Grande Fratello Vip, sondaggi del 16 novembre: Muller davanti a Morello, Megan Ria la più esposta

di Redazione ZON

In sintesi. Nelle prime rilevazioni sul televoto del Grande Fratello Vip 2026 del 16 novembre 2026, Andreas Muller è primo con il 44,38%, seguito da Federica Morello con il 42,32%. Alessandro Varsi è al 9,19%. Megan Ria, al 4,11%, è la più esposta all’eliminazione. Dati provvisori dal web: il verdetto spetta al televoto ufficiale.

I punti chiave Andreas Muller guida le prime rilevazioni sul televoto del Grande Fratello Vip 2026 con il 44,38%.

Federica Morello è seconda con il 42,32%, a 2,06 punti percentuali da Andreas Muller.

Alessandro Varsi raccoglie il 9,19% e Megan Ria il 4,11%, ultima tra i quattro nominati.

Megan Ria è la nominata più esposta all’eliminazione nelle prime rilevazioni del 16 novembre 2026.

I dati sono provvisori e arrivano dal web: il verdetto definitivo spetta al televoto ufficiale del Grande Fratello Vip.

Al Grande Fratello Vip 2026 le prime rilevazioni sul televoto del 16 novembre 2026 danno Andreas Muller al 44,38% e Federica Morello al 42,32%. Megan Ria, con il 4,11%, è la nominata più a rischio eliminazione in questa fase.

Quattro nominati, ma la sfida si gioca in due

Dopo l’ultima puntata i nominati del Grande Fratello Vip 2026 sono quattro: Andreas Muller, Federica Morello, Megan Ria e Alessandro Varsi. Le prime indicazioni dal web mostrano tra Muller e Morello una distanza di 2,06 punti percentuali.

Concorrente Percentuale nelle prime rilevazioni Andreas Muller 44,38% Federica Morello 42,32% Alessandro Varsi 9,19% Megan Ria 4,11%

I dati sono provvisori e arrivano dal web. Soltanto il televoto ufficiale del Grande Fratello Vip stabilirà il verdetto definitivo.

Perché il testa a testa tra Muller e Morello sorprende

Finora Andreas Muller è sempre stato il concorrente più gettonato dal pubblico del Grande Fratello Vip 2026. Nelle prime rilevazioni rischia invece di essere superato da Federica Morello, giovane influencer.

Muller è un ballerino che il pubblico ha conosciuto anni fa ad Amici, il talent di Maria De Filippi. Quella popolarità, nelle prime rilevazioni, si traduce nel primo posto con il 44,38%.

Un singolo spostamento di preferenze può però cambiare lo scenario, dato che Morello è a poco più di due punti.

Perché Megan Ria è la più esposta all’eliminazione nei primi numeri

Megan Ria, ballerina, raccoglie il 4,11% ed è l’ultima tra i quattro nominati. Il dato colpisce perché finora è stata una delle concorrenti più esposte di questa edizione del reality.

Alessandro Varsi si ferma al 9,19%. Sia lui sia Megan Ria restano nettamente distanti dalla testa della classifica.

Le critiche a Muller e la sua risposta

Una parte del pubblico critica Andreas Muller per il suo legame con Marina La Rosa, giudicandolo troppo attaccato a lei. Muller ha sempre respinto questa lettura e ha spiegato che i due stanno spesso insieme perché sono buoni amici.

Domande frequenti Chi è in testa nei sondaggi del Grande Fratello Vip del 16 novembre 2026? Nelle prime rilevazioni sul televoto del 16 novembre 2026 è in testa Andreas Muller con il 44,38%. Segue Federica Morello con il 42,32%, a 2,06 punti percentuali di distanza. Chi sono i nominati del Grande Fratello Vip 2026? Dopo l’ultima puntata i nominati del Grande Fratello Vip 2026 sono quattro: Andreas Muller, Federica Morello, Megan Ria e Alessandro Varsi. Chi rischia l’eliminazione al Grande Fratello Vip? Nelle prime rilevazioni del 16 novembre 2026 la più esposta all’eliminazione è Megan Ria, ultima tra i quattro nominati con il 4,11%. Alessandro Varsi la precede con il 9,19%. I sondaggi del Grande Fratello Vip sono il risultato ufficiale del televoto? No, i dati sono provvisori e arrivano dal web. Soltanto il televoto ufficiale del Grande Fratello Vip stabilirà il verdetto definitivo.

Fonte: Libero