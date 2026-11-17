di Redazione ZON

In sintesi. Valeria Marini, concorrente del Grande Fratello Vip 2026, ha detto di voler lasciare la casa dopo una lite con Guendalina Tavassi sull’uso del bagno. La conduttrice Ilary Blasi ha provato a convincerla a restare, mentre Francesca Manzini le è rimasta accanto. Al 17 novembre 2026 non è chiaro se Marini confermerà l’uscita.

I punti chiave Valeria Marini ha dichiarato di non essere più felice nella casa del Grande Fratello Vip 2026 e di preferire andare via.

La lite tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi è nata dall’uso del bagno.

Ilary Blasi ha dichiarato che la verifica sulla presunta bestemmia attribuita a Guendalina Tavassi non ha trovato né una parola né un filmato.

Valeria Marini ha deciso di non tornare in salone dopo l’esibizione su «Lady Marmalade» con Francesca Manzini.

Francesca Manzini è rimasta accanto a Valeria Marini sperando di convincerla a restare.

Valeria Marini minaccia di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2026 dopo un nuovo scontro con Guendalina Tavassi, nato dall’uso del bagno. La convivenza è sempre più tesa a poche settimane dalla finale.

Il litigio sul bagno tra Guendalina Tavassi e Valeria Marini

Guendalina Tavassi commenta un filmato di Valeria Marini dicendosi «sempre più scioccata da questa persona», tra «pazza, schizofrenica» e gli altri insulti che dice di aver ricevuto. Spiega di avere una patologia e di andare in bagno quando è libero.

Valeria Marini risponde che una scritta era sua e che Tavassi l’ha tolta apposta. Poi chiede: «Dall’inizio dell’edizione chi è sempre in bagno?». Secondo Marini, con la fila fuori la permanenza non è lecita.

Marini racconta anche di aver sentito una bestemmia di Tavassi. Sempre secondo Marini, Tavassi si alza, minaccia di abbandonare la casa e le dice: «sei cattiva, sei Satana».

Dallo studio, la conduttrice Ilary Blasi interviene sulla presunta bestemmia: «abbiamo verificato, non c’è una parola o un filmato, abbiamo verificato e non l’abbiamo trovato».

Cosa dicono le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici

Selvaggia Lucarelli ironizza sulle lunghe permanenze in bagno: «se si chiude quelle 6-7 ore perché Valeria Marini non prova sollievo».

Cesara Buonamici richiama entrambe le concorrenti. A Marini fa notare che nemmeno lei si mostra struccata, e a Tavassi chiede che cosa sappia fare, visto che dice a Marini di non saper cantare né ballare.

Perché Valeria Marini dice di voler lasciare la casa

Dopo l’esibizione su «Lady Marmalade» con Francesca Manzini, Valeria Marini decide di non tornare in salone e minaccia di andare via. A pesare sono la lite con Guendalina Tavassi e l’atteggiamento di Marina La Rosa.

Marini dice di aver rispettato Francesca, Megan, Piera e Federica, ma di non avere più voglia di restare «in questo contesto». Aggiunge: «Non sono più felice qui dentro. Ho una dignità, ho lavorato tanto, sono amata e voglio essere rispettata».

Ilary Blasi prova a farla ragionare: «Valeria tu sei molto amata, pensaci un attimo. Vuoi restare un pò da sola nel localino?». Marini non cede: «non ce la faccio più, preferisco andar via e non subire questo tutti i giorni».

Francesca Manzini resta accanto a Valeria Marini sperando di convincerla a restare. Resta da capire se Marini confermerà la decisione di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2026.

Domande frequenti Valeria Marini lascia il Grande Fratello Vip? Valeria Marini ha minacciato di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2026, dicendo «non ce la faccio più, preferisco andar via». Al momento non risulta una decisione confermata: resta da capire se Marini manterrà la scelta. Perché Valeria Marini e Guendalina Tavassi hanno litigato? La lite è nata dall’uso del bagno nella casa del Grande Fratello Vip 2026. Guendalina Tavassi spiega di avere una patologia e di andare in bagno quando è libero, mentre Valeria Marini sostiene che, con la fila fuori, la permanenza non sia lecita. Cosa ha detto Ilary Blasi a Valeria Marini? Ilary Blasi ha provato a farle cambiare idea dicendole: «Valeria tu sei molto amata, pensaci un attimo». Le ha anche chiesto se volesse restare un po’ da sola nel localino, ma Valeria Marini non ha ceduto. Guendalina Tavassi ha bestemmiato al Grande Fratello Vip? Valeria Marini racconta di aver sentito una bestemmia di Guendalina Tavassi. Ilary Blasi ha però dichiarato dallo studio: «abbiamo verificato, non c’è una parola o un filmato, abbiamo verificato e non l’abbiamo trovato».

Fonte: Super Guida TV · Super Guida TV