Per sempre sì di Sal Da Vinci: significato e analisi del brano

di Redazione ZON

In sintesi. «Per sempre sì» è il brano di Sal Da Vinci che ha vinto il Festival di Sanremo 2026, svoltosi dal 24 al 28 febbraio 2026. Il brano racconta un amore adulto che diventa promessa di nozze: il sì di due persone che progettano una vita insieme, tra incognite e litigi, sperando che duri per sempre.

I punti chiave Sal Da Vinci ha vinto con «Per sempre sì» la 76ª edizione del Festival di Sanremo, svolta dal 24 al 28 febbraio 2026.

Il testo di «Per sempre sì» segue una coppia dall’incontro fino alle nozze, e il finale è in napoletano.

Sal Da Vinci è arrivato quinto all’Eurovision 2026 di Vienna, in una finale vinta dalla Bulgaria.

«Per sempre sì» è la traccia numero 3 dell’album omonimo, uscito il 29 maggio 2026 per Atlantic Records e Cose Production e distribuito da Warner Music.

La FIMI ha certificato «Per sempre sì» disco d’oro, con oltre 100mila unità tra streaming e download, circa un mese dopo Sanremo.

«Per sempre sì» di Sal Da Vinci parla di un amore adulto che diventa promessa: il sì di due persone che decidono di progettare una vita insieme, sperando che duri per sempre. Secondo l’artista racconta il primo incontro e il giorno in cui l’amore si fa eterno. La stampa lo legge come un inno nuziale.

Di cosa parla «Per sempre sì» in breve?

Il brano segue una coppia dall’incontro fino alle nozze. Non descrive un amore da favola: ammette le incognite e i litigi, ma sostiene che l’unione regge finché si resta insieme.

Nelle clip di presentazione dei brani di Sanremo 2026, ogni cantante ha indicato una parola chiave del proprio testo. Quella di Sal Da Vinci è Prometto.

Presentando il pezzo, l’artista ha detto che celebra la più grande promessa che si possa fare nella vita, il sì che unisce due anime. Ha aggiunto che il percorso tra due persone non è sempre facile, ma che c’è una magia che le tiene unite.

Come è nato il brano e chi l’ha scritto?

Secondo Sal Da Vinci, la canzone è nata nell’agosto 2025, prima della partecipazione a Sanremo. Il Festival, 76ª edizione condotta da Carlo Conti e Laura Pausini, si è svolto dal 24 al 28 febbraio 2026.

Per Da Vinci era la seconda partecipazione in gara, a 17 anni da «Non riesco a farti innamorare». Con la vittoria ha ottenuto il diritto di rappresentare l’Italia all’Eurovision.

La scheda ufficiale dell’Eurovision indica per la musica Alessandro La Cava, Eugenio Maimone, Federica Abbate, Federico Mercuri, Giordano Cremona e lo stesso Sal Da Vinci. Per il testo indica La Cava, Abbate e Francesco Da Vinci.

Il brano dà il titolo all’album uscito il 29 maggio 2026 per Atlantic Records e Cose Production, distribuito da Warner Music. È la traccia numero 3.

Chi ha prodotto «Per sempre sì»?

Le fonti non coincidono, e conviene distinguere la versione sanremese da quella dell’album.

Versione Produzione indicata Nota Sanremo Merk & Kremont Parlano di un tocco di funk moderno nel pop partenopeo Album ITACA e Adriano Pennino La produzione dell’album è attribuita a Pennino

Prima di citare i crediti come definitivi, vanno verificati sulle note ufficiali del disco.

Che cosa racconta il testo, parte per parte?

La prima parte ripercorre la storia della coppia da quando lui era uno sconosciuto fino al giorno del matrimonio. Compaiono i sogni di avere figli e una casa grande.

Qui il testo dice anche che un amore è vero solo se ha affrontato le salite più dure. È l’idea che regge tutto il racconto: la promessa vale perché è stata messa alla prova.

Il ritornello è la promessa solenne, pronunciata davanti a Dio. È il momento in cui il sì del titolo diventa impegno definitivo.

Più avanti il brano ammette che il futuro è un’incognita, ma sostiene che in due non fa paura. Dice anche che tra i due non si alzeranno muri, nemmeno quando si litiga.

Il finale è in napoletano. Il resto della canzone, secondo la stampa, è in italiano.

Quali interpretazioni esistono oltre a quella dell’artista?

Finora abbiamo riportato ciò che ha detto Da Vinci. Quanto segue sono letture della critica, non dichiarazioni dell’autore.

Secondo Il Gazzettino, non è un amore idealizzato: accetta l’ignoto e anche il litigio, purché si resti uniti. Il quotidiano sottolinea la forte componente sacrale, legata alla promessa fatta davanti a Dio.

Il Messaggero propone una lettura più ardita di quel passaggio: oltre all’unione religiosa, l’amore si dimostrerebbe anche nell’aldilà. È un’interpretazione della testata.

Today.it osserva che litigi, paure per il futuro e incertezze economiche o emotive fanno parte del percorso e non ne intaccano la verità.

Che suono ha la canzone?

Lo stile unisce ritmo e colori della melodia napoletana, con passaggi in dialetto, a una struttura pop contemporanea. La produzione porta un tocco di funk e di sonorità disco.

