di Redazione ZON

In sintesi. Federica Morello, concorrente del Grande Fratello Vip 2026, ha risposto in diretta alle critiche di Guendalina Tavassi, Piera Meloni e Megan Ria, arrivate dopo la sua nomination. Dallo studio Selvaggia Lucarelli ha definito squallido l’atteggiamento di Tavassi, mentre Cesara Buonamici ha detto che Morello è stata sottovalutata.

I punti chiave Federica Morello ha risposto in diretta al Grande Fratello Vip 2026 alle critiche di tre concorrenti: Guendalina Tavassi, Piera Meloni e Megan Ria.

Federica Morello ha detto di vivere «in una casa di 50 metri quadri tranquillamente» e di aver sempre pagato i conti.

Piera Meloni ha giudicato Federica Morello «falsa per come si è comportata con Megan».

Selvaggia Lucarelli ha definito «piuttosto squallido» l’atteggiamento di Guendalina Tavassi, che ha chiamato «prevaricatrice».

Cesara Buonamici ha detto che Federica Morello è stata sottovalutata e che attaccarla la rende ancora più visibile.

Federica Morello ha risposto in diretta al Grande Fratello Vip 2026 alle critiche di Guendalina Tavassi, Piera Meloni e Megan Ria, dopo una settimana di polemiche seguite alla sua nomination.

Perché la settimana di Federica Morello è stata la più difficile

Dopo la nomination, Federica Morello è diventata il bersaglio di continui attacchi nella casa del Grande Fratello Vip 2026. Guendalina Tavassi, Piera Meloni e Megan Ria l’hanno criticata con parole molto dure.

Il confronto nel Salone della casa è stata la prima occasione per le quattro concorrenti di parlarsi apertamente. Sull’esito dello scontro pesa anche il giudizio di due voci dallo studio.

Cosa ha risposto Federica Morello alle tre concorrenti

Morello ha esordito dicendo di aver sentito tutto: «è divertente sentire parlare Guendalina in loop». Poi ha respinto le accuse rivolte a lei: «ho sempre pagato io i conti» e «vivo in una casa di 50 metri quadri tranquillamente».

A Piera Meloni e Megan Ria la concorrente ha detto di averle sentite organizzarsi sulle nomination: «dopo Giancarlo avreste fatto fuori me». Ria ha replicato: «tu non hai creato un rapporto».

Meloni ha spiegato di non aver visto subito feeling con Morello. Poi, grazie a Jonathan, ha detto di aver avuto «moto di ricredermi». Il suo giudizio finale è netto: «Per me è falsa per come si è comportata con Megan».

L’accusa di non essere amica delle donne e i giudizi dallo studio

Morello viene spesso accusata di non essere amica delle donne. Lei si difende così: «al di fuori di qua io lavoro, collaboro con le donne». E aggiunge: «ho tante amiche fuori dalla casa, all’inizio avevo un bel rapporto con Piera».

Dallo studio Selvaggia Lucarelli ha detto che Morello «non è simpatica ad una parte della casa» e che questo è legittimo. Ha definito invece «piuttosto squallido» l’atteggiamento di Guendalina Tavassi, che ha chiamato «prevaricatrice».

Lucarelli ha comunque espresso una perplessità sulla concorrente: «Sei l’unica donna che non ha mai nominato un uomo e anche nella casa non sei riuscita a creare un legame profondo con una donna». Ha precisato che Morello le piace.

Cesara Buonamici ha offerto una lettura diversa: «secondo me l’hanno sottovalutata, adesso se l’attaccate tutti la rendete ancora più visibile».

Domande frequenti Cosa ha risposto Federica Morello a Guendalina Tavassi, Piera Meloni e Megan Ria? Federica Morello ha detto di aver sentito tutto e ha respinto le accuse, spiegando di aver sempre pagato i conti. A Piera Meloni e Megan Ria ha detto di averle sentite organizzarsi sulle nomination: «dopo Giancarlo avreste fatto fuori me». Cosa ha detto Selvaggia Lucarelli su Federica Morello? Selvaggia Lucarelli ha detto che Federica Morello «non è simpatica ad una parte della casa» e che questo è legittimo. Ha definito «piuttosto squallido» l’atteggiamento di Guendalina Tavassi e ha precisato che Morello le piace. Cosa pensa Cesara Buonamici di Federica Morello al Grande Fratello Vip 2026? Cesara Buonamici ritiene che Federica Morello sia stata sottovalutata. Secondo lei, se tutti la attaccano, la concorrente diventa ancora più visibile. Perché Federica Morello viene accusata di non essere amica delle donne? Federica Morello viene spesso accusata di non essere amica delle donne, e lei si difende dicendo di lavorare e collaborare con le donne fuori dalla casa. Selvaggia Lucarelli le ha fatto notare che non ha mai nominato un uomo e che nella casa non è riuscita a creare un legame profondo con una donna.

Fonte: Super Guida TV