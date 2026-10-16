Baronissi premia cinque neo-diplomati con un viaggio gratuito a Bruxelles dal 15 al 18 ottobre 2026

di Redazione ZON

In sintesi. Il Comune di Baronissi, in provincia di Salerno, ha premiato cinque residenti diplomati alla maturità nell’anno scolastico 2025/2026 con un viaggio gratuito a Bruxelles dal 15 al 18 ottobre 2026. La sindaca Anna Petta e i consiglieri Ester Sapere e Antonio Santoro accompagnano il gruppo e, secondo quanto riferito, pagano di tasca propria.

I punti chiave Il Comune di Baronissi offre a 5 neo-diplomati residenti un viaggio premio gratuito a Bruxelles dal 15 al 18 ottobre 2026.

Il viaggio premio è riservato ai residenti di Baronissi diplomati alla maturità nell’anno scolastico 2025/2026.

Il Comune di Baronissi ha avviato l’iniziativa con la delibera di Giunta comunale n. 295 del 10 settembre 2026.

La sindaca Anna Petta e i consiglieri Ester Sapere e Antonio Santoro accompagnano il gruppo pagando personalmente viaggio e soggiorno, secondo quanto riferito.

Il Comune di Baronissi non ha reso noti i criteri di selezione, il numero delle domande e il costo del viaggio per le casse comunali.

Cinque giovani di Baronissi, diplomati alla maturità nell’anno scolastico 2025/2026, sono a Bruxelles dal 15 al 18 ottobre 2026. Il viaggio premio è gratuito ed è organizzato dal Comune di Baronissi, in provincia di Salerno.

Il Comune di Baronissi presenta il viaggio come un’esperienza formativa e culturale. Il programma prevede la visita della capitale belga e un avvicinamento alle istituzioni dell’Unione Europea. Le singole tappe del soggiorno non sono state rese note.

Chi può partecipare al viaggio premio di Baronissi

Il viaggio premio del Comune di Baronissi è riservato ai residenti che hanno conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico 2025/2026. L’iniziativa è stata avviata con la delibera di Giunta comunale n. 295 del 10 settembre 2026.

L’amministrazione comunale di Baronissi ha selezionato i cinque partecipanti secondo criteri stabiliti dalla stessa amministrazione. Non è stato reso noto quali siano questi criteri. Non sono stati comunicati nemmeno il numero delle domande presentate e il costo del viaggio per le casse comunali.

Sindaca e consiglieri accompagnano i ragazzi pagando di tasca propria

Con i cinque neo-diplomati a Bruxelles ci sono la sindaca di Baronissi, Anna Petta, e i consiglieri comunali Ester Sapere e Antonio Santoro. Secondo quanto riferito, i tre amministratori sostengono personalmente le spese di viaggio e soggiorno, senza alcun costo a carico del Comune di Baronissi.

Cosa dicono la sindaca Petta e i consiglieri Sapere e Santoro

La sindaca di Baronissi, Anna Petta, descrive il viaggio come un’esperienza che va «oltre il semplice riconoscimento del risultato scolastico». «Premiare il merito significa anche creare occasioni di crescita, autonomia e conoscenza. È un investimento sui nostri ragazzi e sul futuro della nostra comunità», ha dichiarato Anna Petta.

La consigliera comunale di Baronissi Ester Sapere collega l’iniziativa alle scelte dopo il diploma. Conoscere Bruxelles, secondo Ester Sapere, aiuta i ragazzi a capire «che le opportunità per i giovani non finiscono con la scuola, ma possono aprire nuovi percorsi di studio, formazione e lavoro».

Il consigliere comunale di Baronissi Antonio Santoro insiste sul rapporto tra premio e conoscenza dell’Europa. Le istituzioni europee, ha dichiarato Antonio Santoro, sono una realtà che «spesso appare distante, ma che invece incide profondamente sulla nostra vita quotidiana e sul futuro delle nuove generazioni».

Cosa succede dopo il rientro da Bruxelles

Il soggiorno dei cinque neo-diplomati di Baronissi a Bruxelles si chiude il 18 ottobre 2026. L’amministrazione comunale ha annunciato di voler proseguire con altre iniziative di politiche giovanili su merito e formazione, senza indicare quali né con quali tempi.

Il Comune di Baronissi non ha comunicato se il viaggio premio sarà riproposto per i diplomati dei prossimi anni scolastici.

Domande frequenti Chi può partecipare al viaggio premio del Comune di Baronissi a Bruxelles? Il viaggio premio del Comune di Baronissi è riservato ai residenti che hanno conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico 2025/2026. Per l’edizione dal 15 al 18 ottobre 2026 sono stati selezionati cinque neo-diplomati. Quando si svolge il viaggio a Bruxelles dei diplomati di Baronissi? Il viaggio a Bruxelles dei cinque neo-diplomati di Baronissi si svolge dal 15 al 18 ottobre 2026. Il programma prevede la visita della capitale belga e un avvicinamento alle istituzioni dell’Unione Europea; le singole tappe non sono state rese note. Chi paga il viaggio della sindaca di Baronissi a Bruxelles? Secondo quanto riferito, la sindaca di Baronissi Anna Petta e i consiglieri comunali Ester Sapere e Antonio Santoro sostengono personalmente le spese di viaggio e soggiorno. Per i tre amministratori non è previsto alcun costo a carico del Comune di Baronissi. Come sono stati scelti i cinque ragazzi di Baronissi per il viaggio a Bruxelles? L’amministrazione comunale di Baronissi ha selezionato i cinque partecipanti secondo criteri stabiliti dalla stessa amministrazione. I criteri non sono stati resi noti, così come il numero delle domande presentate. Il viaggio premio a Bruxelles di Baronissi sarà ripetuto nei prossimi anni? Il Comune di Baronissi non ha comunicato se il viaggio premio a Bruxelles sarà riproposto per i diplomati dei prossimi anni scolastici. L’amministrazione ha annunciato altre iniziative di politiche giovanili su merito e formazione, senza indicare quali né con quali tempi.