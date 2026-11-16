GF Vip, anticipazioni del 16 novembre 2026: nomination e sorprese

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata del GF Vip in onda lunedì 16 novembre 2026 in prima serata su Canale 5, condotta da Ilary Blasi, sono al televoto Andreas Müller, Federica Morello, Alessandro Varsi e Megan Ria. I sondaggi online della vigilia, non ufficiali, vedono in testa Andreas Müller con il 44,83%. La finale del GF Vip è fissata al 30 novembre 2026.

I punti chiave Il GF Vip va in onda lunedì 16 novembre 2026 in prima serata su Canale 5, condotto da Ilary Blasi.

Al televoto del GF Vip ci sono quattro concorrenti: Andreas Müller, Federica Morello, Alessandro Varsi e Megan Ria.

Nel sondaggio online in tempo reale della vigilia Andreas Müller ha il 44,83% e Federica Morello il 41,51%, ma i dati non sono ufficiali.

Il GF Vip prevede due sorprese per i concorrenti ancora in gioco, e una dovrebbe riguardare Alessandro Varsi.

La finale del GF Vip è fissata al 30 novembre 2026.

Attenzione: spoiler. Nella puntata del GF Vip in onda lunedì 16 novembre 2026 in prima serata su Canale 5 sono al televoto Andreas Müller, Federica Morello, Alessandro Varsi e Megan Ria.

Il reality è condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La finalissima è fissata al 30 novembre 2026.

Chi rischia l’eliminazione secondo i sondaggi della vigilia

Gli ultimi sondaggi online in tempo reale vedono Andreas Müller in testa e Federica Morello subito dietro. Non sono risultati ufficiali, ma indicazioni raccolte prima della diretta.

Concorrente Percentuale nel sondaggio in tempo reale Andreas Müller 44,83% Federica Morello 41,51% Alessandro Varsi 9,16% Megan Ria 4,49%

Altri sondaggi online del 15 novembre 2026, che chiedevano chi salvare, confermano lo stesso ordine. Müller oscilla tra il 35% e il 40%, Morello tra il 30% e il 35%, Varsi tra il 15% e il 20%, Ria tra il 10% e il 15%.

In quei sondaggi i più esposti all’uscita sono Alessandro Varsi e Megan Ria. Il verdetto ufficiale lo leggerà Ilary Blasi in diretta.

Diversi osservatori indicano proprio Megan Ria come il vero centro della serata, nonostante la percentuale più bassa.

Il confronto tra Federica Morello e Megan Ria dopo le nomination

Subito dopo l’esito del voto nella casa è esploso uno scontro tra Federica Morello e Megan Ria. Megan non accetta la scelta dell’amica e la interpreta come una mossa strategica.

Federica risponde di essersi sentita poco sostenuta nei momenti più difficili, con riferimento a un confronto precedente tra le due.

Andreas Müller interviene nella discussione e prende le difese di Federica. Il tema che porta al centro del dibattito è la sincerità dentro la casa.

Due sorprese per i concorrenti e un possibile televoto flash

Nel corso della puntata sono previste due sorprese per i concorrenti ancora in gioco. Una dovrebbe riguardare Alessandro Varsi, oggi al televoto. La seconda non è stata svelata e si scoprirà solo in diretta.

Secondo le indiscrezioni della vigilia, Ilary Blasi potrebbe annunciare anche un televoto flash eliminatorio. I concorrenti indicati a forte rischio sono Megan Ria, Alessandro Varsi, Valeria Marini e Piera Meloni.

Con la finalissima del 30 novembre 2026 sempre più vicina, un eventuale televoto flash cambierebbe ancora gli equilibri della gara. Le indiscrezioni invitano il pubblico a votare da smartphone.

Domande frequenti Chi è al televoto al GF Vip il 16 novembre 2026? Nella puntata del GF Vip di lunedì 16 novembre 2026 sono al televoto quattro concorrenti: Andreas Müller, Federica Morello, Alessandro Varsi e Megan Ria. Il verdetto ufficiale lo leggerà Ilary Blasi in diretta su Canale 5. Chi rischia l’eliminazione al GF Vip secondo i sondaggi? Nei sondaggi online del 15 novembre 2026, che chiedevano chi salvare, i più esposti all’uscita sono Alessandro Varsi e Megan Ria. Non sono risultati ufficiali: l’esito vero si saprà solo con il verdetto in diretta. Quando è la finale del GF Vip? La finalissima del GF Vip è fissata al 30 novembre 2026. Il reality va in onda su Canale 5 ed è condotto da Ilary Blasi. Ci sarà un televoto flash al GF Vip? Secondo le indiscrezioni della vigilia, Ilary Blasi potrebbe annunciare un televoto flash eliminatorio durante la puntata del 16 novembre 2026. I concorrenti indicati a forte rischio sono Megan Ria, Alessandro Varsi, Valeria Marini e Piera Meloni. L’annuncio non è confermato. Chi conduce il GF Vip e chi sono le opinioniste? Il GF Vip è condotto da Ilary Blasi. Le opinioniste sono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Fonte: Bigodino · Angolo delle Notizie · Angolo delle Notizie · Angolo delle Notizie