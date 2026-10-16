SuperEnalotto, estrazione del 16 ottobre 2026: combinazione vincente, Jolly e SuperStar
In sintesi. Nel concorso del SuperEnalotto del 16 ottobre 2026 la combinazione vincente estratta è 35, 41, 44, 54, 55, 76. Il numero Jolly è 58 e il numero SuperStar è 55. Quote, vincite e montepremi del concorso non erano disponibili da fonti verificate al momento della pubblicazione. La prossima estrazione del SuperEnalotto è fissata per il 17 ottobre 2026.
I punti chiave
- La combinazione vincente del SuperEnalotto del 16 ottobre 2026 è 35, 41, 44, 54, 55, 76.
- Il numero Jolly del concorso SuperEnalotto del 16 ottobre 2026 è 58.
- Il numero SuperStar del concorso SuperEnalotto del 16 ottobre 2026 è 55.
- Le quote, le vincite e il montepremi del concorso SuperEnalotto del 16 ottobre 2026 non erano disponibili da fonti verificate al momento della pubblicazione.
- La prossima estrazione del SuperEnalotto è in programma il 17 ottobre 2026.
Ecco i numeri estratti nel concorso del SuperEnalotto del 16 ottobre 2026: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar sono riportati nella tabella qui sotto.
Estrazione SuperEnalotto di 16/10/2026: la combinazione vincente
|Combinazione vincente
|35 41 44 54 55 76
|Numero Jolly
|58
|SuperStar
|55
La schedina si controlla confrontando ogni numero con la tabella
Per verificare una giocata già effettuata per il concorso del 16 ottobre 2026, basta confrontare i numeri della propria schedina con la combinazione vincente riportata in tabella. L’ordine di estrazione non conta.
Il numero Jolly e il numero SuperStar vanno verificati a parte. Il SuperStar riguarda soltanto le schedine che includevano questa opzione al momento della giocata.
Al momento della pubblicazione non disponiamo di dati verificati su quote, eventuali vincite e montepremi di questo concorso. Per questi dettagli fanno fede esclusivamente i canali ufficiali del gioco.
Il prossimo concorso del SuperEnalotto è in programma il 17 ottobre 2026
La prossima estrazione del SuperEnalotto è fissata per il 17 ottobre 2026. ZON.it pubblicherà la combinazione vincente di quel concorso non appena sarà disponibile da fonti verificate.
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Domande frequenti
Quali sono i numeri vincenti del SuperEnalotto del 16 ottobre 2026?
La combinazione vincente del SuperEnalotto del 16 ottobre 2026 è 35, 41, 44, 54, 55, 76. Il numero Jolly è 58 e il numero SuperStar è 55.
Come controllo la schedina del SuperEnalotto del 16 ottobre 2026?
Per controllare una schedina del SuperEnalotto del 16 ottobre 2026 bisogna confrontare i propri numeri con la combinazione vincente 35, 41, 44, 54, 55, 76, senza tenere conto dell’ordine di estrazione. Il numero Jolly 58 e il numero SuperStar 55 vanno verificati a parte, e il SuperStar vale solo per le schedine che includevano questa opzione.
Quanto si vince con il SuperEnalotto del 16 ottobre 2026?
Al momento della pubblicazione su ZON.it non erano disponibili dati verificati su quote, vincite e montepremi del concorso SuperEnalotto del 16 ottobre 2026. Per questi dettagli fanno fede esclusivamente i canali ufficiali del gioco.
Quando è la prossima estrazione del SuperEnalotto dopo il 16 ottobre 2026?
Dopo il concorso del 16 ottobre 2026, la prossima estrazione del SuperEnalotto è fissata per il 17 ottobre 2026. ZON.it pubblicherà la combinazione vincente appena sarà disponibile da fonti verificate.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di centrare il 6 al SuperEnalotto sono di 1 su 622.614.630. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.
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