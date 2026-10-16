Vasco Rossi si scusa con Diego Spagnoli: la lite alle prove che chiude 44 anni insieme

di Redazione ZON

In sintesi. Diego Spagnoli, direttore di palco di Vasco Rossi dal 1982, lascia lo staff del cantante dopo 44 anni e non sarà ai dieci concerti del Giubileo di Vasco allo Stadio Olimpico di Roma, dal 6 al 25 giugno 2027. Vasco Rossi ha spiegato su Instagram che la causa è una discussione durante le prove dell’ultimo tour e si è scusato.

I punti chiave Diego Spagnoli, direttore di palco di Vasco Rossi dal 1982, lascia lo staff del cantante dopo 44 anni.

Diego Spagnoli non sarà ai dieci concerti del Giubileo di Vasco allo Stadio Olimpico di Roma, in programma dal 6 al 25 giugno 2027.

Diego Spagnoli ha scritto su Instagram che la scelta è soltanto sua e che nessun direttore artistico l’ha decisa.

Vasco Rossi ha raccontato su Instagram una discussione con Diego Spagnoli durante le prove dell’ultimo tour, avvenuta davanti a due persone, e si è scusato.

Vasco Rossi non ha comunicato il nome del sostituto di Diego Spagnoli e non esclude un ritorno: «Mai dire mai… chi vivrà vedrà».

Diego Spagnoli lascia lo staff di Vasco Rossi dopo 44 anni e non sarà ai dieci concerti allo Stadio Olimpico di Roma di giugno 2027. Il cantante ha spiegato pubblicamente il motivo: una discussione sul palco durante le prove dell’ultimo tour. Poi si è scusato.

Spagnoli annuncia l’addio e si prende tutta la responsabilità

Diego Spagnoli è il direttore di palco di Vasco Rossi dal 1982. Il pubblico lo conosce anche perché presenta la band durante i concerti. L’addio lo ha annunciato lui stesso con un messaggio su Instagram rivolto ai fan.

Nel post Spagnoli ha chiarito che la scelta è soltanto sua: «Nessun Direttore artistico o Vertice ha deciso la mia rinuncia!». Ha augurato buon lavoro a chi lavorerà ai concerti del 2027, ma non ha spiegato le ragioni della decisione.

Il messaggio di Diego Spagnoli si chiude con una battuta che gioca sul nome dato alla serie di concerti romani: «Quando c’e’ un Giubileo, io vado a San Pietro, Vaticano… Che non è Roma!».

Vasco Rossi racconta la lite alle prove e chiede scusa

Vasco Rossi ha risposto con un lungo post su Instagram, pubblicato poco dopo quello di Spagnoli. Il rocker ha detto che «non c’è alcun mistero» e ha raccontato la discussione avvenuta durante le prove, davanti a due persone.

«Ero nervoso e teso, ma non è una giustificazione. Gli ho detto quello che pensavo e lui si è sentito offeso. Mi dispiace»

Secondo Vasco Rossi, Diego Spagnoli ha portato a termine il tour «con grande professionalità». Dopo l’ultimo concerto gli ha mandato un video per spiegargli le sue ragioni. Il contenuto del video non è stato reso noto.

Vasco Rossi ha ricordato anche l’inizio del rapporto. Lo ha scelto lui, mentre dell’assunzione si occupò Guido Elmi. Il cantante lo ha definito «il mio complice sul palco» e ha aggiunto: «Diego non è sostituibile. Diego è Diego».

Il ritorno di Spagnoli resta aperto, il nome del sostituto no

Vasco Rossi non ha chiuso del tutto la porta. Nel post ha scritto che troveranno «una soluzione per continuare lo spettacolo» e ha aggiunto: «Mai dire mai… chi vivrà vedrà». Chi prenderà il posto di Diego Spagnoli non è stato comunicato.

Le date del Giubileo di Vasco all’Olimpico

La separazione arriva mentre Vasco Rossi prepara il cosiddetto Giubileo di Vasco: dieci concerti allo Stadio Olimpico di Roma per i cinquant’anni di carriera. Il cantante la presenta come la più grande residency mai realizzata in Italia.

Concerto Data 1 6 giugno 2027 2 7 giugno 2027 3 10 giugno 2027 4 11 giugno 2027 5 15 giugno 2027 6 16 giugno 2027 7 19 giugno 2027 8 20 giugno 2027 9 24 giugno 2027 10 25 giugno 2027

Il primo dei dieci concerti di Vasco Rossi all’Olimpico è in programma il 6 giugno 2027. Per ora nessuno dei due protagonisti ha annunciato nuovi interventi pubblici sulla vicenda.

Domande frequenti Perché Diego Spagnoli lascia Vasco Rossi? Secondo quanto raccontato da Vasco Rossi su Instagram, all’origine c’è una discussione sul palco con Diego Spagnoli durante le prove dell’ultimo tour, avvenuta davanti a due persone. Vasco Rossi ha detto che Spagnoli si è sentito offeso e si è scusato con lui. Diego Spagnoli, nel suo messaggio ai fan, non ha spiegato le ragioni della decisione. Cosa ha detto Vasco Rossi a Diego Spagnoli per scusarsi? Vasco Rossi ha scritto su Instagram: «Ero nervoso e teso, ma non è una giustificazione. Gli ho detto quello che pensavo e lui si è sentito offeso. Mi dispiace». Il cantante ha definito Diego Spagnoli «il mio complice sul palco» e ha aggiunto: «Diego non è sostituibile. Diego è Diego». Diego Spagnoli tornerà con Vasco Rossi? Il ritorno di Diego Spagnoli nello staff di Vasco Rossi resta possibile. Vasco Rossi ha scritto che troveranno «una soluzione per continuare lo spettacolo» e ha aggiunto: «Mai dire mai… chi vivrà vedrà». Chi sostituirà Diego Spagnoli ai concerti di Vasco Rossi all’Olimpico? Il nome del sostituto di Diego Spagnoli come direttore di palco di Vasco Rossi non è stato comunicato. Diego Spagnoli non sarà ai dieci concerti del Giubileo di Vasco allo Stadio Olimpico di Roma di giugno 2027. Quando sono i concerti di Vasco Rossi all’Olimpico nel 2027? I dieci concerti del Giubileo di Vasco allo Stadio Olimpico di Roma si terranno il 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027. La serie celebra i cinquant’anni di carriera di Vasco Rossi, che la presenta come la più grande residency mai realizzata in Italia.

Immagine di repertorio

Fonte: Rolling Stone Italia