Forbidden Fruit 4, trame dal 23 al 28 novembre 2026: la collana di Feride, Diana accusata e la morte di Mahmut
In sintesi. Nelle puntate di Forbidden Fruit 4 in onda dal 23 al 28 novembre 2026 la collana di Feride sparisce e Yildiz e Asuman accusano Diana del furto. Yildiz scappa di casa con Halit Can e Asuman, mentre Shaika uccide Mahmut per difendersi. Ender incontra Kaya, il suo ex marito.
I punti chiave
- Nelle puntate di Forbidden Fruit 4 in onda dal 23 al 28 novembre 2026 Yildiz e Asuman accusano Diana del furto della collana di Feride, che non riescono a trovare.
- Cagatay, Emir e Caner mettono a punto un piano per incastrare Cansu, ma il piano non va come previsto.
- Cansu convince Yildiz che Cagatay la tradisce, e Yildiz scappa di casa insieme a Halit Can e Asuman.
- Mahmut interpreta male gli ordini di Hasan Ali e tenta di eliminare Shaika, che lo uccide per difendersi.
- Ender si trova faccia a faccia con Kaya, il suo ex marito.
Attenzione: spoiler. Nelle puntate di Forbidden Fruit 4 in onda dal 23 al 28 novembre 2026 la collana di Feride sparisce, Yildiz e Asuman accusano Diana del furto e Shaika uccide Mahmut per difendersi.
Yildiz e Asuman accusano Diana per la collana di Feride
In Forbidden Fruit 4 Yildiz e Asuman non riescono a trovare la collana di Feride. Decidono allora di accusare Diana del furto.
Nel frattempo Cagatay, Emir e Caner mettono a punto un piano per incastrare Cansu.
Cansu convince Yildiz che Cagatay la tradisce
Il piano contro Cansu non va come previsto. In Forbidden Fruit 4 è proprio Cansu a convincere Yildiz che Cagatay la stia tradendo.
Yildiz decide così di scappare di casa. Con lei partono Halit Can e Asuman.
Hasan Ali vuole punire Mahmut, ma l’ordine viene frainteso
Nelle puntate dal 23 al 28 novembre 2026 Hasan Ali vuole punire Mahmut. Mahmut interpreta male gli ordini ricevuti e tenta di eliminare Shaika.
Shaika reagisce per difendersi e uccide Mahmut.
Ender incontra Kaya, il suo ex marito
A chiudere la settimana di Forbidden Fruit 4 c’è un altro incontro: Ender si trova faccia a faccia con Kaya, il suo ex marito.
Domande frequenti
Cosa succede in Forbidden Fruit 4 dal 23 al 28 novembre 2026?
Nelle puntate dal 23 al 28 novembre 2026 la collana di Feride sparisce e Yildiz e Asuman accusano Diana del furto. Cansu convince Yildiz che Cagatay la tradisce, e Yildiz scappa di casa. Shaika uccide Mahmut per difendersi.
Chi uccide Mahmut in Forbidden Fruit 4?
Mahmut viene ucciso da Shaika. Mahmut interpreta male gli ordini di Hasan Ali e tenta di eliminare Shaika, che reagisce per difendersi e lo uccide.
Chi accusa Diana del furto della collana di Feride in Forbidden Fruit 4?
Yildiz e Asuman accusano Diana del furto. Lo fanno dopo che non riescono a trovare la collana di Feride.
Perché Yildiz scappa di casa in Forbidden Fruit 4?
Yildiz scappa di casa perché Cansu la convince che Cagatay la tradisce. Con Yildiz partono anche Halit Can e Asuman.
Chi è Kaya in Forbidden Fruit 4?
Kaya è l’ex marito di Ender. Nelle puntate dal 23 al 28 novembre 2026 Ender si trova faccia a faccia con lui.
Fonte: Newsroom Italia
Lascia un commento