di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 23 a venerdì 27 novembre 2026, Vittoria contatta Alberto per chiedergli aiuto. Marina resta turbata dalla rivelazione di Greta su una borsa da donna trovata in casa di Mori. Serena accompagna Manuela a casa di Maurizio.

I punti chiave Le puntate di Un posto al sole vanno in onda da lunedì 23 a venerdì 27 novembre 2026.

Vittoria contatta Alberto per chiedergli aiuto.

Greta rivela a Marina che in casa di Mori è stata trovata una borsa da donna, e Marina ne esce profondamente turbata.

Ferri informa Damiano della scoperta, ma Damiano non sembra darle particolare importanza.

Serena accompagna Manuela a casa di Maurizio dopo la reazione di Monica, che non appare intenzionata ad assumere un atteggiamento materno.

Attenzione: spoiler. Nelle puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 23 a venerdì 27 novembre 2026, Vittoria contatta Alberto per chiedergli aiuto.

Nella stessa settimana di Un posto al sole, Marina resta profondamente turbata da una rivelazione di Greta. Serena, intanto, accompagna Manuela a casa di Maurizio.

Marina è turbata dalla borsa da donna trovata in casa di Mori

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dal 23 al 27 novembre 2026, Greta rivela a Marina che in casa di Mori è stata trovata una borsa da donna. Marina ne esce profondamente turbata.

Ferri informa Damiano della scoperta. Damiano, però, non sembra darle particolare importanza.

Serena e Manuela scoprono un Maurizio diverso dal passato

Nelle puntate di Un posto al sole del 23-27 novembre 2026, Serena resta amareggiata dalla reazione di Monica. Monica non appare intenzionata ad assumere un atteggiamento materno, nemmeno in una situazione così delicata.

Per questo Serena decide di accompagnare Manuela a casa di Maurizio. Lì le due fanno una scoperta sorprendente: in passato Maurizio era molto diverso dalla persona spenta e priva di entusiasmo che è diventato negli ultimi anni.

Alberto era già al centro delle anticipazioni del 16 novembre 2026

Le anticipazioni della puntata del 16 novembre 2026 di Un posto al sole indicano che Alberto Palladini si inserisce nella trattativa per l’appartamento di Renato. Il suo intervento finisce per mettere in crisi anche Renato.

Domande frequenti Cosa succede a Un posto al sole dal 23 al 27 novembre 2026? Secondo le anticipazioni, Vittoria contatta Alberto per chiedergli aiuto. Marina resta turbata da una rivelazione di Greta, mentre Serena accompagna Manuela a casa di Maurizio. Perché Marina è turbata in Un posto al sole? Nelle puntate dal 23 al 27 novembre 2026 Greta rivela a Marina che in casa di Mori è stata trovata una borsa da donna. Marina ne esce profondamente turbata. Cosa scoprono Serena e Manuela a casa di Maurizio in Un posto al sole? Serena accompagna Manuela a casa di Maurizio perché Monica non appare intenzionata ad assumere un atteggiamento materno. Lì le due scoprono che in passato Maurizio era molto diverso dalla persona spenta e priva di entusiasmo che è diventato negli ultimi anni. Cosa fa Damiano quando Ferri gli parla della borsa trovata in casa di Mori? Ferri informa Damiano della scoperta della borsa da donna in casa di Mori. Damiano, però, non sembra darle particolare importanza. Cosa fa Alberto Palladini nelle anticipazioni del 16 novembre 2026 di Un posto al sole? Secondo le anticipazioni della puntata del 16 novembre 2026, Alberto Palladini si inserisce nella trattativa per l’appartamento di Renato. Il suo intervento finisce per mettere in crisi anche Renato.

Fonte: Zazoom Social News