Come è stata accolta «Per sempre sì»?

L’accoglienza è stata a due velocità. Dopo il preascolto, la stampa aveva dato al brano una media di 5,70. Poi ha vinto il Festival.

Secondo una testata campana, dopo la vittoria è arrivato primo nelle classifiche italiane di Spotify, YouTube e Apple Music. Su Spotify è entrato nella Top 10 in Lituania, al sesto posto, e nelle classifiche di Finlandia e Austria.

All’Eurovision 2026 di Vienna Da Vinci è arrivato quinto, in una finale vinta dalla Bulgaria. Secondo una cronaca della serata, a fine esibizione l’arena ha applaudito a lungo e migliaia di persone in piedi hanno cantato il ritornello.

In radio il riscontro è stato più freddo: nella classifica Trend di EarOne, nella quarta settimana dopo il Festival, il brano era sesto, fuori dalla top 5.

Quali errori evitare quando si cerca il significato?

Certificazioni. Il disco d’oro FIMI, oltre 100mila unità tra streaming e download, è arrivato circa un mese dopo Sanremo. Alcune schede riportano anche il platino, nella settimana 23 del 2026, ma a novembre 2026 non risulta confermato da una fonte ufficiale FIMI tra quelle consultate.

Il disco d’oro FIMI, oltre 100mila unità tra streaming e download, è arrivato circa un mese dopo Sanremo. Alcune schede riportano anche il platino, nella settimana 23 del 2026, ma a novembre 2026 non risulta confermato da una fonte ufficiale FIMI tra quelle consultate. Genere musicale. Qualche descrizione parla di punk-rock moderno. Sembra un refuso: le altre fonti parlano di pop partenopeo con influenze funk e disco.

Qualche descrizione parla di punk-rock moderno. Sembra un refuso: le altre fonti parlano di pop partenopeo con influenze funk e disco. Testo integrale. Circola su molte testate, ma è protetto da diritto d’autore. Per capire il brano bastano le parafrasi.

Domande frequenti Di cosa parla Per sempre sì di Sal Da Vinci? «Per sempre sì» parla di un amore adulto che diventa promessa: segue una coppia dall’incontro fino alle nozze. Il testo non descrive un amore da favola, perché ammette incognite e litigi, ma sostiene che l’unione regge finché i due restano insieme. La parola chiave indicata da Sal Da Vinci è «Prometto». Chi ha scritto Per sempre sì? Secondo la scheda ufficiale dell’Eurovision, la musica di «Per sempre sì» è di Alessandro La Cava, Eugenio Maimone, Federica Abbate, Federico Mercuri, Giordano Cremona e Sal Da Vinci. Il testo è di Alessandro La Cava, Federica Abbate e Francesco Da Vinci. Per sempre sì è cantata in napoletano? Solo in parte. Il finale di «Per sempre sì» è in napoletano, mentre il resto della canzone, secondo la stampa, è in italiano. Lo stile unisce la melodia napoletana a una struttura pop contemporanea. Come è andato Sal Da Vinci all’Eurovision 2026? Sal Da Vinci è arrivato quinto all’Eurovision 2026 di Vienna con «Per sempre sì», in una finale vinta dalla Bulgaria. Aveva ottenuto il diritto di rappresentare l’Italia vincendo il Festival di Sanremo 2026. Chi ha prodotto Per sempre sì? Le fonti non coincidono. Per la versione di Sanremo viene indicata la produzione di Merk & Kremont, mentre per l’album vengono indicati ITACA e Adriano Pennino. I crediti vanno verificati sulle note ufficiali del disco.

Fonte: Eurovision.com (sito ufficiale, scheda Sal Da Vinci) · Sorrisi.com · Radio RTL 102.5 · Il Gazzettino · Il Messaggero · Today.it · Libero.it (significato e disco d’oro) · Anche “Per sempre sì” di Sal Da Vinci è disco d’oro: centomila copie a un mese da Sanremo 2026 · Sanremo Music Festival 2026 · Sal da Vinci con “Per sempre sì” è certificato disco d’oro · Sal Da Vinci, gli autori e i produttori delle canzoni dell’album “Per sempre sì” – imusicfun · Sal Da Vinci – Per sempre sì (Single) – Reviews – Album of The Year · Per sempre sì testo Sal Da Vinci: significato canzone · Sal Da Vinci, dopo Sanremo arriva il flop in radio: ‘Per sempre sì’ non viene più trasmessa. Perché · Sanremo 2026, Sal Da Vinci con ‘Per sempre sì’ è (finalmente) disco d’Oro: ma non è il primo dopo il Festival. Chi l’ha beffato · Sal Da Vinci, “Per sempre sì”: tracklist e singolo Poesia · Sal Da Vinci & ‘Per sempre sì’ numeri record e disco d’oro · Sal Da Vinci a Sanremo 2026: testo e significato di Per sempre sì · Eurovision Song Contest 2026, vince la Bulgaria, Israele al secondo posto. Sal Da Vinci con “Per Sempre Sì” è quinto – Minuto per minuto della Finale · Per sempre s%C3%AC · Sal Da Vinci quinto a Eurovision 2026, ma succede qualcosa che vale più della classifica – BadTaste · Italy in the Eurovision Song Contest 2026