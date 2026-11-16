Anna Pettinelli attacca Mariotto: «Cafone». Lui replica: «Non sopportavo più l’odore»
In sintesi. Anna Pettinelli, speaker radiofonica impegnata a Tale e Quale Show, ha scritto sui social che lo stilista Guillermo Mariotto è «un perfetto cafone», dopo lo scontro con Barbara D’Urso a Ballando con le stelle. Mariotto, intervistato da QN, ha risposto: «Non sopportavo più l’odore dalla prima puntata».
I punti chiave
- Anna Pettinelli ha definito Guillermo Mariotto «un perfetto cafone» in un messaggio pubblicato sui social.
- Anna Pettinelli sostiene che Barbara D’Urso abbia minacciato «giustamente» un «o me o lui» a Ballando con le stelle.
- Anna Pettinelli non crede che Guillermo Mariotto verrà cacciato dal programma.
- Guillermo Mariotto ha dichiarato a QN di non sopportare l’odore fin dalla prima puntata di Ballando con le stelle.
- Guillermo Mariotto ha detto a QN: «Mi è costato una bottiglia di Hermès e qualcuno mi deve mille euro».
Anna Pettinelli ha attaccato Guillermo Mariotto sui social dopo lo scontro tra lo stilista e Barbara D’Urso a Ballando con le stelle. La speaker radiofonica scrive che Mariotto è «un perfetto cafone» e che cacciarlo sarebbe un gesto educativo, ma non crede che accadrà.
Cosa ha scritto Anna Pettinelli su Guillermo Mariotto
Anna Pettinelli è impegnata a Tale e Quale Show, ma segue ciò che accade a Ballando con le stelle, il programma in onda il sabato sera sul primo canale. Sui social ha scritto: «Che Mariotto sia un perfetto cafone non è una novità purtroppo».
Pettinelli parla di un episodio «ancora più triste» dello scontro. Dopo le scuse di Mariotto, che lei definisce «finte», Matano ha proposto di scambiare i posti per riportare la pace. Secondo Pettinelli, Mariotto ha risposto: «Magari, ma cosa c’è di peggio?».
Pettinelli sostiene inoltre che Barbara D’Urso abbia minacciato «giustamente» un «o me o lui». Poi aggiunge: «Non credo che accadrà nulla. Un gesto educativo e così esemplare per tutti come cacciare finalmente Mariotto non avverrà».
La replica di Mariotto: «Non sopportavo più l’odore»
Lo scontro in studio tra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso è finito sotto le critiche anche per una spruzzata di profumo rivolta alla D’Urso, ex volto di Mediaset.
In un’intervista a QN, Mariotto ha dato la sua versione: «Ma io non ho detto niente a Barbara. Non sopportavo più l’odore dalla prima puntata, mi è costato una bottiglia di Hermès e qualcuno mi deve mille euro».
La polemica a distanza tra lo stilista e Barbara D’Urso non si è placata e ha coinvolto anche altri personaggi del mondo dello spettacolo.
Domande frequenti
Cosa ha scritto Anna Pettinelli su Guillermo Mariotto?
Anna Pettinelli ha scritto sui social che «Mariotto sia un perfetto cafone non è una novità purtroppo». Ha aggiunto che cacciarlo sarebbe un gesto educativo e che non crede che accadrà.
Cosa ha risposto Guillermo Mariotto alle critiche?
In un’intervista a QN, Guillermo Mariotto ha dichiarato: «Io non ho detto niente a Barbara. Non sopportavo più l’odore dalla prima puntata». Ha aggiunto che gli è costato una bottiglia di Hermès e che qualcuno gli deve mille euro.
Cosa è successo tra Mariotto e Barbara D’Urso a Ballando con le stelle?
Lo scontro in studio tra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso è finito sotto le critiche anche per una spruzzata di profumo rivolta alla D’Urso. La polemica non si è placata e ha coinvolto altri personaggi del mondo dello spettacolo.
Su quale programma è impegnata Anna Pettinelli?
Anna Pettinelli è impegnata a Tale e Quale Show. Segue comunque ciò che accade a Ballando con le stelle, il programma in onda il sabato sera sul primo canale.
Mariotto verrà cacciato da Ballando con le stelle?
Nel testo non risulta alcuna decisione in questo senso. Anna Pettinelli scrive di non credere che accadrà nulla e che cacciare Guillermo Mariotto «non avverrà».
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