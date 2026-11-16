Forbidden Fruit 4, trame dal 23 al 28 novembre 2026: la collana di Feride, Diana accusata e la morte di Mahmut

In sintesi. Nelle puntate di Forbidden Fruit 4 in onda dal 23 al 28 novembre 2026 la collana di Feride sparisce e Yildiz e Asuman accusano Diana del furto. Yildiz scappa di casa con Halit Can e Asuman, mentre Shaika uccide Mahmut per difendersi. Ender incontra Kaya, il suo ex marito.