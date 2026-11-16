Webb rileva la luce proibita dello ione triidrogeno dopo 40 anni di ricerche

di Redazione ZON

In sintesi. Il telescopio James Webb ha rilevato per la prima volta la luce «proibita» dello ione triidrogeno (H3+), molecola il cui segnale fu previsto nel 1986 dagli astrofisici Fu-Shih Pan e Takeshi Oka. Il segnale è comparso nella regione Herbig-Haro 168 ed è più intenso di quanto le simulazioni fisiche riescano a spiegare.

I punti chiave Il telescopio James Webb ha rilevato per la prima volta la luce «proibita» dello ione triidrogeno, molecola cercata per quarant’anni.

Gli astrofisici Fu-Shih Pan e Takeshi Oka, dell’Università di Chicago, ipotizzarono nel 1986 che la rotazione stirasse in modo impercettibile il triangolo formato dai tre nuclei di idrogeno.

Il segnale è stato osservato nella regione Herbig-Haro 168, dove una stella appena nata spara getti di materia contro le nubi di gas vicine.

La luce proibita dello ione triidrogeno è più intensa di quanto le simulazioni fisiche sui gas investiti da onde d’urto riescano a spiegare.

Gli astronomi hanno trovato lo stesso segnale dello ione triidrogeno anche in una seconda area di formazione stellare.

Il telescopio James Webb ha rilevato per la prima volta la luce «proibita» dello ione triidrogeno, molecola cercata per quarant’anni, nella regione Herbig-Haro 168.

Che cos’è lo ione triidrogeno e perché la sua luce sembrava impossibile da vedere

Lo ione triidrogeno, o H3+, è formato da tre nuclei di idrogeno tenuti insieme da due soli elettroni. Si trova nelle fredde nubi interstellari. Gli astronomi lo considerano un motore chimico essenziale per costruire i «mattoni della vita» e lo chiamano «la molecola che ha creato l’Universo».

La molecola ha la forma di un triangolo perfetto. Per questa simmetria, quando lo ione triidrogeno ruota nello spazio, il suo bilanciamento elettrico resta invariato. La molecola non emette quindi i segnali luminosi che gli astronomi usano di solito per rintracciare le molecole.

Lo ione triidrogeno è in parte responsabile anche dei bagliori aurorali ai poli di Giove.

Nel 1986 Pan e Oka avevano previsto un segnale debolissimo

Nel 1986 gli astrofisici Fu-Shih Pan e Takeshi Oka, dell’Università di Chicago, ipotizzarono che la rotazione producesse una forza centrifuga. Questa forza avrebbe «stirato» in modo impercettibile il triangolo.

In quel caso la molecola avrebbe rilasciato una radiazione debolissima, definita «proibita» dalle regole tradizionali della chimica. Per quarant’anni nessuno strumento, terrestre o spaziale, è riuscito a captarla.

Che cosa ha osservato Webb in Herbig-Haro 168

Un gruppo di ricercatori ha puntato verso Herbig-Haro 168 il telescopio James Webb, dotato di grande sensibilità agli infrarossi. In quell’ambiente estremo una stella appena nata spara getti di materia a velocità molto elevata contro le nubi di gas vicine. Gli urti generano onde d’urto imponenti e temperature altissime.

Guardando oltre le dense polveri stellari, gli scienziati hanno trovato non un solo segnale ma diverse tracce. Le osservazioni confermano le teorie formulate quarant’anni prima.

La ricerca è disponibile su The Astrophysical Journal Letters, con il titolo First detection of the forbidden rotational spectrum of H+3. Gli autori sono David A. Neufeld (JHU), Joel D. Green (STScI), Dan M. Watson (Rochester) e Paule Sonnentrucker (STScI, ESA).

Perché la luce è più intensa del previsto e che cosa resta da capire

La luce proibita dello ione triidrogeno si è rivelata più intensa di quanto ci si aspettasse. Le simulazioni fisiche sul comportamento dei gas investiti da onde d’urto di questo tipo faticano a spiegare una luminosità così elevata.

Gli astronomi hanno trovato lo stesso segnale anche in una seconda area di formazione stellare. Da qui la conclusione che la debole luce «proibita» possa diventare uno strumento nuovo: una sorta di torcia per esplorare le reazioni chimiche nell’Universo.