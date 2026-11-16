American Horror Story 14: rinnovata da FX, ma mancano data di uscita, cast e trama

di Redazione ZON

In sintesi. La stagione 14 di American Horror Story non ha ancora una data di uscita, né in Italia né negli Stati Uniti. La rete televisiva FX ha rinnovato la serie il 20 ottobre 2026, ma per la nuova stagione non sono stati annunciati cast, trama, numero di episodi e piattaforma italiana.

I punti chiave FX ha rinnovato American Horror Story per la stagione 14 il 20 ottobre 2026.

La stagione 13 di American Horror Story è iniziata su FX il 24 settembre 2026 e si è conclusa il 29 ottobre 2026.

Per la stagione 14 di American Horror Story non sono stati annunciati data di uscita, cast, trama né numero di episodi.

Negli Stati Uniti American Horror Story è distribuita attraverso FX e Hulu, mentre per l’Italia piattaforma e finestra di uscita della stagione 14 non sono state comunicate.

Un trailer ufficiale della stagione 14 di American Horror Story non è ancora disponibile.

American Horror Story 14 non ha ancora una data di uscita in Italia: FX ha rinnovato la serie il 20 ottobre 2026, ma per l’Italia non esiste ancora un calendario ufficiale.

Quando esce American Horror Story 14 in Italia e negli Stati Uniti

Per l’Italia la data della stagione 14 di American Horror Story non è stata annunciata. Il rinnovo comunicato da FX non equivale a un annuncio di distribuzione nel nostro Paese: servono la conferma di un servizio, le modalità di pubblicazione e le versioni linguistiche.

Anche per gli Stati Uniti non c’è una data né un orario di trasmissione. Il franchise è tradizionalmente legato alla stagione autunnale, ma le pause e i cambi di calendario degli ultimi anni impediscono di considerare settembre o ottobre 2027 una finestra confermata.

Negli Stati Uniti American Horror Story è distribuita attraverso FX e Hulu. Per l’Italia piattaforma e finestra di uscita della stagione 14 restano da verificare, perché le scelte distributive dei capitoli precedenti non garantiscono quelle dei successivi.

Il rinnovo di FX è ufficiale, il resto no

Variety, TheWrap e TVLine hanno riportato il rinnovo di American Horror Story per la stagione 14 da parte di FX il 20 ottobre 2026. La notizia è arrivata mentre la stagione 13 celebrava la storia dell’antologia con il ritorno di interpreti molto conosciuti.

La tredicesima stagione è iniziata su FX il 24 settembre 2026 e si è conclusa il 29 ottobre 2026. Il rinnovo garantisce un nuovo capitolo, ma non stabilisce automaticamente altre stagioni.

Data Che cosa è successo 2011 Debutta American Horror Story 24 settembre 2026 Inizia la stagione 13 su FX 20 ottobre 2026 FX rinnova la serie per la stagione 14 29 ottobre 2026 Finisce la stagione 13

Nel cast di American Horror Story 14 nessun nome è confermato

Per la stagione 14 di American Horror Story nessun interprete è stato confermato. Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts e Billie Lourd hanno partecipato alla stagione 13, ma non possono essere indicati come protagonisti della successiva.

Il creatore Ryan Murphy ha parlato della possibilità di collaborare in futuro con Ariana Grande, dopo i problemi di calendario emersi nella stagione precedente. Non si tratta di un annuncio di casting.

Di cosa parlerà la stagione 14: la trama non è stata rivelata

La trama di American Horror Story 14 non è stata rivelata. Non esistono una sinossi, un sottotitolo, un’ambientazione o una lista di personaggi annunciati.

Dopo la stagione 13, Ryan Murphy ha parlato di un approccio differente senza indicare il soggetto, e ha suggerito che la stagione 14 non ripeterà semplicemente l’operazione con il cast di ritorno. Non è stato annunciato né un ritorno a una specifica ambientazione né un legame con Coven o Murder House.

American Horror Story è stata creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk, con FX e 20th Television legati alla produzione. Restano da comunicare il numero di episodi, la data di inizio delle riprese e la location. Un trailer ufficiale della stagione 14 non è ancora disponibile.