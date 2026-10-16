Nuova Tesla Roadster, l’auto elettrica che salta grazie ai propulsori a gas freddo

di Redazione ZON

In sintesi. Elon Musk ha presentato la nuova Tesla Roadster il 15 ottobre 2026, in diretta streaming dal centro SpaceX di McGregor, in Texas. L’auto elettrica compie brevi salti controllati con propulsori a gas freddo ad aria compressa. Tesla ha annunciato tre versioni, Performance, Thrust e Rocket; la Performance si prenota con 50.000 dollari.

I punti chiave Elon Musk ha presentato la Tesla Roadster il 15 ottobre 2026 dal centro di sviluppo razzi di SpaceX a McGregor, in Texas.

La Tesla Roadster compie brevi salti grazie a dieci ugelli a gas freddo alimentati da serbatoi in fibra di carbonio con aria ad altissima pressione.

Secondo Lars Moravy, responsabile dell’ingegneria di Tesla, la Roadster accelera da 0 a 100 km/h in meno di un secondo e supera i 370 km/h.

La Tesla Roadster esiste in tre versioni: Performance, Thrust e Rocket; solo la monoposto Rocket si stacca da terra.

La versione Performance della Tesla Roadster si prenota con 50.000 dollari e Tesla indica il 2028 come finestra di produzione indicativa.

Elon Musk ha presentato la nuova Tesla Roadster il 15 ottobre 2026, in diretta streaming dal centro di sviluppo razzi di SpaceX a McGregor, in Texas. L’auto elettrica non ha ali né eliche: compie brevi salti controllati grazie a propulsori ad aria compressa.

Cosa ha fatto la Roadster durante la dimostrazione

Nel test il prototipo della Tesla Roadster ha eseguito due manovre. La prima è una corsa a testa in giù lungo una rampa curva e ripida. La seconda è un salto sopra un camion e altri veicoli, con una capriola a mezz’aria e un atterraggio ammortizzato sulle quattro ruote.

Durante la dimostrazione della Tesla Roadster non c’era nessuno a bordo. La scelta è stata fatta per ragioni di sicurezza. L’auto pesa quasi due tonnellate.

Come fa un’auto a restare attaccata a una rampa capovolta

Sotto il pianale della Tesla Roadster c’è una ventola che aspira l’aria tra l’asfalto e la scocca. L’aspirazione crea una forte depressione, un principio simile all’effetto suolo delle monoposto di Formula 1.

Secondo Lars Moravy, responsabile dell’ingegneria di Tesla, il sistema di aspirazione genera fino a 2 g di deportanza. La deportanza è una spinta aerodinamica verso il basso: funziona al contrario della portanza che tiene in volo gli aerei.

Perché la Roadster salta ma non può volare davvero

I propulsori della Tesla Roadster usano la tecnologia a gas freddo, la stessa famiglia di sistemi impiegata sui razzi. Non c’è combustione: serbatoi in fibra di carbonio contengono aria ad altissima pressione. Quando viene rilasciata, l’aria si espande di colpo e la sua temperatura crolla.

Il principio fisico è il terzo principio della dinamica: a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. È lo stesso meccanismo di un palloncino che vola via quando lo si lascia andare senza nodo.

Secondo Tesla, i dieci ugelli della Roadster producono una forza da 4 a 5 volte superiore a quella che gli pneumatici riescono a scaricare a terra. Il limite è il consumo: per sollevare circa due tonnellate servono decine di chilogrammi d’aria al secondo. La spinta è enorme ma dura pochissimo, per questo l’auto compie solo brevi tratti.

Le prestazioni dichiarate da Tesla

Accelerazione 0-100 km/h : meno di un secondo, secondo Lars Moravy.

: meno di un secondo, secondo Lars Moravy. Velocità massima : oltre 370 km/h, secondo Lars Moravy.

: oltre 370 km/h, secondo Lars Moravy. Ipotesi di Musk: la vettura potrebbe arrivare a “metà della velocità del suono”.

I valori delle prestazioni della Tesla Roadster sono dichiarati dall’azienda. Non risultano ancora verifiche indipendenti.

Le tre versioni della Tesla Roadster e quanto costano

Versione Caratteristiche Si stacca da terra Performance Versione stradale ad alte prestazioni, prenotabile con 50.000 dollari No Thrust Due posti, propulsori posteriori a gas freddo Non indicato Rocket Monoposto con dieci ugelli perimetrali, non omologata per la strada Sì

I 50.000 dollari della versione Performance sono la cifra per la prenotazione. Il prezzo finale delle tre versioni non è stato reso noto. Tesla indica il 2028 come finestra di produzione indicativa.

Com’è fatta fuori e dentro

La carrozzeria della Tesla Roadster ha linee minimaliste, fari a scomparsa e cerchi ultraleggeri. La vernice “Ano White” resiste a corrosione, raggi UV e temperature criogeniche. I vetri oscurati “Gold Glazed” richiamano le visiere delle tute spaziali, e ci sono dettagli in titanio.

L’abitacolo della Tesla Roadster punta a ridurre il peso: finiture in microsuede, sedili a posizione fissa, comandi manuali. La struttura usa fibra di carbonio, titanio e magnesio.

Un’idea che Musk annunciava dal 2018

Elon Musk parlava di propulsori per la Roadster già in un post su X del 10 giugno 2018. L’auto di Tesla non è l’unico tentativo di staccare un’automobile da terra: da anni diverse aziende e startup lavorano a prototipi di auto volanti e velivoli ibridi.

Domande frequenti Quando è stata presentata la nuova Tesla Roadster? Elon Musk ha presentato la nuova Tesla Roadster il 15 ottobre 2026. La presentazione è avvenuta in diretta streaming dal centro di sviluppo razzi di SpaceX a McGregor, in Texas. Come fa la Tesla Roadster a saltare? La Tesla Roadster salta grazie a propulsori a gas freddo: serbatoi in fibra di carbonio rilasciano aria ad altissima pressione, che si espande di colpo e genera una spinta per il terzo principio della dinamica. Secondo Tesla, i dieci ugelli producono una forza da 4 a 5 volte superiore a quella che gli pneumatici scaricano a terra. Perché la Tesla Roadster non può volare? La Tesla Roadster non può volare a lungo perché i propulsori a gas freddo consumano moltissima aria: per sollevare circa due tonnellate servono decine di chilogrammi d’aria al secondo. La spinta è enorme ma dura pochissimo, quindi l’auto compie solo brevi salti. Quanto costa la Tesla Roadster? La versione Performance della Tesla Roadster si prenota con 50.000 dollari. Il prezzo finale delle tre versioni, Performance, Thrust e Rocket, non è stato reso noto da Tesla. Quando esce la Tesla Roadster? Tesla indica il 2028 come finestra di produzione indicativa per la nuova Tesla Roadster. Si tratta di una data indicativa, non di una data di consegna confermata.