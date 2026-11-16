Vasco Rossi, data zero a Modena: le date ipotizzate per il 2027

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo le indiscrezioni, Vasco Rossi potrebbe aprire il tour 2027 con la data zero al Parco Ferrari di Modena, in due serate a fine maggio 2027: il 28 e 29 maggio oppure il 29 e 30 maggio. Si ragiona su circa 160mila spettatori complessivi. Non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale.

I punti chiave Vasco Rossi potrebbe aprire il tour 2027 con la data zero al Parco Ferrari di Modena, secondo le indiscrezioni.

La trattativa per il Parco Ferrari riguarda due serate a fine maggio 2027: un soundcheck per il fan club e un concerto aperto a tutti.

Le combinazioni di date ipotizzate sono due: 28 e 29 maggio 2027 oppure 29 e 30 maggio 2027.

Il Parco Ferrari di Modena ospiterebbe circa 160mila spettatori complessivi in due serate.

Gorizia proverà fino all’ultimo a ottenere la data zero del tour 2027 di Vasco Rossi.

Vasco Rossi potrebbe aprire il tour 2027 al Parco Ferrari di Modena con la data zero. Secondo le indiscrezioni, la trattativa è alle battute finali e riguarda due serate a fine maggio 2027.

Le date ipotizzate per il soundcheck e per il concerto

Le serate in ballo sono due: prima il soundcheck riservato agli iscritti al fan club di Vasco Rossi, poi il concerto inaugurale del tour, aperto a tutti. Le combinazioni di date possibili sono due.

Ipotesi Soundcheck fan club Concerto aperto a tutti Prima ipotesi venerdì 28 maggio 2027 sabato 29 maggio 2027 Seconda ipotesi sabato 29 maggio 2027 domenica 30 maggio 2027

A Modena, in diverse strutture alberghiere, le prenotazioni per l’ultimo fine settimana di maggio 2027 risultano già bloccate. Le strutture non hanno dato spiegazioni ufficiali.

Dietro quelle camere ci sarebbero tecnici, organizzatori e troupe: la carovana che accompagna ogni spettacolo di Vasco Rossi e che per qualche giorno arriverebbe a Modena.

Per i numeri si ragiona su circa 160mila spettatori complessivi, divisi in due serate. L’organizzazione e la disponibilità di posti sarebbero più contenute rispetto al raduno del 2017.

Perché Modena torna al centro dieci anni dopo Modena Park

Il 1° luglio 2017 oltre 220mila persone riempirono il Parco Ferrari di Modena per i quarant’anni di carriera di Vasco Rossi. Il concerto prese il nome di Modena Park dal brano “Colpa d’Alfredo”.

Nel 2027 Vasco Rossi compirà 75 anni e festeggerà 50 anni di carriera. Saranno inoltre passati dieci anni da quella serata, un’occorrenza che rende il ritorno al Parco Ferrari carico di valore simbolico.

La grande festa del 2027 sarà a Roma, con dieci concerti allo Stadio Olimpico che cominceranno il 6 e il 7 giugno. Prima di Roma, a quanto filtra, sarebbe lo stesso Vasco Rossi a voler passare da Modena.

Gorizia prova a strappare la data zero e l’annuncio potrebbe arrivare a breve

Il condizionale resta e ha un nome: Gorizia. La città al confine con la Slovenia ha una politica molto aggressiva sui grandi eventi e fino all’ultimo proverà a ottenere la data zero.

Modena non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione. Comune e Regione sarebbero pronti a un impegno importante anche sul piano economico, e tutto dovrebbe decidersi nel giro di una decina di giorni.

L’annuncio avrebbe già una regia: prima la voce di Vasco Rossi, poi, a stretto giro, quelle delle istituzioni. Per ora una comunicazione ufficiale sulla data zero del tour 2027 non è arrivata e i fan restano in attesa.