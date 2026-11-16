Un posto al sole, anticipazioni del 17 novembre 2026: Renato deve decidere sulla vendita dell’appartamento

di Redazione ZON

In sintesi. La puntata di Un posto al sole di martedì 17 novembre 2026 va in onda alle 20.50 su Rai Tre. Nell’episodio Renato deve decidere in modo definitivo sulla vendita del suo appartamento, contesa tra Silvia e Michele e l’avvocato Alberto Palladini. Gli abitanti della Terrazza fanno una festa d’addio, poi partono i lavori di divisione.

I punti chiave Un posto al sole va in onda martedì 17 novembre 2026 alle 20.50 su Rai Tre.

Nella puntata del 17 novembre 2026 Renato deve prendere una decisione definitiva sulla vendita del suo appartamento.

L’appartamento di Renato è conteso tra Silvia e Michele da una parte e l’avvocato Alberto Palladini dall’altra.

Dopo la festa d’addio alla Terrazza partono i lavori che ricavano due spazi: uno per Giulia e Luca, uno per Nunzio e Rossella.

Guido Del Bue rivolge un ultimatum a Mariella perché la convivenza con il cane è diventata insostenibile.

Attenzione: spoiler. Nella puntata di Un posto al sole di martedì 17 novembre 2026, Renato deve prendere una decisione definitiva sulla vendita del suo appartamento, contesa tra Silvia e Michele da una parte e l’avvocato Alberto Palladini dall’altra.

La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre.

Perché Renato è stretto tra Silvia e Michele e Alberto Palladini

Silvia e Michele speravano di acquistare l’appartamento di Renato. L’offerta di Alberto Palladini, terzo incomodo nella trattativa, ha dato un duro colpo a questa speranza.

La coppia è sempre più in ansia all’idea di lasciare quella che da anni considera casa propria. Nella puntata del 17 novembre 2026 cerca di risolvere la situazione.

Renato è tra due fuochi e non può più temporeggiare. Qualunque scelta faccia, gli costerà dei sensi di colpa.

Cosa succede alla Terrazza dopo la festa d’addio

Nella puntata del 17 novembre 2026 gli abitanti della Terrazza salutano con una festa un luogo che ha custodito tanti ricordi felici.

Subito dopo partono i lavori per dividere lo storico appartamento di Palazzo Palladini. Dalla Terrazza vengono ricavati due spazi: uno per Giulia e Luca, uno per Nunzio e Rossella.

L’ultimatum di Guido Del Bue a Mariella

Nella casa di Guido e Mariella la convivenza con il cane diventa insostenibile per Guido Del Bue. La tensione sale fino a un ultimatum rivolto a Mariella.

Guido aveva già un problema da risolvere. Troncone si è rifiutato di firmare i documenti per l’adozione di Diablo, e Guido sta cercando una soluzione alternativa.

Il punto sulla storia dell’appartamento di Palazzo Palladini

La vicenda parte dalla vendita dell’appartamento di Renato. L’offerta di Alberto Palladini ha messo in difficoltà Renato e ha aumentato la preoccupazione di Silvia e Michele.

Intanto gli abitanti della Terrazza si preparano alla divisione dello storico appartamento di Palazzo Palladini. La puntata del 17 novembre 2026 porta questi fili a un passaggio decisivo.

Domande frequenti A che ora va in onda Un posto al sole martedì 17 novembre 2026? Un posto al sole va in onda martedì 17 novembre 2026 alle 20.50 su Rai Tre. La soap è in programma dal lunedì al venerdì alla stessa ora e sullo stesso canale. Cosa succede a Renato in Un posto al sole il 17 novembre 2026? Nella puntata del 17 novembre 2026 Renato deve prendere una decisione definitiva sulla vendita del suo appartamento. Non può più temporeggiare, perché è stretto tra Silvia e Michele da una parte e l’avvocato Alberto Palladini dall’altra. Chi vuole comprare l’appartamento di Renato in Un posto al sole? Silvia e Michele speravano di acquistare l’appartamento di Renato. L’offerta dell’avvocato Alberto Palladini, terzo incomodo nella trattativa, ha dato un duro colpo a questa speranza. Cosa succede alla Terrazza in Un posto al sole il 17 novembre 2026? Nella puntata del 17 novembre 2026 gli abitanti della Terrazza salutano con una festa il luogo che ha custodito tanti ricordi felici. Subito dopo partono i lavori per dividere lo storico appartamento di Palazzo Palladini in due spazi: uno per Giulia e Luca, uno per Nunzio e Rossella. Perché Guido Del Bue fa un ultimatum a Mariella in Un posto al sole? Nella casa di Guido e Mariella la convivenza con il cane diventa insostenibile per Guido Del Bue. La tensione sale fino a un ultimatum rivolto a Mariella.

Fonte: Movieplayer