat.

Più avanti nella stessa settimana Aylin ricatta Suna, che è costretta a respingere Kayra. La bambina, a sua volta, chiama Aylin «mamma».

La settimana si chiude con Suna che scopre il riavvicinamento tra Aylin e Nejat. Suna decide di affrontare Nejat.

Domande frequenti Cosa succede nella puntata di My Sweet Lie del 18 novembre 2026? Nella puntata di My Sweet Lie di mercoledì 18 novembre 2026, Suna sente la mancanza di Nejat e comincia ad avere delle visioni. Nello stesso episodio Saniye, Burcu, Hayri e Serkan sono decisi a far riappacificare Nejat e Suna. Quale episodio di My Sweet Lie è quello del 18 novembre 2026? La puntata di My Sweet Lie di mercoledì 18 novembre 2026 è l’episodio 78. La serie turca ha 95 episodi totali. Dove vedere My Sweet Lie in streaming? My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è una serie turca in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Perché Suna e Nejat sono lontani in My Sweet Lie? Nell’episodio 76 di My Sweet Lie, andato in onda lunedì 16 novembre 2026, Suna cede al ricatto di Aylin e annulla il matrimonio con Nejat. Da allora Suna e Nejat sono separati. Cosa succede in My Sweet Lie nella settimana dal 16 al 20 novembre 2026? Nella settimana dal 16 al 20 novembre 2026 Hayri e Saniye organizzano un piano per riavvicinare Suna e Nejat. Aylin ricatta Suna, che è costretta a respingere Kayra, e la settimana si chiude con Suna che scopre il riavvicinamento tra Aylin e Nejat e decide di affrontare Nejat.

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