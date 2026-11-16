Anna Pettinelli attacca Mariotto: «Cafone». Lui replica: «Non sopportavo più l’odore»

di Redazione ZON

In sintesi. Anna Pettinelli, speaker radiofonica impegnata a Tale e Quale Show, ha scritto sui social che lo stilista Guillermo Mariotto è «un perfetto cafone», dopo lo scontro con Barbara D’Urso a Ballando con le stelle. Mariotto, intervistato da QN, ha risposto: «Non sopportavo più l’odore dalla prima puntata».

I punti chiave Anna Pettinelli ha definito Guillermo Mariotto «un perfetto cafone» in un messaggio pubblicato sui social.

Anna Pettinelli sostiene che Barbara D’Urso abbia minacciato «giustamente» un «o me o lui» a Ballando con le stelle.

Anna Pettinelli non crede che Guillermo Mariotto verrà cacciato dal programma.

Guillermo Mariotto ha dichiarato a QN di non sopportare l’odore fin dalla prima puntata di Ballando con le stelle.

Guillermo Mariotto ha detto a QN: «Mi è costato una bottiglia di Hermès e qualcuno mi deve mille euro».

Anna Pettinelli ha attaccato Guillermo Mariotto sui social dopo lo scontro tra lo stilista e Barbara D’Urso a Ballando con le stelle. La speaker radiofonica scrive che Mariotto è «un perfetto cafone» e che cacciarlo sarebbe un gesto educativo, ma non crede che accadrà.

Cosa ha scritto Anna Pettinelli su Guillermo Mariotto

Anna Pettinelli è impegnata a Tale e Quale Show, ma segue ciò che accade a Ballando con le stelle, il programma in onda il sabato sera sul primo canale. Sui social ha scritto: «Che Mariotto sia un perfetto cafone non è una novità purtroppo».

Pettinelli parla di un episodio «ancora più triste» dello scontro. Dopo le scuse di Mariotto, che lei definisce «finte», Matano ha proposto di scambiare i posti per riportare la pace. Secondo Pettinelli, Mariotto ha risposto: «Magari, ma cosa c’è di peggio?».

Pettinelli sostiene inoltre che Barbara D’Urso abbia minacciato «giustamente» un «o me o lui». Poi aggiunge: «Non credo che accadrà nulla. Un gesto educativo e così esemplare per tutti come cacciare finalmente Mariotto non avverrà».

La replica di Mariotto: «Non sopportavo più l’odore»

Lo scontro in studio tra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso è finito sotto le critiche anche per una spruzzata di profumo rivolta alla D’Urso, ex volto di Mediaset.

In un’intervista a QN, Mariotto ha dato la sua versione: «Ma io non ho detto niente a Barbara. Non sopportavo più l’odore dalla prima puntata, mi è costato una bottiglia di Hermès e qualcuno mi deve mille euro».

La polemica a distanza tra lo stilista e Barbara D’Urso non si è placata e ha coinvolto anche altri personaggi del mondo dello spettacolo.