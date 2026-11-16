Oroscopo di Paolo Fox del 16 novembre 2026: le previsioni segno per segno, dall’Ariete ai Pesci

di Redazione ZON

In sintesi. L’oroscopo di Paolo Fox per il 16 novembre 2026 copre i dodici segni, dall’Ariete ai Pesci. Le previsioni, diffuse da Radio Lattemiele e sintetizzate da ZON.it, indicano per ogni segno l’andamento di amore e lavoro, con Venere, Giove e Marte tra gli astri citati. Sono indicazioni di intrattenimento, senza valore predittivo.

I punti chiave Paolo Fox ha dedicato previsioni ai dodici segni per il 16 novembre 2026, diffuse da Radio Lattemiele e riassunte da ZON.it.

Per la Bilancia, Venere nel segno favorisce gli incontri il 16 novembre 2026.

Per il Cancro, il 18 novembre 2026 è un giorno importante per avanzare richieste o valutare una mediazione.

Per i Pesci, il 18 e il 19 novembre 2026 sono giorni interessanti per colloqui e richieste.

Per il Capricorno, Paolo Fox consiglia di non decidere adesso sui dubbi d’amore e di attendere dicembre.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 16 novembre 2026, segno per segno. Le previsioni riprendono quelle diffuse da Radio Lattemiele; il testo è una sintesi redazionale di ZON.it.

Questo pezzo riferisce le previsioni astrologiche che Paolo Fox ha dedicato ai dodici segni per la giornata del 16 novembre 2026. Il materiale arriva dall’oroscopo ufficiale pubblicato da Radio Lattemiele. Si tratta di indicazioni di intrattenimento, riportate qui con parole nostre.

♈ Ariete

I sentimenti tornano un po’ in primo piano, ma i rapporti avanzano con lentezza. Venere in opposizione indica possibili tensioni e distrazioni, anche perché il lavoro ha assorbito più attenzione del resto.

♉ Toro

Da tenere d’occhio polemiche e tensioni, forse nate già ieri sera. La tolleranza del segno ha un limite con chi non lo capisce, e il rischio è diventare polemici. Utile ritagliarsi un momento di relax.

♊ Gemelli

Giornata poco favorevole a incontri e coppie. Giove e Marte, invece, sostengono idee e nuovi progetti, con un cambiamento importante all’orizzonte, legato anche alla casa, che potrebbe toccare alcune persone e coppie.

♋ Cancro

Meglio misurare le parole, evitando toni troppo diretti e polemiche: già nei giorni scorsi potrebbe esserci stato qualche attrito. Saturno mette alla prova proprio su questi temi. Il 18 novembre si presenta importante per avanzare richieste o valutare una mediazione.

♌ Leone

È il momento di tornare a esprimere i sentimenti in modo positivo, in un anno che per il segno conta molto. Giove, Marte e Saturno sostengono la ripartenza. Se arrivano stanchezza o piccoli contrattempi, meglio la cautela e qualche pausa rigenerante.

♍ Vergine

Giornata utile per i sentimenti. Le nuove conoscenze partono con un po’ di diffidenza, ma a dicembre dovrebbero andare meglio. Quanto si costruisce ora servirà per il 2027. Tra i liberi professionisti c’è già un’idea in sviluppo.

♎ Bilancia

Con Venere nel segno gli incontri sono favoriti e si parte col piede giusto. C’è voglia di far valere le proprie idee, pur in presenza di avversari più o meno nascosti. Cautela con le polemiche che coinvolgono Ariete e Cancro.

♏ Scorpione

Dicembre porta prospettive interessanti e i sentimenti possono dare soddisfazioni. È un buon momento anche per chi vuole lasciarsi alle spalle una questione che trascina da tempo. L’avvio di settimana è un po’ agitato, oggi con molte cose da fare.

♐ Sagittario

La Luna è favorevole e incontri, coppie e amicizie possono rimettersi in movimento. Oggi e domani sono i giorni giusti per smuovere le acque, mentre a metà settimana potrebbero arrivare distrazioni e un po’ di stanchezza. Meglio organizzare presto qualcosa di piacevole.

♑ Capricorno

Conta ritrovare il dialogo con il partner. A chi ha dubbi d’amore il consiglio è di non decidere adesso e di attendere dicembre, mese favorevole per affrontare gli ostacoli sentimentali. Sul lavoro il discorso cambia: si annuncia un periodo di risposte.

♒ Acquario

Venere è favorevole e porta occasioni per incontri davvero intriganti: la configurazione premia i nati del segno più curiosi. Nel lavoro, invece, è preferibile non prendere decisioni affrettate.

♓ Pesci

Sensibilità accentuata e qualche piccola attenzione da superare. I giorni 18 e 19 novembre si annunciano interessanti per colloqui e richieste, e conviene prepararli fin da ora. Stasera un po’ di relax non guasta.

L’oroscopo è una forma di intrattenimento. Le previsioni non hanno valore predittivo e non sostituiscono in alcun caso un parere medico, legale o finanziario.

Domande frequenti Cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox del 16 novembre 2026? Paolo Fox ha dedicato previsioni ai dodici segni, dall’Ariete ai Pesci, con indicazioni su amore e lavoro. Le previsioni sono diffuse da Radio Lattemiele e riassunte con parole proprie da ZON.it. Cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per la Bilancia il 16 novembre 2026? Con Venere nel segno, per la Bilancia gli incontri sono favoriti e si parte col piede giusto. C’è voglia di far valere le proprie idee, pur in presenza di avversari più o meno nascosti, e serve cautela con le polemiche che coinvolgono Ariete e Cancro. Quali segni hanno giorni importanti il 18 novembre 2026? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il 18 novembre 2026 è importante per il Cancro, per avanzare richieste o valutare una mediazione. Per i Pesci sono interessanti il 18 e il 19 novembre 2026, per colloqui e richieste. Cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per il Capricorno il 16 novembre 2026? Per il Capricorno conta ritrovare il dialogo con il partner. Chi ha dubbi d’amore non dovrebbe decidere adesso e attendere dicembre, mese favorevole per affrontare gli ostacoli sentimentali, mentre sul lavoro si annuncia un periodo di risposte. L’oroscopo di Paolo Fox ha valore predittivo? No. Secondo l’avvertenza di ZON.it, l’oroscopo è una forma di intrattenimento: le previsioni non hanno valore predittivo e non sostituiscono un parere medico, legale o finanziario.

Fonte: Radio Lattemiele